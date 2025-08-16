'Add DNA as a Preferred Source'
Twitter
Advertisement
Headlines

HDFC बैंक ने कैश ट्रांजेक्शन से लेकर चेक बुक तक के नियमों में किया बदलाव, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Indian Navy Job News: भारतीय नौसेना में नौकरी का बड़ा मौका, सैलरी 63 हजार रुपये; कैसे करें आवेदन?

धूप में काली पड़ गई है स्किन तो इन घरेलू उपायों से दूर करें टैनिंग, निखर जाएगी रंगत

RBI रजिस्टर्ड पीएफआईएल फाइनेंस अब ग्रामीणों को देगी होम और पर्सनल लोन, जानें कंपनी का माइक्रो-फाइनेंसिंग मास्टर प्लान

क्या कंगना रनौत ने गुपचुप कर ली शादी? लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर कहा, शादी मेरी...

Blood Sugar Sign: कंधे में दर्द से लेकर चेहरे के ये निशान बताते हैं ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का है ये शुरुआती संकेत

खाना खाते वक्त की गलतियां जो सेहत को पहुंचाती हैं बड़े नुकसान, हेल्दी रहने के लिए करें सुधार

Numerology: प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ये जो भी शिद्दत से चाहते हैं नहीं मिलती

जन्माष्टमी पर मनाया जाता है दही हांडी उत्सव, जानें गोविंदा क्यों फोड़ते हैं मटकी?

ब्लड में घुले यूरिक एसिड को इन 5 तरीकों से कम करें, किडनी की पावर भी बढ़ेगी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
HDFC बैंक ने कैश ट्रांजेक्शन से लेकर चेक बुक तक के नियमों में किया बदलाव, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

HDFC बैंक ने कैश ट्रांजेक्शन से लेकर चेक बुक तक के नियमों में किया बदलाव, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Indian Navy Job News: भारतीय नौसेना में नौकरी का बड़ा मौका, सैलरी 63 हजार रुपये; कैसे करें आवेदन?

भारतीय नौसेना में नौकरी का बड़ा मौका, सैलरी 63 हजार रुपये; कैसे करें आवेदन?

धूप में काली पड़ गई है स्किन तो इन घरेलू उपायों से दूर करें टैनिंग, निखर जाएगी रंगत

धूप में काली पड़ गई है स्किन तो इन घरेलू उपायों से दूर करें टैनिंग, निखर जाएगी रंगत

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Blood Sugar Sign: कंधे में दर्द से लेकर चेहरे के ये निशान बताते हैं ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का है ये शुरुआती संकेत

कंधे में दर्द से लेकर चेहरे के ये निशान बताते हैं ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का है ये शुरुआती संकेत

Numerology: प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ये जो भी शिद्दत से चाहते हैं नहीं मिलती

प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ये जो भी शिद्दत से चाहते हैं नहीं मिलती

ब्लड में घुले यूरिक एसिड को इन 5 तरीकों से कम करें, किडनी की पावर भी बढ़ेगी

ब्लड में घुले यूरिक एसिड को इन 5 तरीकों से कम करें, किडनी की पावर भी बढ़ेगी

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

धूप में काली पड़ गई है स्किन तो इन घरेलू उपायों से दूर करें टैनिंग, निखर जाएगी रंगत

How To remove Tanning: धूप में रहने से सूर्य की किरणों के कारण त्वचा काली पड़ जाती है. स्किन टैनिंग को दूर करने के लिए लोग तरह-तरह के साबुन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं. आप सन टैन हटाने के लिए इन घरेलू उपायों को अपना सकते हैं.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Aug 16, 2025, 11:55 AM IST

धूप में काली पड़ गई है स्किन तो इन घरेलू उपायों से दूर करें टैनिंग, निखर जाएगी रंगत

Tan Removal Remedies

TRENDING NOW

Get Rid of Sun Tanning: अगर धूप में त्वचा काली पड़ जाती है तो स्किन साफ करने के लिए टैन रिमूवर क्रीम और कई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, इनका इतना फायदा नहीं होता है. आप इसके बजाय घरेलू उपायों को अपना सकते हैं. टैनिंग को हटाने के लिए फिजूल खर्ची करने की बजाय आप इन टिप्स को फॉलो करें. चलिए आपको इन तरीकों के बारे में बताते हैं.

