सोने की कीमतों को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी, क्या शादी के सीजन में 1.5 लाख रुपये हो जाएगी कीमत? बैंक का दावा

हालांकि सोने की कीमत में थोड़ी गिरावट आ रही है, लेकिन लंबे समय में इसके बढ़ने की संभावना भी है.

Gold Rate: सोने की कीमत में मामूली कमी देखने को मिल रही है. हालांकि, अनुमान है कि जल्द ही सोने की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है. सोने की कीमतें जल्द ही नए रिकॉर्ड बनाने वाली हैं. अमेरिकी बैंक ने सोने की कीमत को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. इसके मुताबिक, सोने की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हो सकती है.

2026 तक सोने की कीमत करीब 4,538 डॉलर प्रति औंस तक जा सकती है. आर्थिक स्थिति और सुरक्षित मांग के चलते सोने की कीमत 5,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचने की उम्मीद है. अगर इस रकम को भारतीय मुद्रा में देखें तो 2026 तक सोने की कीमत 1,57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है.



बढ़ती माँग और अंतरराष्ट्रीय कारकों के चलते 2026 में सोने की कीमतें 5,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुँचने की संभावना है. एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है. बैंक ऑफ अमेरिका (BofA) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, अनुकूल परिस्थितियों के आधार पर, 2026 में सोने की औसत कीमत 4,538 डॉलर प्रति औंस हो सकती है. आने वाले दिनों में इसके 5,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुँचने का अनुमान है.

अमेरिका में दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में मजबूती आई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का मौजूदा भाव 4,160 डॉलर प्रति औंस के करीब है. भारत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है. 5 दिसंबर, 2025 वाले कॉन्ट्रैक्ट का भाव 0.87 फीसदी बढ़कर 1,24,935 रुपये हो गया.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, सोमवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 123,308 रुपये से बढ़कर 125,342 रुपये हो गई. बोफा का कहना है कि बढ़ती कीमतों के अनुरूप निवेश बढ़ने से सोने में और तेजी आने की संभावना है. बोफा ने कहा कि अगर निकट भविष्य में वैश्विक कारक ऐसे ही रहे, तो सोना 5,000 डॉलर तक पहुँच सकता है. इन कारकों में सरकारी कर्ज का बढ़ता स्तर, उच्च मुद्रास्फीति, कम ब्याज दरें और अपरंपरागत अमेरिकी मौद्रिक नीतियों का प्रभाव शामिल है.

टैरिफ और मुद्रास्फीति के कारण पिछले एक साल में सोने की कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. दुनिया के सबसे बड़े निवेश बैंकों में से एक, गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि अगले साल सोने की कीमत वर्तमान में लगभग 4,160 डॉलर प्रति औंस से बढ़कर 5,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुँच सकती है.

