Gardening Tips: गर्मी की मार से मुरझा रहे हैं Plants? अपनाएं ये आसान टिप्स, फिर से लहलहा उठेंगे पौधे 

डीएनए हिंदी: गर्मी के मौसम में घर में लगे पौधों की देखभाल थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि तेज धूप गरम हवा से पौधे मुरझा जाते हैं और इनकी हरियाली भी कम हो जाती है. इसलिए इस मौसम में इनको एकस्ट्रा केयर की जरूरत होती है. ऐसे में अगर आपने अपने घर में पौधे लगा रखें हैं और गर्मी आते ही वे सूखने लगे हैं तो आज हम आपको कुछ टिप्स (Plants Care Tips) बताने जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप अपने पौधों को हरा भरा रख सकते हैं.

इससे आप इस मौसम में भी अपने पौधों की देखभाल (Basic Gardening Tips) आसानी से कर पाएंगे, तो आइए जानते हैं इन आसान टिप्स के बारे में...

गर्मी में पौधे की देखभाल के लिए अपनाएं ये टिप्स (How To Care Plants In Summer)

धूप से बचाएं

अगर आप चाहते हैं कि पौधे गर्मी के मौसम में मुरझाएं नहीं तो फिर उन्हें धूप से बचाकर रखें और उन्हें नियमित पानी देते रहें. इससे पौधों के सूखने का डर नहीं रहता है. इसके अलावा आप चाहें तो उनमें नमी बनाए रखने के लिए गिले कपड़े से ढ़क सकती हैं.

सुबह-शाम दें पौधों को पानी

इसके अलावा गर्मी के मौसम में सुबह और शाम पौधों को पानी जरूर दें और दोपहर के समय बिल्कुल पानी देने की गलती न करें. क्योंकि इससे पौधे मुरझा सकते हैं.

पौधों को पर्याप्त खाद दें

पौधों को पर्याप्त खाद देते रहें ताकि उनके न्यूट्रिशन में कमी न आने पाए. ऐसे में आप पौधों के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग भी कर सकते हैं.

पौधों को छांव में रखें

इसके अलावा अगर आप सारे पौधों को छांव में नहीं रख सकते हैं तो फिर जहां आपने पौधे रखें हैं वहां हरे रंग का शेड डाल दें. इससे पौधे की हरियाली बनी रहेगी और आप इन नुस्खों से अपने पौधों को गर्मी की मार से बचा सकते हैं.

