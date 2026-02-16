FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

हिमंता बिस्वा के विवादित वीडियो का मामला, सुप्रीम कोर्ट का मामले पर सुनवाई से इनकार, SC ने याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट जाने को कहा, हिमंता पर FIR दर्ज करने की मांग की गई थी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
RRB Group D Answer Key 2026: कब जारी होगी आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की? नोट कर लीजिए डेट और टाइम

RRB Group D Answer Key 2026: कब जारी होगी आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की? नोट कर लीजिए डेट और टाइम

JEE Mains 2026: जेईई मेन्स का फाइनल आंसर की जारी, थोड़ी ही देर में jeemain.nta.nic.in पर होगा रिजल्ट का ऐलान

JEE Mains 2026: जेईई मेन्स का फाइनल आंसर की जारी, थोड़ी ही देर में jeemain.nta.nic.in पर होगा रिजल्ट का ऐलान

CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में बड़ा ट्विस्ट, स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री एग्जाम में अब सिर्फ एक विषय में मिलेगा सुधार का मौका

CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में बड़ा ट्विस्ट, स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री एग्जाम में अब सिर्फ एक विषय में मिलेगा सुधार का मौका

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Garuda Purana: अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष

अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष

Work Motivation: 'काम करने का मन नहीं कर रहा'... ऑफिस आते ही फील करते हैं तनाव? ये तरकीब आ सकते हैं काम

Work Motivation: 'काम करने का मन नहीं कर रहा'... ऑफिस आते ही फील करते हैं तनाव? ये तरकीब आ सकते हैं काम

Budh Ast Prabhav: फरवरी में इस दिन बुध अस्त होते ही 14 दिन इन 5 राशियों पर होगी धन की बरसात, रुका काम होगा पूरा

फरवरी में इस दिन बुध अस्त होते ही 14 दिन इन 5 राशियों पर होगी धन की बरसात, रुका काम होगा पूरा

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Sugar-Free Chocolate: क्या शुगर फ्री चॉकलेट या मिठाई में सच में चीनी नहीं होती है? जमकर खाने से पहले पढ़ लें ये खबर

क्या आप भी शुगर फ्री वाली मिठाईयां और चॉकलेट्स खूब खाते हैं. ये सोचकर कि इसमें चीनी नहीं होती है और खूब दाब कर आप इसे खाते हैं तो आपके लिए ये खबर काम की है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Feb 16, 2026, 01:02 PM IST

Sugar-Free Chocolate: क्या शुगर फ्री चॉकलेट या मिठाई में सच में चीनी नहीं होती है? जमकर खाने से पहले पढ़ लें ये खबर

Do sugar-free chocolates or sweets really contain no sugar?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आज के समय में लोग फिटनेस और स्वास्थ्य को लेकर पहले से कहीं ज्यादा सजग हो गए हैं. यही वजह है कि “शुगर-फ्री” उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है. चॉकलेट, जो कभी केवल स्वाद और खुशी का प्रतीक थी, अब शुगर-फ्री विकल्प के रूप में भी बाजार में उपलब्ध है. लेकिन बड़ा सवाल यह है. क्या शुगर-फ्री चॉकलेट में सच में चीनी नहीं होती?

चॉकलेट खाने से मन क्यों खुश होता है?

चॉकलेट केवल स्वाद का मामला नहीं है, बल्कि यह दिमाग पर भी असर डालती है. रिसर्च के अनुसार चॉकलेट खाने से डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे “फील गुड” हार्मोन निकलते हैं. 

ये हार्मोन तनाव और उदासी को कम करते हैं

कोको में मौजूद मैग्नीशियम महिलाओं में कमी की पूर्ति करता है, इसलिए महिलाओं में चॉकलेट की चाह अधिक देखी जाती है. यही कारण है कि लोग तनाव या उदासी में चॉकलेट की ओर आकर्षित होते हैं.

क्या सच में Sugar-Free Chocolate में चीनी होती है या नहीं?

इसका सीधा जवाब है पूरी तरह नहीं, लेकिन थोड़ी प्राकृतिक शर्करा हो सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार, “शुगर-फ्री” का मतलब यह नहीं कि उत्पाद में बिल्कुल भी शर्करा नहीं होगी.