टैनिंग दूर करने के लिए उपाय (Tanning Home Remedy)

टैनिंग के लिए टमाटर

टमाटर स्किन के लिए अच्छा होता है. आप इसक इस्तेमाल टैनिंग दूर करने के लिए भी कर सकते हैं. धूप में काली हुई स्किन को साफ करने के लिए टमाटर का रस निकालकर चेहरे पर लगाएं. करीब आधे घंटे बाद मुंह को धो लें.

हल्दी और बेसन

त्वचा की टैनिंग को दूर करने के लिए आप हल्दी और बेसन का फेस पैक बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं. आप आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच बेसन में गुलाब जल और दूध को अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लें. इस चेहरे पर लगाएं और बाद में मुंह को धो लें.

खाना खाते वक्त की गलतियां जो सेहत को पहुंचाती हैं बड़े नुकसान, हेल्दी रहने के लिए करें सुधार

आलू का रस

आलू के रस में मौजूद कैटेकोलेस नामक एंजाइम से स्किन टैन को हटा सकते हैं. यह स्किन को चमकदार बनाने में मदद करता है. इसके लिए आप आलू को कद्दूकस कर पेस्ट बना लें. इसे आप चेहरे पर लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं.

कच्चा दूध

त्वचा के लिए कच्चा दूध अच्छा होता है. स्किन पर इसे लगाने से टैनिंग को दूर कर सकते हैं. आप दूध को कॉटन की मदद से त्वचा पर लगाएं और सूखने पर चेहरा धो लें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bhai Dooj Wishes: यूं ही बना रहे भाई-बहन का प्यार, मुबारक हो भाई दूज का त्योहार, यहां से भेजें भाई दूज की विशेज
यूं ही बना रहे भाई-बहन का प्यार, मुबारक हो भाई दूज का त्योहार, यहां से भेजें भाई दूज की विशेज
टीम मोदी के 'चाणक्य' अब नहीं रहे, अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय का निधन, PM की आर्थिक सलाहकार परिषद के थे चीफ
टीम मोदी के 'चाणक्य' अब नहीं रहे, अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय का निधन, PM की आर्थिक सलाहकार परिषद के थे चीफ
Diwali 2024 Shubh Muhurat: आज दिवाली पूजन का सिर्फ 41 मिनट का रहेगा शुभ मुहूर्त, जानें कब से होगा शुरू
आज दिवाली पूजन का सिर्फ 41 मिनट का रहेगा शुभ मुहूर्त, जानें कब से होगा शुरू
Russia ने Google पर ठोका भयंकर जुर्माना, पूरी दुनिया कि संपत्ति भी लगेगी फीकी, जानें पूरी कहानी
Russia ने Google पर ठोका भयंकर जुर्माना, पूरी दुनिया कि संपत्ति भी लगेगी फीकी, जानें पूरी कहानी
AP Dhillon के घर फायरिंग करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी जिम्मेदारी
AP Dhillon के घर फायरिंग करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी जिम्मेदारी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Blood Sugar Sign: कंधे में दर्द से लेकर चेहरे के ये निशान बताते हैं ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का है ये शुरुआती संकेत
कंधे में दर्द से लेकर चेहरे के ये निशान बताते हैं ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का है ये शुरुआती संकेत
Numerology: प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ये जो भी शिद्दत से चाहते हैं नहीं मिलती
प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ये जो भी शिद्दत से चाहते हैं नहीं मिलती
ब्लड में घुले यूरिक एसिड को इन 5 तरीकों से कम करें, किडनी की पावर भी बढ़ेगी
ब्लड में घुले यूरिक एसिड को इन 5 तरीकों से कम करें, किडनी की पावर भी बढ़ेगी
High Uric Acid को कंट्रोल करेंगे ये 5 ड्राई फ्रूट्स, खत्म होगा जोड़ों का दर्द और सूजन
High Uric Acid को कंट्रोल करेंगे ये 5 ड्राई फ्रूट्स, खत्म होगा जोड़ों का दर्द और सूजन
खाली पेट इन बीजों को चबाने से कम हो जाएगी पेट की लटकती चर्बी, तेजी से होगा Weight Loss, मिलेंगे और भी फायदे
खाली पेट इन बीजों को चबाने से कम हो जाएगी पेट की लटकती चर्बी, तेजी से होगा Weight Loss, मिलेंगे और भी फायदे
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE