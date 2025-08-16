धूप में काली पड़ गई है स्किन तो इन घरेलू उपायों से दूर करें टैनिंग, निखर जाएगी रंगत

HDFC बैंक ने कैश ट्रांजेक्शन से लेकर चेक बुक तक के नियमों में किया बदलाव, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर
लाइफस्टाइल
How To remove Tanning: धूप में रहने से सूर्य की किरणों के कारण त्वचा काली पड़ जाती है. स्किन टैनिंग को दूर करने के लिए लोग तरह-तरह के साबुन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं. आप सन टैन हटाने के लिए इन घरेलू उपायों को अपना सकते हैं.
Get Rid of Sun Tanning: अगर धूप में त्वचा काली पड़ जाती है तो स्किन साफ करने के लिए टैन रिमूवर क्रीम और कई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, इनका इतना फायदा नहीं होता है. आप इसके बजाय घरेलू उपायों को अपना सकते हैं. टैनिंग को हटाने के लिए फिजूल खर्ची करने की बजाय आप इन टिप्स को फॉलो करें. चलिए आपको इन तरीकों के बारे में बताते हैं.
टमाटर स्किन के लिए अच्छा होता है. आप इसक इस्तेमाल टैनिंग दूर करने के लिए भी कर सकते हैं. धूप में काली हुई स्किन को साफ करने के लिए टमाटर का रस निकालकर चेहरे पर लगाएं. करीब आधे घंटे बाद मुंह को धो लें.
त्वचा की टैनिंग को दूर करने के लिए आप हल्दी और बेसन का फेस पैक बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं. आप आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच बेसन में गुलाब जल और दूध को अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लें. इस चेहरे पर लगाएं और बाद में मुंह को धो लें.
खाना खाते वक्त की गलतियां जो सेहत को पहुंचाती हैं बड़े नुकसान, हेल्दी रहने के लिए करें सुधार
आलू के रस में मौजूद कैटेकोलेस नामक एंजाइम से स्किन टैन को हटा सकते हैं. यह स्किन को चमकदार बनाने में मदद करता है. इसके लिए आप आलू को कद्दूकस कर पेस्ट बना लें. इसे आप चेहरे पर लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं.
त्वचा के लिए कच्चा दूध अच्छा होता है. स्किन पर इसे लगाने से टैनिंग को दूर कर सकते हैं. आप दूध को कॉटन की मदद से त्वचा पर लगाएं और सूखने पर चेहरा धो लें.
(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)
