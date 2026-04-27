FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Mohini Ekadashi Ki Katha: मोहिनी एकादशी व्रत के साथ ही जरूर पढ़ें ये कथा, भगवान विष्णु के साथ ही मिलेगी मां लक्ष्मी जी की कृपा

Mohini Ekadashi 2026:मोहिनी एकादशी व्रत के साथ ही जरूर पढ़ें ये कथा, भगवान विष्णु के साथ ही मिलेगी मां लक्ष्मी जी की कृपा

सुरेश रैना ने दिया ‘डिजास्टर रिलीफ हीरो’ अवॉर्ड, दार्जिलिंग से उत्तरकाशी तक हज़ारों जिंदगियां बचाने वाले हुए सम्मानित

सुरेश रैना ने दिया ‘डिजास्टर रिलीफ हीरो’ अवॉर्ड, दार्जिलिंग से उत्तरकाशी तक हज़ारों जिंदगियां बचाने वाले हुए सम्मानित

Horoscope 27 April 2026: सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Gen Z और Millennials में कौन ज्यादा स्मार्ट और बुद्धिमान है? इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद नहीं उठा सकेंगे उंगली

Gen Z और Millennials में कौन ज्यादा स्मार्ट और बुद्धिमान है? इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद नहीं उठा सकेंगे उंगली

Numerology: जन्म मूलांक से जानें कौन सा साथी कई जन्मों से आपकी जिंदगी में लौट रहा है, बर्थडेट खोल देगी कार्मिक रिश्ते का सच

जन्म मूलांक से जानें कौन सा साथी कई जन्मों से आपकी जिंदगी में लौट रहा है, बर्थडेट खोल देगी कार्मिक रिश्ते का सच

Iphone से भी महंगा Pen! कस्टम ने जब्त किए 61 डिजाइनर पेन; कीमत जान हो जाएंगे हैरान

Iphone से भी महंगा Pen! कस्टम ने जब्त किए 61 डिजाइनर पेन; कीमत जान हो जाएंगे हैरान

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

सुरेश रैना ने दिया ‘डिजास्टर रिलीफ हीरो’ अवॉर्ड, दार्जिलिंग से उत्तरकाशी तक हज़ारों जिंदगियां बचाने वाले हुए सम्मानित

देश के अलग-अलग हिस्सों में आई बाढ़ और भूस्खलन के बीच एक ऐसी टीम सामने आई, जिसने इंतज़ार नहीं किया-सीधे मैदान में उतर गई. अब उसी काम को मिला बड़ा सम्मान, और यह कहानी सिर्फ अवॉर्ड की नहीं, भरोसे की है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Apr 27, 2026, 07:45 AM IST

सुरेश रैना ने दिया ‘डिजास्टर रिलीफ हीरो’ अवॉर्ड, दार्जिलिंग से उत्तरकाशी तक हज़ारों जिंदगियां बचाने वाले हुए सम्मानित

Suresh Raina presented the ‘Disaster Relief Hero’ award

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में ‘डिजास्टर रिलीफ हीरो’ और ‘एनजीओ ऑफ द ईयर’ का खिताब ‘ट्रू होप फाउंडेशन’ (True Hope Foundation) को दिया गया. यह सम्मान भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के हाथों मिला, जिन्होंने मंच से इस काम को असली हीरोइज़्म बताया, लेकिन असली कहानी ट्रॉफी की नहीं, उन हालातों की है जहां यह संस्था खड़ी रही-जब बाकी सब पीछे हट गए थे. यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि यह बताती है कि मुश्किल समय में भरोसा किस पर किया जा सकता है.

जहां रास्ता खत्म, वहां से शुरू हुआ काम

दार्जिलिंग की बाढ़ हो या उत्तरकाशी का भूस्खलन, इन जगहों पर हालात इतने खराब थे कि कई इलाकों तक पहुंचना भी मुश्किल था. ऐसे में इस टीम ने जोखिम उठाकर उन इलाकों में राहत पहुंचाई जहां लोग कई दिनों से फंसे थे. सिर्फ राशन नहीं, पीने का पानी और जरूरी दवाइयां भी पहुंचाई गईं. आम लोगों के लिए इसका मतलब साफ है—-जब सरकारी मदद देर से पहुंचे, तब ऐसी टीमें जिंदगी और मौत के बीच फर्क बन सकती हैं.

सोशल मीडिया से आगे की असली सेवा

आज के समय में आपदा के दौरान सोशल मीडिया पर सहानुभूति जताना आसान है, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब कोई जमीन पर उतरकर काम करे. इस फाउंडेशन की टीम ने वही किया-कीचड़, मलबे और खतरे के बीच खड़े होकर राहत पहुंचाई. यही वजह है कि इन्हें ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ के तौर पर देखा जाने लगा है.