क्या शुगर फ्री मिठाईयां सच में चीनी रहित होती हैं? 

शुगर फ्री मिठाइयां पूरी तरह चीनी रहित नहीं होतीं. इनमें अक्सर सुक्रालोज, एस्पार्टेम या माल्टिटोल जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, जो कैलोरी कम देते हैं लेकिन अधिक मात्रा में पेट और शुगर पर असर डाल सकते हैं. सीमित मात्रा में ठीक हैं पर पूरी तरह सुरक्षित विकल्प नहीं माना जाता है.

फिर शुगर फ्री लेबलिंग नियम क्या कहते हैं?

यदि किसी उत्पाद में प्रति सर्विंग 0.5 ग्राम से कम चीनी हो, तो उसे “Sugar-Free” कहा जा सकता है. इसमें आमतौर पर अतिरिक्त चीनी नहीं डाली जाती. 

 शुगर-फ्री चॉकलेट में मिठास कैसे आती है?

चीनी की जगह इसमें स्वीटनर मिलाए जाते हैं, जैसे- स्टीविया (Stevia), माल्टिटोल (Maltitol), मोंक फ्रूट (Monk Fruit), एलुलोस (Allulose) मिलाए जाते हैं. ये स्वीटनर कैलोरी कम देते हैं और ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाते.

Sugar-Free Chocolate से जुड़ा बड़ा भ्रम ये है कि बहुत से लोग मानते हैं कि ये शुगर-फ्री यानी पूरी तरह हेल्दी होती हैं और चाहे जितनी खा सकते हैं लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें फैट और कैलोरी हो सकती है. ज्यादा सेवन से गैस, पेट दर्द या दस्त हो सकता है (खासकर माल्टिटोल से).

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Garuda Purana: अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष
अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष
Work Motivation: 'काम करने का मन नहीं कर रहा'... ऑफिस आते ही फील करते हैं तनाव? ये तरकीब आ सकते हैं काम
Work Motivation: 'काम करने का मन नहीं कर रहा'... ऑफिस आते ही फील करते हैं तनाव? ये तरकीब आ सकते हैं काम
Budh Ast Prabhav: फरवरी में इस दिन बुध अस्त होते ही 14 दिन इन 5 राशियों पर होगी धन की बरसात, रुका काम होगा पूरा
फरवरी में इस दिन बुध अस्त होते ही 14 दिन इन 5 राशियों पर होगी धन की बरसात, रुका काम होगा पूरा
Surya Grahan 2026: साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा कल, जानें भारत में इसके सूतक काल से लेकर शुभ और अशुभ प्रभाव
साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा कल, जानें भारत में इसके सूतक काल से लेकर शुभ और अशुभ प्रभाव
Karmic Potential: ये 5 आदतें बढ़ाती हैं कार्मिक पोटेंशियल, आपमें हैं या नहीं?
Karmic Potential: ये 5 आदतें बढ़ाती हैं कार्मिक पोटेंशियल, आपमें हैं या नहीं?
MORE
Advertisement
धर्म
Rangbhari Ekadashi: किस दिन है रंगभरी एकादशी? एकमात्र एकादसी जिसमें विष्णु जी संग पूजे जाते हैं शिव-पार्वती भी
किस दिन है रंगभरी एकादशी? एकमात्र एकादशी जिसमें विष्णु संग पूजे जाते हैं शिव-पार्वती भी
काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?
काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?
Rashifal 15 February 2026: महाशिवरात्रि के दिन इन राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, पढ़े आज का अपना राशिफल
महाशिवरात्रि के दिन इन राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, पढ़े आज का अपना राशिफल
Parthiv Shivling: महाशिवरात्रि पर कैसे बनाएं मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग? जानिए किन चीजों को मिलाकर बनाना है शुभ
Parthiv Shivling: महाशिवरात्रि पर कैसे बनाएं मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग? जानिए किन चीजों को मिलाकर बनाना है शुभ
Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन
Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन
MORE
Advertisement