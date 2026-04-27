सुरेश रैना ने दिया ‘डिजास्टर रिलीफ हीरो’ अवॉर्ड, दार्जिलिंग से उत्तरकाशी तक हज़ारों जिंदगियां बचाने वाले हुए सम्मानित

देश के अलग-अलग हिस्सों में आई बाढ़ और भूस्खलन के बीच एक ऐसी टीम सामने आई, जिसने इंतज़ार नहीं किया-सीधे मैदान में उतर गई. अब उसी काम को मिला बड़ा सम्मान, और यह कहानी सिर्फ अवॉर्ड की नहीं, भरोसे की है.

नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में ‘डिजास्टर रिलीफ हीरो’ और ‘एनजीओ ऑफ द ईयर’ का खिताब ‘ट्रू होप फाउंडेशन’ (True Hope Foundation) को दिया गया. यह सम्मान भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के हाथों मिला, जिन्होंने मंच से इस काम को असली हीरोइज़्म बताया, लेकिन असली कहानी ट्रॉफी की नहीं, उन हालातों की है जहां यह संस्था खड़ी रही-जब बाकी सब पीछे हट गए थे. यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि यह बताती है कि मुश्किल समय में भरोसा किस पर किया जा सकता है.

जहां रास्ता खत्म, वहां से शुरू हुआ काम

दार्जिलिंग की बाढ़ हो या उत्तरकाशी का भूस्खलन, इन जगहों पर हालात इतने खराब थे कि कई इलाकों तक पहुंचना भी मुश्किल था. ऐसे में इस टीम ने जोखिम उठाकर उन इलाकों में राहत पहुंचाई जहां लोग कई दिनों से फंसे थे. सिर्फ राशन नहीं, पीने का पानी और जरूरी दवाइयां भी पहुंचाई गईं. आम लोगों के लिए इसका मतलब साफ है—-जब सरकारी मदद देर से पहुंचे, तब ऐसी टीमें जिंदगी और मौत के बीच फर्क बन सकती हैं.

सोशल मीडिया से आगे की असली सेवा

आज के समय में आपदा के दौरान सोशल मीडिया पर सहानुभूति जताना आसान है, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब कोई जमीन पर उतरकर काम करे. इस फाउंडेशन की टीम ने वही किया-कीचड़, मलबे और खतरे के बीच खड़े होकर राहत पहुंचाई. यही वजह है कि इन्हें ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ के तौर पर देखा जाने लगा है.

भरोसा कैसे बना सबसे बड़ी ताकत

संस्था के को-फाउंडर धवल दर्जी ने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसमें हर दान का हिसाब साफ रखा जाता है. यह बात छोटी लग सकती है, लेकिन आम लोगों के लिए बहुत बड़ी है. क्योंकि अक्सर लोग मदद करना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि उनका पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं. यह पारदर्शिता ही इस फाउंडेशन की सबसे बड़ी ताकत बन गई है.

इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू सिर्फ राहत कार्य नहीं, बल्कि भरोसे का नेटवर्क है.

आज यह संस्था सिर्फ मदद नहीं पहुंचा रही, बल्कि लोगों को जोड़ भी रही है-वॉलिंटियर्स, डोनर्स और पीड़ितों के बीच. यानी यह एक ऐसा सिस्टम बना रही है जो भविष्य की आपदाओं में और तेज़ी से काम कर सके. यह खबर सिर्फ एक एनजीओ की सफलता नहीं है. यह बताती है कि अगर आप भी मदद करना चाहते हैं, तो सही प्लेटफॉर्म चुनना कितना जरूरी है.साथ ही, यह भी दिखाती है कि आम लोग मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं, बिना किसी बड़े पद या ताकत के.

आपदा के समय असली पहचान सामने आती है-कौन सिर्फ बात करता है और कौन काम करता है. ‘True Hope Foundation’ की कहानी यही सिखाती है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, बस उसे आगे बढ़ाने वाले हाथ चाहिए.

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