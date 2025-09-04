Tea Side Effects: इन 5 लोगों के लिए भारी पड़ सकती है चाय की चुस्कियां, जानें चाय पीने से होने वाले नुकसान

Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

सफल लोग ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले करते हैं ये 7 काम, आप भी आज से ही कर दें शुरू!

महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने बढ़ाए काम के घंटे, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए अब 10-12 घंटे की होगी ड्यूटी

गाड़ी खरीदने का कर रहे हैं प्लान तो GST में हुआ ये बदलाव जान लें, SUV ली तो देना होगा भारी टैक्स!

Bihar Civil Court Clerk Result 2025: बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेन्स एग्जाम का रिजल्ट जारी, patna.dcourts.gov.in पर ऐसे करें चेक

तान्या मित्तल से अमाल मलिक तक- जानें कौन है Bigg Boss 19 का सबसे अमीर कंटेस्टेंट?

Bihar Road Accident: बिहार की राजधानी पटना में ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, हादसे में 5 व्यापारियों की मौत

कब होगी SSC CGL Tier 1 2025 की परीक्षा? आयोग ने जारी किया पूरा शेड्यूल

Ganesh Visarjan 2025: गणपति विसर्जन में इन नियमों का करें पालन, अनुष्ठान और मंत्र जाप से प्रसन्न हो जाएंगे गणेश भगवान

Punjab Flood Update: पंजाब में बाढ़ का कहर जारी, अब तक 37 लोगों की मौत, बेघर हुए साढ़े 3 लाख से भी ज्यादा लोग

Yamuna Water Level: दिल्ली में बने बाढ़ जैसे हालात, लोगों को बचाने के लिए लगाए टेंट्स में घुसा पानी, रिकॉर्ड तोड़ रहा यमुना का जलस्तर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने बढ़ाए काम के घंटे, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए अब 10-12 घंटे की होगी ड्यूटी

महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने बढ़ाए काम के घंटे, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए अब 10-12 घंटे की होगी ड्यूटी

Bihar Civil Court Clerk Result 2025: बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेन्स एग्जाम का रिजल्ट जारी, patna.dcourts.gov.in पर ऐसे करें चेक

बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेन्स एग्जाम का रिजल्ट जारी, patna.dcourts.gov.in पर ऐसे करें चेक

Bihar Road Accident: बिहार की राजधानी पटना में ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, हादसे में 5 व्यापारियों की मौत

बिहार की राजधानी पटना में ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, हादसे में 5 व्यापारियों की मौत

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
सफल लोग ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले करते हैं ये 7 काम, आप भी आज से ही कर दें शुरू!

सफल लोग ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले करते हैं ये 7 काम, आप भी आज से ही कर दें शुरू!

गाड़ी खरीदने का कर रहे हैं प्लान तो GST में हुआ ये बदलाव जान लें, SUV ली तो देना होगा भारी टैक्स!

गाड़ी खरीदने का कर रहे हैं प्लान तो GST में हुआ ये बदलाव जान लें, SUV ली तो देना होगा भारी टैक्स!

तान्या मित्तल से अमाल मलिक तक- जानें कौन है Bigg Boss 19 का सबसे अमीर कंटेस्टेंट?

तान्या मित्तल से अमाल मलिक तक- जानें कौन है Bigg Boss 19 का सबसे अमीर कंटेस्टेंट?

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Tea Side Effects: इन 5 लोगों के लिए भारी पड़ सकती है चाय की चुस्कियां, जानें चाय पीने से होने वाले नुकसान

Chai Peene Ke Nuksan: चाय पीने के शौकीनों की कोई कमी नहीं है. देशभर में कई लोग खुद को टी लवर्स मानते हैं. लेकिन हर किसी के लिए चाय पीना अच्छा नहीं होता है. इन लोगों को चाय पीने से नुकसान होता है.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Sep 04, 2025, 10:12 AM IST

Tea Side Effects: इन 5 लोगों के लिए भारी पड़ सकती है चाय की चुस्कियां, जानें चाय पीने से होने वाले नुकसान

Tea Side Effects

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Tea Disadvantages: दुनियाभर में चाय के शौकीन बहुत हैं खासकर भारत में लोग खूब चाय पीते हैं. सुबह उठते ही लोग चाय पीते है और मेहमानों का स्वागत भी चाय से करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, चाय पीने से सेहत को नुकसान हो सकते हैं. बहुत ज्यादा चाय पीने से इन 5 लोगों को नुकसान हो सकता है. आपको चाय पीने से इन लोगों को बचना चाहिए. आइये आपको चाय पीने से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं.

इन 5 लोगों को नहीं पीना चाहिए चाय

हार्ट डिजीज

चाय में मौजूद कैफीन ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन को बढ़ा सकता है. इसलिए दिल की समस्या से जूझ रहे लोगों को चाय पीने से परहेज करना चाहिए.

नींद की समस्या

चाय पीने से नींद दूर हो जाती है. चाय में मौजूद कैफीन से नींद कम होती है. इसलिए आपको नींद की समस्या है तो चाय पीने से बचना चाहिए.

एनीमिया

शरीर में खून की कमी हो तो चाय नहीं पीनी चाहिए. एनीमिया होने पर आपको चाय पीने से सेहत संबंधी दिक्कत हो सकती है. एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति भूलकर भी चाय न पीएं.

पाचन समस्या

चाय में कैफीन होता है यह एसिडिटी बढ़ा सकती है. यह एसिड रिफ्लक्स और गैस्ट्रिक जैसी समस्या हो सकती है. जिन्हें पाचन से संबंधी समस्या रहती है चाय पीने से बचना चाहिए.

गर्भवती महिलाएं

प्रेग्नेंट महिलाओं को ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए. गर्भवती महिला के अधिक चाय पानी से मिसकैरिज और बच्चे का वजन कम होने का खतरा रहता है. ऐसे में चाय पीने से परहेज करना चाहिए.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सफल लोग ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले करते हैं ये 7 काम, आप भी आज से ही कर दें शुरू!
सफल लोग ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले करते हैं ये 7 काम, आप भी आज से ही कर दें शुरू!
गाड़ी खरीदने का कर रहे हैं प्लान तो GST में हुआ ये बदलाव जान लें, SUV ली तो देना होगा भारी टैक्स!
गाड़ी खरीदने का कर रहे हैं प्लान तो GST में हुआ ये बदलाव जान लें, SUV ली तो देना होगा भारी टैक्स!
तान्या मित्तल से अमाल मलिक तक- जानें कौन है Bigg Boss 19 का सबसे अमीर कंटेस्टेंट?
तान्या मित्तल से अमाल मलिक तक- जानें कौन है Bigg Boss 19 का सबसे अमीर कंटेस्टेंट?
Ganesh Visarjan 2025: गणपति विसर्जन में इन नियमों का करें पालन, अनुष्ठान और मंत्र जाप से प्रसन्न हो जाएंगे गणेश भगवान
गणपति विसर्जन में इन नियमों का करें पालन, अनुष्ठान और मंत्र जाप से प्रसन्न हो जाएंगे गणेश भगवान
IPL में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले बल्लेबाज, लिस्ट चार भारतीय खिलाड़ी शामिल
IPL में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले बल्लेबाज, लिस्ट चार भारतीय खिलाड़ी शामिल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE