Sugar-Free Chocolate: क्या शुगर फ्री चॉकलेट या मिठाई में सच में चीनी नहीं होती है? जमकर खाने से पहले पढ़ लें ये खबर

क्या आप भी शुगर फ्री वाली मिठाईयां और चॉकलेट्स खूब खाते हैं. ये सोचकर कि इसमें चीनी नहीं होती है और खूब दाब कर आप इसे खाते हैं तो आपके लिए ये खबर काम की है.

Do sugar-free chocolates or sweets really contain no sugar?

आज के समय में लोग फिटनेस और स्वास्थ्य को लेकर पहले से कहीं ज्यादा सजग हो गए हैं. यही वजह है कि “शुगर-फ्री” उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है. चॉकलेट, जो कभी केवल स्वाद और खुशी का प्रतीक थी, अब शुगर-फ्री विकल्प के रूप में भी बाजार में उपलब्ध है. लेकिन बड़ा सवाल यह है. क्या शुगर-फ्री चॉकलेट में सच में चीनी नहीं होती?

चॉकलेट खाने से मन क्यों खुश होता है?

चॉकलेट केवल स्वाद का मामला नहीं है, बल्कि यह दिमाग पर भी असर डालती है. रिसर्च के अनुसार चॉकलेट खाने से डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे “फील गुड” हार्मोन निकलते हैं.

ये हार्मोन तनाव और उदासी को कम करते हैं

कोको में मौजूद मैग्नीशियम महिलाओं में कमी की पूर्ति करता है, इसलिए महिलाओं में चॉकलेट की चाह अधिक देखी जाती है. यही कारण है कि लोग तनाव या उदासी में चॉकलेट की ओर आकर्षित होते हैं.

क्या सच में Sugar-Free Chocolate में चीनी होती है या नहीं?

इसका सीधा जवाब है पूरी तरह नहीं, लेकिन थोड़ी प्राकृतिक शर्करा हो सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार, “शुगर-फ्री” का मतलब यह नहीं कि उत्पाद में बिल्कुल भी शर्करा नहीं होगी.

क्या शुगर फ्री मिठाईयां सच में चीनी रहित होती हैं?

शुगर फ्री मिठाइयां पूरी तरह चीनी रहित नहीं होतीं. इनमें अक्सर सुक्रालोज, एस्पार्टेम या माल्टिटोल जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, जो कैलोरी कम देते हैं लेकिन अधिक मात्रा में पेट और शुगर पर असर डाल सकते हैं. सीमित मात्रा में ठीक हैं पर पूरी तरह सुरक्षित विकल्प नहीं माना जाता है.

फिर शुगर फ्री लेबलिंग नियम क्या कहते हैं?

यदि किसी उत्पाद में प्रति सर्विंग 0.5 ग्राम से कम चीनी हो, तो उसे “Sugar-Free” कहा जा सकता है. इसमें आमतौर पर अतिरिक्त चीनी नहीं डाली जाती.

शुगर-फ्री चॉकलेट में मिठास कैसे आती है?

चीनी की जगह इसमें स्वीटनर मिलाए जाते हैं, जैसे- स्टीविया (Stevia), माल्टिटोल (Maltitol), मोंक फ्रूट (Monk Fruit), एलुलोस (Allulose) मिलाए जाते हैं. ये स्वीटनर कैलोरी कम देते हैं और ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाते.

Sugar-Free Chocolate से जुड़ा बड़ा भ्रम ये है कि बहुत से लोग मानते हैं कि ये शुगर-फ्री यानी पूरी तरह हेल्दी होती हैं और चाहे जितनी खा सकते हैं लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें फैट और कैलोरी हो सकती है. ज्यादा सेवन से गैस, पेट दर्द या दस्त हो सकता है (खासकर माल्टिटोल से).