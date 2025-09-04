Tea Side Effects: इन 5 लोगों के लिए भारी पड़ सकती है चाय की चुस्कियां, जानें चाय पीने से होने वाले नुकसान

सफल लोग ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले करते हैं ये 7 काम, आप भी आज से ही कर दें शुरू!
लाइफस्टाइल
Chai Peene Ke Nuksan: चाय पीने के शौकीनों की कोई कमी नहीं है. देशभर में कई लोग खुद को टी लवर्स मानते हैं. लेकिन हर किसी के लिए चाय पीना अच्छा नहीं होता है. इन लोगों को चाय पीने से नुकसान होता है.
Tea Disadvantages: दुनियाभर में चाय के शौकीन बहुत हैं खासकर भारत में लोग खूब चाय पीते हैं. सुबह उठते ही लोग चाय पीते है और मेहमानों का स्वागत भी चाय से करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, चाय पीने से सेहत को नुकसान हो सकते हैं. बहुत ज्यादा चाय पीने से इन 5 लोगों को नुकसान हो सकता है. आपको चाय पीने से इन लोगों को बचना चाहिए. आइये आपको चाय पीने से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं.
हार्ट डिजीज
चाय में मौजूद कैफीन ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन को बढ़ा सकता है. इसलिए दिल की समस्या से जूझ रहे लोगों को चाय पीने से परहेज करना चाहिए.
नींद की समस्या
चाय पीने से नींद दूर हो जाती है. चाय में मौजूद कैफीन से नींद कम होती है. इसलिए आपको नींद की समस्या है तो चाय पीने से बचना चाहिए.
एनीमिया
शरीर में खून की कमी हो तो चाय नहीं पीनी चाहिए. एनीमिया होने पर आपको चाय पीने से सेहत संबंधी दिक्कत हो सकती है. एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति भूलकर भी चाय न पीएं.
पाचन समस्या
चाय में कैफीन होता है यह एसिडिटी बढ़ा सकती है. यह एसिड रिफ्लक्स और गैस्ट्रिक जैसी समस्या हो सकती है. जिन्हें पाचन से संबंधी समस्या रहती है चाय पीने से बचना चाहिए.
गर्भवती महिलाएं
प्रेग्नेंट महिलाओं को ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए. गर्भवती महिला के अधिक चाय पानी से मिसकैरिज और बच्चे का वजन कम होने का खतरा रहता है. ऐसे में चाय पीने से परहेज करना चाहिए.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
