Summer Skin Care Tips: चेहरे पर लगाएं Red Aloevera, इन सभी समस्याओं से मिलेगा छुटकारा    

BENEFITS OF RED ALOE VERA

डीएनए हिंदी: गर्मियों (benefits of red aloevera)के आते ही कई सारी स्किन संबंधी समस्याएं भी आ जाती है. जहां एक तरफ सूरज की तेज धूप स्किन को झुलसा देती है वहीं शरीर पर घमौरियां, चेहरे पर पिंपल्स और एक्ने (uses of red aloevera) भी दिखाई देने लगते हैं. ऐसे में लोग काफी ज्यादा केमिकलयुक्त कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज करने लगते हैं. ये केमिकल कुछ समय के लिए तो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं लेकिन लंबे समय में इनके दुष्प्रभाव भी होते हैं. जब मानव शरीर प्रकृति से बना है तो उसकी केयर (summer skin care tips) करने के लिए प्रकृति से बेहतर कोई और विकल्प हो ही नहीं सकता. इसलिए डीएनए हिंदी के आज के आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि किसी तरह से आप लाल एलोवेरा का प्रयोग करके अपने फेस ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी की स्किन का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं.



कभी ना कभी आपने या आपके आस-पास किसी ने स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हरे रंग के एलोवेरा का इस्तेमाल किया होगा. कई लोग हरे एलोवेरा को फेस पैक और फेस वॉश के तौर पर भी यूज करते हैं. आज हम बात कर रहें हैं लाल एलोवेरा की, क्या आपने कभी चेहरे पर लाल एलोवेरा यूज किया है? अगर आपके पास इस सवाल का जवाब ना है या नहीं है तो हम आपको बता दें एलोवेरा केवल हरा ही नहीं होता. एलोवेरा कई किस्मों और रंगों में प्रकृति में मौजूद है पर ज्यादातर यह हरे, लाल और हल्के पीले रंग में पाया जाता है. हरे एलोवेरा के मुकाबले लाल एलोवेरा ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें दूसरी किस्मों की अपेक्षा कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं. ये न्यूट्रिएंट्स फेस पर होने पर समस्याओं को जड़ से समाप्त करने में मदद करते हैं. लाल एलोवेरा के और भी कई फायदें हैं आइए सभी के बारे में एक-एक कर के जानते हैं.

लाल एलोवेरा के फायदे

झुर्रियों को करें गायब



कई बार अधिक काम करने से नींद पूरी नहीं हो पाती साथ ही बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर झुर्रियां (red aloevera removes wrinkles ) आना शुरू हो जाती है. ऐसे में लाल एलोवेरा का यूज आपको झुर्रियों की समस्या से राहत दिला सकता है. दरअसल लाल एलोवेरा के जेल में कोलेजन पाया जाता है चेहरे पर होने वाली झुर्रियों का सफाया करके स्किन टाइटनिंग का काम करता है. अगर आप अपने चेहरे पर झुर्रियों से परेशान है तो थोड़े से बेसन में लाल एलोवेरा जेल जो आपने सीधा एलोवेरा के पत्ते से लिया है, उसको मिलाकर चेहरे पर फेस पैक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं.



मुंहासे का सफाया



अक्सर डस्ट और पसीने से चेहरे पर मुंहासे (red aloevera clears acne) अपनी जगह बना लेते हैं जो देखने में किसी दाग से कम नहीं लगते हैं. गर्मियों में बहुत-ज्यादा धूल उड़ती है और जब पसीने के कारण चेहरे के प्रोज खुलते हैं तो धूल के कण उन में जाकर बैठ जाते हैं. इन्हीं धूल के कणों में कई बार बैक्टिरियां भी छिपे हुए होते हैं जिन्हें खुली आंखों से देख पाना संभव नहीं. ये बैक्टीरिया ना सिर्फ आपके चेहरे पर एक्ने पैदा करते हैं बल्कि आपको खुजली और स्किन संबंधी अन्य परेशानियों को पैदा करते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप गर्मी में जब भी घर-ऑफिस से बाहर जाए तो चेहरे को गमछे या स्कार्फ से डक कर रखें और जितना संभव हो पानी से जरूर धोएं इसके अलावा अगर आप हफ्ते में 1-2 बार एलोवेरा जेल से चेहरे पर मसाज करेंगे तो आपको एक्ने की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है. लाल एलोवेरा में पाए जाने वाले विटामिन और मिनरल्स स्किन पर गंदगी की वजह से होने वाले पिंपल्स को खत्म करने में मदद करते हैं.

डल स्किन को करें ब्राइट



गर्मियों में अधिक तापमान और धूप की वजह से अक्सर आपकी स्किन डल पड़ जाती है. कई बार चेहरे का रंग उड़ जाता है और आप सांवले या काले दिखने लगते हैं. ऐसे में आप लाल एलोवेरा के पत्तों के समेत उसके जेल का एक पेस्ट बना लें फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी, 1-2 ग्राम कॉफी पाउडर और मुल्तानी मिट्टी मिलाकर फेस पैक बनाकर चेहरे पर लगाएं. आप हफ्ते में 2-3 बार ऐसे फेस पैक को लगाएंगे तो आपके चेहरे का रंग बिल्कुल साफ करने में लाल एलोवेरा से काफी ज्यादा मदद मिलेगी.

ये भी पढ़ें: Sugar Reducer: लाल एलोवेरा जूस पीते ही गिरेगा शुगर, डायबिटीज से बीपी तक रहेगा कंट्रोल



घमौरियों से दिलाए राहत



गर्मी में घमौरी(Red Aloevera gives relief from prickly heat rashes) होना आम बात है क्योंकि अधिक तापमान होने से पसीना ज्यादा आता है तो इसके लिए जिम्मेदार है. घमौरियों वाली जगर पर अक्सर चुभन सी महसूस होती है और खुजली होते रहती है. ऐसे में आप लाल एलोवेरा के जेल को घमौरियों वाली जगह लगाते हैं तो आपको घमौरियों से जल्दी राहत मिल जाएगी.

लाल एलोवेरा केवल स्किन के लिए ही नहीं आपके बालों के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होता है. लाल एलोवेरा के जेल को अगर आप बालों में लगाते हैं तो इससे आपके बाल शाइनी, मजबूत और सिल्की हो जाएंगे. इसके अलावा लाल एलोवेरा के जूस के सेवन से डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है और आपकी बॉडी से वेस्ट डिटॉक्स होने में काफी मदद मिलती है. लाल एलोवेरा के जूस का सेवन पेट में होने वाली गर्मी को भी कम करता है.





(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर