लाइफस्टाइल

White Hair Solution: सफेद बालों को काला करने के लिए फायदेमंद है चाय की पत्ती, ऐसे करें इस्तेमाल

White Hair Remedy: आजकल अधिकांश लोग सफेद बालों की समस्या से परेशान हैं. कम उम्र में लोगों के बाल सफेद होने लगे हैं. सफेद बालों को काला करने के लिए आप यहां बताए उपायों को अपना सकते हैं.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Aug 16, 2025, 02:20 PM IST

White Hair Remedies: लोगों के बिगड़ते लाइफस्टाइल के कारण बाल कम उम्र में ही बाल सफेद होने लगते हैं. तनाव, खराब खानपान, नींद की कमी और प्रदूषण बालों में पोषण की कमी का कारण बनता है. यह बालों को सफेद और कमजोर बना देता है. कम उम्र में बाल सफेद होने से कॉन्फिडेंस कम होने लगता है. लोग बाल काला करने के लिए हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इससे सिर्फ कुछ समय तक ही बालों की सफेदी को छिपा सकते हैं. आप बालों को काला करने के लिए चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं.

बालों को काला करने के लिए चाय पत्ती का इस्तेमाल

चाय पत्ती का इस्तेमाल चाय बनाने के लिए अलावा बालों को काला करने के लिए कर सकते हैं. इसमें टैनिन नामक तत्व मौजूद होता है, जो बालों को प्राकृतिक रूप से काला करने में मदद करता है. यह बालों को काला करने के साथ ही मुलायम करता है और बालों की चमक बढ़ाता है. आइये आपको इसके इस्तेमाल के तरीके के बारे में बताते हैं. आप यहां बताए टिप्स को फॉलो कर आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

बालों को काला करने के लिए घरेलू उपाय

- बालों को काला करने के लिए जरूरी सामग्री जैसे, चाय पत्ती, काले तिल, आंवला पाउडर की जरूरत पड़ेगी.
- आप 1 चम्मच काले तिल, 1 चम्मच आंवला पाउडर और दो चम्मच चाय पत्ती लें.

- इसका इस्तेमाल करने के लिए पहले एक बर्तन में दो कप पानी गर्म करने रखें. पानी में चाय पत्ती, काले तिल और आंवला पाउडर डालें.
- इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके उबाल लें. इसके बाद इन्हें छानकर ठंडा कर लें.

ऐसे करें इस्तेमाल

चाय पत्ती और आंवला के इस मिश्रण को ठंडा होने के बाद बालों और स्कैल्प पर अच्छे से लगाएं. करीब 1 घंटे तक बालों में इन्हें लगा रहने के बाद बालों को धो लें. आप हफ्ते में दो बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपको फायदा देखने को मिलेगा.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

