Diabetes के मरीज खाने में इस तरह शामिल करें सहजन, शुगर कंट्रोल करने से लेकर वजन घटाने तक मिलेंगे कई फायदे

शुगर सोख लेगा सहजन का भरता, डायबिटीज के मरीज खाने में जरूर करें शामिल

डायबिटीज के मरीजों के लिए सहजन (Moringa And Diabetes) बेहद फायदेमंद साबित होता है. इसलिए डायबिटीज में लोग इसकी चाय, इसके पत्तों का चूर्ण और यहां तक कि इसका पाउडर खाने में मिला कर इसका (Moringa Benefits In Diabetes) सेवन करते हैं. लेकिन, आज हम आपको डायबिटीज में (Sugar Lower Diet) सहजन खाने का एक खास तरीका बताने जा रहे हैं. दअरसल, हम बात कर रहे हैं सहजन के भरते के बारे में. डायबिटीज के मरीज अगर सहजन का भरता (Sahjan Ka Bharta Benefits For Diabetes) खाएं तो इससे उनका शुगर लेवल मैनेज रहेगा, तो आइए जानते हैं सहजन का भरता किस तरह से डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित होता है और क्या है बनाने की विधि.

डायबिटीज में खाएं सहजन का भरता (Sahjan Ka Bharta For Diabetes)

सहजन का भरता डायबिटीज के मरीजों में इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ावा देने में मदद करता है. इसके अलावा सहजन में कई ऐसे एक्टिव इंग्रीडिएंट होते हैं जो इंसुलिन सेल्स के काम को तेज करते हैं और शुगर मेटाबोलिज्म को तेज करते हैं.

ये भी पढ़ें- शुगर अचानक कम होने पर दिखते हैं ये लक्षण, डायबिटीज रोगी तुरंत आजमाएं तब ये टिप्स

इतना ही नहीं सहजन में पाए जाने वाले इंसुलिन जैसे प्रोटीन ब्लड शुगर को कम करने में मददगार साबित होते हैं. इसके अलावा ये शुगर के साथ इंसुलिन के जैसा व्यवहार करता है और इसके मेटाबोलिज्म में तेजी लाता है.

सहजन का भरता बनाने की आसान विधि (Sahjan Ka Bharta Recipe)

डायबिटीज में कई प्रकार के सहजन की रेसिपी को शामिल किया जाता है जिसमें से एक है ये सहजन का भरता. इसके लिए सबसे पहले सहजन को धो कर प्रैशर कूकर में 5 सीटी लगा लें. इसके बाद इसे बाहर निकाल कर मैश कर लें और एक कढ़ाई लें और इसमें सरसों तेल के साथ राई औ करी पत्ते का तड़का लगाएं. ऊपर से मैश किया हुआ सहजन मिला लें और फिर ऊपर से बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और धनिया पत्ती डालें. अब गैस बंद करके इसका सेवन करें.

ये भी पढ़ें- Low Blood Pressure की समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू उपाय

सहजन का भरता खाने के फायदे (Sahjan Ka Bharta Benefits)

सहजन का भरता खाने कम तेल और मसाले वाला है और यह पूरी तरह से सेहत के लिए हेल्दी है. आप इसका सेवन रोटी, चावल के साथ कर सकते हैं. इसके अलावा इसे आप नाश्ते या डिनर के दौरान भी खा सकते हैं. ये शुगर ही नहीं बल्कि मोटापा और दिल के रोगियों के लिए भी फायदेमंद साबित होता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर