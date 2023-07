Protein Deficiency: शरीर में प्रोटीन की कमी से दिखने लगते हैं ये लक्षण, जानिए बॉडी को कितनी होती है जरूरत 

Protein: शरीर में प्रोटीन की कमी की वजह से ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं यहां जानिए उम्र के हिसाब से शरीर को कितनी मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है.

डीएनए हिंदी: These 7 Sign Shows Low Level Of Protein- प्रोटीन हमारे शरीर के स्किन, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए बेहद आवश्यक होता है. शरीर में प्रोटीन की कमी होने से कई तरह की बीमारियां होने लगती है (Protein Deficiency). व्यक्ति के शरीर में 10,000 से अधिक प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं.

ये उन प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो शरीर में ऊर्जा की पूर्ति करते हैं और ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने में मदद करते हैं. ऐसे में उचित मात्रा में प्रोटीन लेना बेहद जरूरी हो जाता है, शरीर में इसकी इसकी कमी की (Low Level Of Protein) वजह से कई तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं (Symptoms Of Protein Deficiency). चलिए जानते हैं शरीर को हर दिन कितनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है और उचित मात्रा में प्रोटीन लेने से कौन-कौन फायदे होते हैं (Benefits of Protein).

रोजाना इतनी मात्रा में लें प्रोटीन

एक व्यक्ति को रोजाना कैलोरी में कम से कम 10% प्रोटीन प्राप्त करना चाहिए. एक पूरे दिन में इसे आप विभिन्न स्रोतों से पा सकते हैं, जैसे नाश्ते में कम वसा वाले ग्रीक योगर्ट लें, दोपहर के भोजन में चिकन ब्रेस्ट या रात के खाने में एक कप काली बीन्स से ये प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं.

उम्र के हिसाब से प्रोटीन की मात्रा

एक दिन में शिशुओं को लगभग 10 ग्राम की प्रोटीन की आवश्यकता होती हैं. वहीं इससे बड़े बच्चों को एक दिन में 19-34 ग्राम और किशोर लड़कों को एक दिन में 52 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है. इसके अलावा किशोर लड़कियों को एक दिन में 46 ग्राम और वयस्क पुरुषों को एक दिन में लगभग 56 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है. इसके साथ ही वयस्क महिलाओं को एक दिन में लगभग 46 ग्राम और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिला को एक दिन में 71 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है.

प्रोटीन की कमी होने पर दिखते हैं ये लक्षण

सूजन होना

मूड स्विंग होना

बाल, नाखून और स्किन से जुड़ी परेशानियां

कमजोरी या थकान होना

बार-बार भूख लगना

घाव का धीरे भरना

जल्दी-जल्दी बीमार पड़ना

प्रोटीन से मिलते हैं फायदे

भूख कंट्रोल में रहता है

मसल्स मास और स्ट्रेंथ बढ़ाता है

हड्डियां मजबूत होती हैं.

फूड क्रेविंग कम करता है

मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है

वेट लॉस में मदद करता है

ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है

किडनी को स्वस्थ रखता है

ऐसे लोगों को ज्यादा होती है प्रोटीन की कमी

ज्यादातर उन लोगों में प्रोटीन की कमी होती है, जिन्हें पर्याप्त मात्रा में आहार नहीं मिल पाता है. बुजुर्ग लोगों और कैंसर से पीड़ित लोगों को जरूरत के अनुसार प्रोटीन खाने में परेशानी हो होती है. प्रोटीन की कमी से होने वाले गंभीर कुपोषण को मेडिकल की भाषा मे क्वाशिओरकोर कहते हैं.

इन फूड्स से मिलता है हाई प्रोटीन

प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स चिकन और अंडा होता है. अगर आप शाकाहारी हैं तो इसके लिए ट्री नट्स जैसे अखरोट, बादाम और पेकान, दाल, सोया, दही का सेवन कर सकते हैं. इन सभी चीजों में प्रोटीन के साथ विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं. जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं.

