Sugarcane Vinegar For Weight Loss: शरीर में जमा चर्बी पिघला देगा गन्ने का सिरका, बर्न हो जाएगा एक्स्ट्रा फैट, जानिए सेवन का सही तरीका

शरीर में जमा चर्बी पिघला देगा गन्ने का सिरका, बर्न हो जाएगा एक्स्ट्रा फैट

डीएनए हिंदी: गन्ने का सिरका (Sugarcane Sirka) असल में कई ऐसे प्रीबायोटिक गुणों से भरपूर होता है जो कि सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद साबित होता है. ये बॉडी डिटॉक्स में मददगार साबित होता है और पेट से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में मदद करता है. साथ ही ये स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद होता है. इतना ही नहीं वजह घटाने में भी सिरका काफी मदद करता है. इसलिए अगर आप बढ़ते वजन की समस्या से परेशान हैं तो आज से ही गन्ने का सिरका (Ganne Ka Sirka For Weight Loss) अपने डायट में शामिल कर लें.

आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बताने वाले हैं कि वजन कम करने में गन्ने का सिरका किस तरह से काम करता है और डायट में इसे कैसे शामिल करें...

वजन घटाने के लिए इस समय पियें गन्ने का सिरका (When To Have Ganne Ka Sirka For Weight Loss)

वजन कम करने के लिए गन्ने का सिरका सुबह 8 बजे से पहले खाली पेट पीना चाहिए. क्योंकि इस दौरान पेट अपने मेटाबोलिक गतिविधियों को शुरू करने जा रही होती है और तभी इसे पीना फैट प्रोसेसिंग को तेज करता है, जिससे वजन नहीं बढ़ता है.

रोज गन्ने का सिरका पीने के फायदे (Ganne Ka Sirka Ke Fayde For Weight Loss In Hindi)

फैट बर्न में मददगार

फैट बर्न करने में गन्ने का सिरका तेजी से काम करता है, दरअसल इसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बॉडी में एक स्क्रब की तरह काम करते हैं और शरीर में अंदर जमा चर्बी को कम करने में मदद करते हैं. इसके अलावा ये कैलोरी बर्न करने के प्रोसेस में तेजी लाते हैं जिससे फैट बर्न करने में मदद मिलती है.

मेटाबोलिक रेट बढ़ाता है गन्ने का सिरका

मेटाबोलिक रेट बढ़ने का मतलब है कि जो भी आप खा रहे हों उसे शरीर तेजी से पचाने लगे. इसके लिए गन्ने का सिरका तेजी से काम कर सकता है और ये बॉडी हीट को बढ़ाता है जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है.

बॉडी करता है डिटॉक्स

बॉडी डिटॉक्स में गन्ने का सिरका तेजी से मदद तो करता ही है. साथ ही ये पहले नसों में जमा गंदगी को साफ करता है और फिर बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करने में मदद करता है, तो आधा कप गन्ने का सिरका लें, इसके लिए एक गिलास पानी में थोड़ा सिरका मिलाएं और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर इसका सेवन करें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

