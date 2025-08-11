Sudha Murthy Quotes: रिश्ते को मजबूत करेंगी सुधा मूर्ति की ये बातें, हैप्पी लाइफ के लिए अपनाएं उनके अनमोल विचार

भारत ने अमेरिका को सबक सिखाने की ठानी, मोदी-राजनाथ के बाद अब गडकरी की एंट्री, दिया जोरदार और साफ संदेश
Motivational Quotes: जीवन में आगे बढ़ने के लिए सभी चीजों को साथ लेकर चलना बहुत ही जरूरी होता है. आप करियर के साथ ही रिश्तों को संवारने के लिए सुधा मूर्ति के इन विचारों को अपना सकते हैं.
Sudha Murthy Motivational Quotes: सुधा मूर्ति लेखिका, समाजसेवी और इंफोसिस फाउंडेशन की ट्रस्टी है. वह एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी काफी प्रसिद्ध है. सुधा मूर्ति अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करती हैं. उनके विचारों से आप छोटी-बड़ी बातें समझ सकते हैं और काफी कुछ सीख सकते हैं. जीवन में रिश्तों को संवारने के लिए सुधा मूर्ति के अनमोल विचार को आपका अपनाना चाहिए. इन्हें अपनाने से आप रिश्तों को और भी मजबूत बना सकते हैं.
- प्यार में स्वार्थ नहीं होना चाहिए. सच्चा प्यार वही है जो बिना किसी शर्त के दिया जाए. कभी भी किसी शर्त और स्वार्थ के लिए प्रेम न करें.
- रिश्ते में छोटी-छोटी चीजों की अहमियत को समझें. कभी एक छोटी सी मुस्कान भी बड़े तनाव को दूर कर सकती है. एक-दूसरे की भावनाओं को समझना ही रिश्ते की सच्ची नींव है.
- अच्छे रिश्ते वो नहीं जहां कोई गलती न हो, बल्कि वो जहां गलतियों को माफ करने का साहस हो. आपको रिश्ते को बनाए रखने के लिए अपनों की गलती को माफ करना चाहिए.
- कोई भी रिश्ता समझदारी और समर्पण से बनता है. बिना विश्वास के कोई भी संबंध टिक नहीं सकता है. इसलिए रिश्ते की मजबूती के लिए समझदारी और समर्पण रखें.
- रिश्ते को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी है समय देना. रिश्ते में समय देना सबसे बड़ा उपहार है. यह दिखाता है कि, आपके जीवन में सामने वाले का कितना महत्व है.
- किसी भी रिश्ते में सम्मान होना बहुत ही जरूरी होता है. अगर रिश्ते में सम्मान नहीं है तो यह प्रेम नहीं बल्कि एक प्रकार की मजबूरी है.