भरोसा कैसे बना सबसे बड़ी ताकत 

संस्था के को-फाउंडर धवल दर्जी ने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसमें हर दान का हिसाब साफ रखा जाता है. यह बात छोटी लग सकती है, लेकिन आम लोगों के लिए बहुत बड़ी है. क्योंकि अक्सर लोग मदद करना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि उनका पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं. यह पारदर्शिता ही इस फाउंडेशन की सबसे बड़ी ताकत बन गई है.

इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू सिर्फ राहत कार्य नहीं, बल्कि भरोसे का नेटवर्क है.
आज यह संस्था सिर्फ मदद नहीं पहुंचा रही, बल्कि लोगों को जोड़ भी रही है-वॉलिंटियर्स, डोनर्स और पीड़ितों के बीच. यानी यह एक ऐसा सिस्टम बना रही है जो भविष्य की आपदाओं में और तेज़ी से काम कर सके. यह खबर सिर्फ एक एनजीओ की सफलता नहीं है. यह बताती है कि अगर आप भी मदद करना चाहते हैं, तो सही प्लेटफॉर्म चुनना कितना जरूरी है.साथ ही, यह भी दिखाती है कि आम लोग मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं, बिना किसी बड़े पद या ताकत के.

आपदा के समय असली पहचान सामने आती है-कौन सिर्फ बात करता है और कौन काम करता है. ‘True Hope Foundation’ की कहानी यही सिखाती है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, बस उसे आगे बढ़ाने वाले हाथ चाहिए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Gen Z और Millennials में कौन ज्यादा स्मार्ट और बुद्धिमान है? इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद नहीं उठा सकेंगे उंगली
Gen Z और Millennials में कौन ज्यादा स्मार्ट और बुद्धिमान है? इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद नहीं उठा सकेंगे उंगली
Numerology: जन्म मूलांक से जानें कौन सा साथी कई जन्मों से आपकी जिंदगी में लौट रहा है, बर्थडेट खोल देगी कार्मिक रिश्ते का सच
जन्म मूलांक से जानें कौन सा साथी कई जन्मों से आपकी जिंदगी में लौट रहा है, बर्थडेट खोल देगी कार्मिक रिश्ते का सच
Iphone से भी महंगा Pen! कस्टम ने जब्त किए 61 डिजाइनर पेन; कीमत जान हो जाएंगे हैरान
Iphone से भी महंगा Pen! कस्टम ने जब्त किए 61 डिजाइनर पेन; कीमत जान हो जाएंगे हैरान
Blood Falls: दुनिया में इस जगह बहता है ‘खून का झरना’! ब्लड फॉल्स का रहस्य जानकर रह जाएंगे हैरान
Blood Falls: दुनिया में इस जगह बहता है ‘खून का झरना’! ब्लड फॉल्स का रहस्य जानकर रह जाएंगे हैरान
भारत की बढ़ेगी समुद्री ताकत, इस देश से खरीदेगी सुपर साइलेंट सबमरीन टेक्नोलॉजी; 75 हजार करोड़ में हुई डील
भारत की बढ़ेगी समुद्री ताकत, इस देश से खरीदेगी सुपर साइलेंट सबमरीन टेक्नोलॉजी; 75 हजार करोड़ में हुई डील
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: लीडर और हाई अचीवर्स होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, कंप्यूटर से भी तेज चलता है दिमाग  
Numerology: लीडर और हाई अचीवर्स होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, कंप्यूटर से भी तेज चलता है दिमाग
Numerology: किस उम्र में मिलेगा आपको सक्सेस और पैसा? आपनी बर्थडेट से जानिए कब शुरू होगा लाइफ का गोल्डन टाइम 
किस उम्र में मिलेगा आपको सक्सेस और पैसा? आपनी बर्थडेट से जानिए कब शुरू होगा लाइफ का गोल्डन टाइम
Numerology: नौकरी या बिजनेस-क्या करें? अपनी बर्थडेट से जानें किस फील्ड में मिलेगा पैसा और मनचाहा सक्सेस 
नौकरी या बिजनेस-क्या करें? अपनी बर्थडेट से जानें किस फील्ड में मिलेगा पैसा और मनचाहा सक्सेस
Horoscope 25 April 2026: कैसा रहेगा आपके लिए आज शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Horoscope 25 April 2026: कैसा रहेगा आपके लिए आज शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Sita Navami 2026: इस दिन मनाई जाएगी सीता नवमी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
इस दिन मनाई जाएगी सीता नवमी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
MORE
Advertisement