Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

लखनऊ: जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला, सिर पर कैंची से किए 10 से ज्यादा वार, अस्पताल में भर्ती

Rashifal 01 October 2025: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

चेन्नई में दर्दनाक हादसा, थर्मल पावर स्टेशन पर Arch गिरने से 9 लोगों की मौत, कई घायल

Test में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लबाज, इस खिलाड़ी ने जानबूझकर नहीं तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड

ODI में नंबर-7 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 1 बल्लेबाज, इस स्थान पर है एमएस धोनी का नाम

सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 30 दिन का मिलेगा दशहरा-दिवाली बोनस, जानें किसे मिलेगा फायदा

कितने दिनों में ठीक हो सकती है Anxiety? जानें क्या दिखते हैं इसके लक्षण

हनी ट्रैप, अश्लील फोटो और लंदन का WhatsApp नंबर... 3 सगी बहनों ने खोली बाबा चैतन्यानंद के 'नरकिस्तान' की पोल

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

मॉडर्न-रेट्रो लुक में Royal Enfield को टक्कर देती है TVS की ये बाइक, 2500 की EMI में ला सकते हैं घर! 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
लखनऊ: जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला, सिर पर कैंची से किए 10 से ज्यादा वार, अस्पताल में भर्ती

लखनऊ: जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला, सिर पर कैंची से किए 10 से ज्यादा वार, अस्पताल में भर्ती

Rashifal 01 October 2025: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

चेन्नई में दर्दनाक हादसा, थर्मल पावर स्टेशन पर Arch गिरने से 9 लोगों की मौत, कई घायल

चेन्नई में दर्दनाक हादसा, थर्मल पावर स्टेशन पर Arch गिरने से 9 लोगों की मौत, कई घायल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Test में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लबाज, इस खिलाड़ी ने जानबूझकर नहीं तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड

Test में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लबाज, इस खिलाड़ी ने जानबूझकर नहीं तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड

ODI में नंबर-7 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 1 बल्लेबाज, इस स्थान पर है एमएस धोनी का नाम

ODI में नंबर-7 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 1 बल्लेबाज, इस स्थान पर है एमएस धोनी का नाम

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

कितने दिनों में ठीक हो सकती है Anxiety? जानें क्या दिखते हैं इसके लक्षण

Anxiety Attack Symptoms: कई ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें समझ ही नहीं आता है उनके साथ क्या हो रहा है. ऐसे में इसके लक्षणों के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है. बता दें कि एंग्जाइटी अटैक आना ज्यादा घबराने वाली स्थिति नहीं है. इस स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी है इसके कारणों के बारे में जानना...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Sep 30, 2025, 08:17 PM IST

कितने दिनों में ठीक हो सकती है Anxiety? जानें क्या दिखते हैं इसके लक्षण

Anxiety Attack Symptoms

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Anxiety Attack Symptoms: इन दिनों लोगों में एंग्जाइटी की समस्या तेजी से बढ़ रही है. यह समस्या ज्यादातर लोगों में बढ़ते तनाव, गुस्सा और कई बार अपनी फीलिंग एक्सप्रेस न कर पाने से होती है. इसके कई और कारण भी हो सकते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एंग्जाइटी की स्थिति बेचैन करने वाली होती है. ऐसे में कई बार लोग एंग्जाइटी को लोग हार्ट अटैक का लक्षण मान लेते हैं. 

इसके अलावा कई ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें समझ ही नहीं आता है उनके साथ क्या हो रहा है. ऐसे में इसके लक्षणों के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है. बता दें कि एंग्जाइटी अटैक आना ज्यादा घबराने वाली स्थिति नहीं है. इस स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी है इसके कारणों के बारे में जानना... 

एंग्जाइटी के कारण

एंग्जाइटी होने के कई कारण हो सकते हैं. आमतौर पर ज्यादातर लोगों में देखा गया है कि तनाव, कुछ न कह पाने, अपनी फीलिंग खुलकर एक्सप्रेस न कर पाने, ज्यादा सोचना, काम का बोझ या फिर बढ़ती जिम्मेदारियां के कारण एंग्जाइटी की चपेट में आ जाते हैं. ऐसे में एंग्जाइटी से बचना है तो इसके कारण पता लगाएं. फिर तुरंत बाद उस स्थिति को इग्नोर करने की जरूरत है, इससे आप एंग्जाइटी से बच सकते हैं.  

