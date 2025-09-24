Amaal Mallik के लिए 'इलायची पानी' बनाएंगी Tanya Mittal? क्या आप जानते हैं इस ड्रिंक के फायदे?

Bigg Boss के घर में Amal Malik के साथ अपनी दोस्ती के बारे में तान्या मित्तल यह कहती नजर आई कि वह अमाल का ख्याल रखने के लिए ग्वालियर जाकर उन्हें इलायची का पानी पिला सकती हैं. क्योंकि अमाल मलिक रोजाना इलायची का पानी पीते हैं. आइए जानें क्या हैं इसके फायदे...

Bigg Boss 19 का घर इन दिनों सिर्फ झगड़ों और स्ट्रैटजीज की वजह से ही नहीं, बल्कि कंटेस्टेंट्स की दोस्ती और दुश्मनी की वजह से चर्चा में है. इस समय बिग बॉस के घर में अमाल मलिक (Amaal Mallik) और तान्या मित्तल (Tanya Mittal) की केमिस्ट्री देखते बन रही है. दरअसल, 'वीकएंड का वार' में शो की लोकप्रिय कंटेस्टेंट तान्या मित्तल अमाल मलिक के साथ अपनी दोस्ती के बारे में यह कहती नजर आई कि वह अमाल का ख्याल रखने के लिए ग्वालियर जाकर उन्हें इलायची का पानी पिला सकती हैं.

क्योंकि अमाल रोजाना इलायची का पानी पीते हैं. बता दें कि इलायची का पानी खराब पाचन समेत कई अन्य समस्याओं में रामबाण औषधी का काम करता है. आइए जानते हैं क्या हैं इलायची के पानी के फायदे...

क्या हैं इलायची का पानी पीने की फायदे?

पाचन में फायदेमंद

इलायची का पानी पाचन के लिए फायदेमंद माना जाता है, रोजाना इसे पीने से ब्लोटिंग, गैस और अपच की समस्या से छुटकारा मिल सकता है. दरअसल, इलायची में मौजूद एक्टिव कंपाउंड बाइल एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और इससे खाना पचाने में मदद मिलती है. पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान लोगों के लिए खाने से पहले इसका पानी पीना फायदेमंद हो सकता है.

सांसों को रखे ताजा

यह माउथ फ्रेशनर का काम भी करता है. इसका पानी अपने एंटी-बैक्टीरियल गुणों की वजह से मुंह के बैक्टीरिया से लड़ने, सांसों को ताजा रखने और मुंह के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोजाना इसका पानी पीने से सांसों से आने वाली दुर्गंध कम हो सकती है और ओरल हेल्थ में सुधार होता है.

हार्ट हेल्थ करे बेहतर

इलायची का पानी एंटीऑक्सीडेंट और पोटैशियम से भरपूर माना जाता है और ये हार्ट हेल्थ के लिए भी जरूरी है. एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से निपटने में मददगार है. इसकी मदद से हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है. वहीं इसमें मौजूद पोटैशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है. ऐसे में इलायची का पानी हार्ट हेल्थ और ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में मदद करता है.

रेस्पिरेटरी हेल्थ में सुधार करे

इलायची रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बनाने और आसानी से सांस लेने में मददगार मानी जाती है, इलायची का पानी बलगम को साफ करके बंद नाक से राहत देता है. इसके अलावा यह फेफड़ों की सेहत में सुधार करता है, यह अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी रेस्पिरेटरी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए से फायदेमंद माना जाता है.

स्किन को बनाए बेहतर

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, इलायची का पानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके स्किन हेल्थ में भी सुधार करने में मददगार है. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह त्वचा की लोच बनाए रखने, त्वचा को हाइड्रेटेड रखने और दाग-धब्बों और काले धब्बों को कम करने में मदद करता है. नियमित रूप से इसका पानी पीने से स्किन हेल्दी और ग्लोइंग हो सकती है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

