सुपरफूड किशमिश क्या सच में ब्रेन को करती है नुकसान? जानिए क्यों माइग्रेन को करती है ट्रिगर

Why Raisins Dangerous for Migraines?: किशमिश न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत से भरी भी होती है. अंगूर का ड्राई फार्म किशमिश को लेकर एक नई स्टडी समाने आई है जो बताती है कि ये मस्तिष्क को नुकासन देती है और माइग्रेन का ट्रिगर भी है.

किशमिश सच में एक सुपरफूड है और ये शरीर को ऊर्जा देने के साथ कई तरह के खनिज तत्वों और विटामिन की कमी को भी पूरा करती है लेकिन हालिया मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्टरों की राय के अनुसार किशमिश कुछ लोगों के लिए मस्तिष्क और माइग्रेन के लिहाज से नुकसानदायक भी होती है. चलिए समझते हैं कि किशमिश कैसे माइग्रेन का ट्रिगर बन सकती है और दिमाग पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है.

किशमिश क्यों मानी जाती है सुपरफूड?

किशमिश सूखे अंगूर से बनती है और इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे आयरन और पोटैशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट, प्राकृतिक शुगर (फ्रक्टोज), विटामिन B और मिनरल्स होते हैं. यही कारण है कि किशमिश को थकान दूर करने, एनीमिया और कमजोरी में फायदेमंद माना जाता है. लेकिन सभी के लिए किशमिश होती नहीं है क्योंकि ये कुछ रोगों को ट्रिगर करती है.

किशमिश खाने के संभावित नुकसान

हालांकि किशमिश पौष्टिक होती है लेकिन हर व्यक्ति के लिए यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती. किशमिश में अत्यधिक चीनी की मात्रा होती है जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकती है. डायबिटीज और मोटापे में ये बिलकुल नहीं खाना चाहिए.

क्या किशमिश का दिमाग पर प्रभाव होता है?

विशेषज्ञों के अनुसार ब्लड शुगर में अचानक उतार-चढ़ाव से ब्रेन फॉग (मानसिक धुंधलापन), मूड स्विंग्स और न्यूरोलॉजिकल असंतुलन बढ़ सकता है.

क्या किशमिश माइग्रेन का ट्रिगर बन सकती है?

डॉक्टरों का कहना है कि कुछ लोगों में किशमिश माइग्रेन का अप्रत्यक्ष कारण बन सकती है. इसके पीछे एक खास यौगिक जिम्मेदार माना जाता है जिसे टायरामाइन (Tyramine) कहा जाता है.

टायरामाइन क्या करता है?

टायरामाइन मस्तिष्क की ब्लड वेसेल्स पर अचानक प्रभाव डालता है जिससे ब्लड वेसल्स फैल सकती हैं और खून का दौरा कम होते ही माइग्रेन का अटैक ट्रिगर हो सकता है. असल में जो तत्व किशमिश में होता है वही यौगिक चीज़, चॉकलेट, वाइन और प्रोसेस्ड फूड्स में भी पाया जाता है. और ये सब माइग्रेन के ट्रिगर हैं.

न्यूरोसर्जन की चेतावनी

यूट्यूब पर न्यूरोसर्जन डॉ अरुण एल नाइक ने बताया है कि किशमिश का अधिक सेवन डायबिटीज, मोटापा और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है. उनका कहना है कि हर सेहतमंद दिखने वाली चीज़ वास्तव में सभी के लिए फायदेमंद नहीं होती और हर किसी के लिए नहीं होती. खासकर माइग्रेन पीड़ित लोगों को किशमिश सीमित मात्रा में ही खानी चाहिए.

कितनी किशमिश नहीं करेगी नुकसान?

डॉक्टरों के अनुसार सीमित मात्रा (5–10 किशमिश) ही खाने से इसके नुकसान नहीं होंगे लेकिन फिर भी डायबिटीज या माइग्रेन हैं तो इसे खाने से परहेज करें और खाली पेट तो बिलकुल न खाएं. साथ ही कभी भी किशमिश को प्रोसेस्ड फूड्स के साथ न मिलाएं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से