क्या हैं एंग्जाइटी के लक्षण? 

  • घबराहट और बेचैनी महसूस होना
  • सांस लेने में परेशानी
  • टेंशन,नींद न आना और चक्कर आना
  • उल्टी, जी मिचलाना और पेट गड़बड़ होना
  • थकान, कमजोरी और पसीना आना
  • हाथ-पैर सुन्न या ठंडे पड़ना
  • अचानक से दिल की धड़कन बढ़ना
  • उदासी और किसी काम में मन न लगना

एंग्जाइटी के कारण

आमतौर पर अलग-अलग लोगों को एंग्जाइटी होने के अलग-अलग कारण होते हैं. इसके पीछे कई बार आप अपनी बात नहीं कह पाते हैं और अंदर ही अंदर घुटन महसूस करना, फैमिली टेंशन, किसी रिश्ते में परेशानी, काम की टेंशन या कोई दूसरी वजह जिससे आपका स्ट्रेस बढ़ता है. एंग्जाइटी का कारण हो सकता है. 

इसके अलावा कई बार लोग किसी बीमारी से परेशान रहते हैं और उसके इलाज को लेकर चिंतित रहते हैं. साथ ही कई बार कई दर्दनाक घटना या सदमा आपको एंग्जाइटी की ओर ले जा सकता है. इस स्थिति में धीरे-धीरे एंग्जायटी डिसऑर्डर होने का खतरा बढ़ जाता है. 

एंग्जाइटी ठीक कैसे करें 

एंग्जाइटी कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी से अपने दिल की बात शेयर करें. इसके अलावा खुल कर बात करें और मन में चीजों को रखकर न बैठें. इस स्थिति में किसी मनोचिकित्सा और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के जरिए एंग्जायटी डिसऑर्डर का इलाज करवा सकते हैं. इससे आप जल्दी खुद को अच्छा महसूस कर पाएंगे.  

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Viral Video: फिल्म देखने गई लड़की ने महंगे पॉपकॉर्न से बचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, वीडियो देख लोग रह गए दंग
फिल्म देखने गई लड़की ने महंगे पॉपकॉर्न से बचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, वीडियो देख लोग रह गए दंग
JKBOSE 10th Result 2024: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने जारी किए 10वीं प्राइवेट और द्वि-वार्षिक परीक्षाओं के नतीजे, jkbose.nic.in पर यूं करें चेक
JKBOSE 10वीं और द्वि-वार्षिक परीक्षाओं के नतीजे जारी, यूं करें डाउनलोड
बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और विष्णु की पूजा से मिलेगा लाभ, जानें तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और विष्णु की पूजा से मिलेगा लाभ, जानें तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
Box office report: 12वें दिन Singham Again का हाल बेहाल, Bhool Bhulaiyaa 3 ने मारी बाजी, यहां है कुल कलेक्शन
12वें दिन Singham Again और Bhool Bhulaiyaa 3 में से किसने मारी बाजी, यहां जानें
Bad Habit For Liver: सुबह की ये गलत आदतें लिवर को करती हैं खराब, इन तरीकों से तेजी से करें रिकवर 
सुबह की ये गलत आदतें लिवर को करती हैं खराब, इन तरीकों से तेजी से करें रिकवर
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लबाज, इस खिलाड़ी ने जानबूझकर नहीं तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड
Test में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले 10 बल्लबाज, इस खिलाड़ी ने जानबूझकर नहीं तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड
ODI में नंबर-7 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 1 बल्लेबाज, इस स्थान पर है एमएस धोनी का नाम
ODI में नंबर-7 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 1 बल्लेबाज, इस स्थान पर है एमएस धोनी का नाम
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
मॉडर्न-रेट्रो लुक में Royal Enfield को टक्कर देती है TVS की ये बाइक, 2500 की EMI में ला सकते हैं घर! 
मॉडर्न-रेट्रो लुक में Royal Enfield को टक्कर देती है TVS की ये बाइक, 2500 की EMI में ला सकते हैं घर!
IND-W vs SL-W Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-श्रीलंका का मुकाबला? जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग
IND-W vs SL-W Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-श्रीलंका का मुकाबला? जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE