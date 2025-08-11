Twitter
Advertisement
Headlines

भारत ने अमेरिका को सबक सिखाने की ठानी, मोदी-राजनाथ के बाद अब गडकरी की एंट्री, दिया जोरदार और साफ संदेश

Sudha Murthy Quotes: रिश्ते को मजबूत करेंगी सुधा मूर्ति की ये बातें, हैप्पी लाइफ के लिए अपनाएं उनके अनमोल विचार

15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात तय, भारत ने कहा- कुछ भी हो...

Somwar Ke Upay: सोमवार के दिन करें लौंग के ये सरल उपाय प्रसन्न होंगे महादेव, चुटकियों में मिट जाएंगे दुख-दर्द

इस कंपनी में 80% कर्मचारी हैं करोड़पति! CEO खुद मॉनिटर करते हैं सबकी कमाई और बोनस

AUS vs SA 2nd T20 Dream11 Prediction: डेविड या रिकल्टन किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11

Sanju Samson के राजस्थान रॉयल्स छोड़ने की खबरों पर लगा ब्रेक, RR ने दिया बड़ा अपडेट

'शकुन रानी ने 2 बार वोट नहीं डाला', चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सबूत को झूठा करार दिया, मांगा जवाब

कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन

बिना चले ही बिजली चूस लेती हैं घर की ये 'वैम्पायर मशीनें', Electricity Bill में करनी हो बचत तो ये काम करें

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत ने अमेरिका को सबक सिखाने की ठानी, मोदी-राजनाथ के बाद अब गडकरी की एंट्री, दिया जोरदार और साफ संदेश

भारत ने अमेरिका को सबक सिखाने की ठानी, मोदी-राजनाथ के बाद अब गडकरी की एंट्री, दिया जोरदार और साफ संदेश

Sudha Murthy Quotes: रिश्ते को मजबूत करेंगी सुधा मूर्ति की ये बातें, हैप्पी लाइफ के लिए अपनाएं उनके अनमोल विचार

रिश्ते को मजबूत करेंगी सुधा मूर्ति की ये बातें, हैप्पी लाइफ के लिए अपनाएं उनके अनमोल विचार

15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात तय, भारत ने कहा- कुछ भी हो...

15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात तय, भारत ने कहा- कुछ भी हो...

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
इस कंपनी में 80% कर्मचारी हैं करोड़पति! CEO खुद मॉनिटर करते हैं सबकी कमाई और बोनस

इस कंपनी में 80% कर्मचारी हैं करोड़पति! CEO खुद मॉनिटर करते हैं सबकी कमाई और बोनस

AUS vs SA 2nd T20 Dream11 Prediction: डेविड या रिकल्टन किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11

AUS vs SA 2nd T20: टिम डेविड या रियान रिकल्टन किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11

कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन

कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Sudha Murthy Quotes: रिश्ते को मजबूत करेंगी सुधा मूर्ति की ये बातें, हैप्पी लाइफ के लिए अपनाएं उनके अनमोल विचार

Motivational Quotes: जीवन में आगे बढ़ने के लिए सभी चीजों को साथ लेकर चलना बहुत ही जरूरी होता है. आप करियर के साथ ही रिश्तों को संवारने के लिए सुधा मूर्ति के इन विचारों को अपना सकते हैं.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Aug 11, 2025, 06:43 AM IST

Sudha Murthy Quotes: रिश्ते को मजबूत करेंगी सुधा मूर्ति की ये बातें, हैप्पी लाइफ के लिए अपनाएं उनके अनमोल विचार

Sudha Murthy Motivational Quotes

TRENDING NOW

Sudha Murthy Motivational Quotes: सुधा मूर्ति लेखिका, समाजसेवी और इंफोसिस फाउंडेशन की ट्रस्टी है. वह एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी काफी प्रसिद्ध है. सुधा मूर्ति अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करती हैं. उनके विचारों से आप छोटी-बड़ी बातें समझ सकते हैं और काफी कुछ सीख सकते हैं. जीवन में रिश्तों को संवारने के लिए सुधा मूर्ति के अनमोल विचार को आपका अपनाना चाहिए. इन्हें अपनाने से आप रिश्तों को और भी मजबूत बना सकते हैं.

सुधा मूर्ति के विचार (Sudha Murthy Thoughts)

- प्यार में स्वार्थ नहीं होना चाहिए. सच्चा प्यार वही है जो बिना किसी शर्त के दिया जाए. कभी भी किसी शर्त और स्वार्थ के लिए प्रेम न करें.
- रिश्ते में छोटी-छोटी चीजों की अहमियत को समझें. कभी एक छोटी सी मुस्कान भी बड़े तनाव को दूर कर सकती है. एक-दूसरे की भावनाओं को समझना ही रिश्ते की सच्ची नींव है.

हनुमान जी से प्रेरित इन नामों में से चुनें बेटे के लिए नाम, सदा रहेगा बजरंगबली का आशीर्वाद

- अच्छे रिश्ते वो नहीं जहां कोई गलती न हो, बल्कि वो जहां गलतियों को माफ करने का साहस हो. आपको रिश्ते को बनाए रखने के लिए अपनों की गलती को माफ करना चाहिए.
- कोई भी रिश्ता समझदारी और समर्पण से बनता है. बिना विश्वास के कोई भी संबंध टिक नहीं सकता है. इसलिए रिश्ते की मजबूती के लिए समझदारी और समर्पण रखें.

- रिश्ते को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी है समय देना. रिश्ते में समय देना सबसे बड़ा उपहार है. यह दिखाता है कि, आपके जीवन में सामने वाले का कितना महत्व है.
- किसी भी रिश्ते में सम्मान होना बहुत ही जरूरी होता है. अगर रिश्ते में सम्मान नहीं है तो यह प्रेम नहीं बल्कि एक प्रकार की मजबूरी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इस कंपनी में 80% कर्मचारी हैं करोड़पति! CEO खुद मॉनिटर करते हैं सबकी कमाई और बोनस
इस कंपनी में 80% कर्मचारी हैं करोड़पति! CEO खुद मॉनिटर करते हैं सबकी कमाई और बोनस
AUS vs SA 2nd T20 Dream11 Prediction: डेविड या रिकल्टन किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11
AUS vs SA 2nd T20: टिम डेविड या रियान रिकल्टन किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11
कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन
कार नंबर-3015, कीमत लगभग 5 करोड़; Rohit Sharma के बच्चों से है गाड़ी का खास कनेक्शन
बिना चले ही बिजली चूस लेती हैं घर की ये 'वैम्पायर मशीनें', Electricity Bill में करनी हो बचत तो ये काम करें
बिना चले ही बिजली चूस लेती हैं घर की ये 'वैम्पायर मशीनें', Electricity Bill में करनी हो बचत तो ये काम करें
खत्म होगा नौकरी का झंझट, 10,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बिजनेस
खत्म होगा नौकरी का झंझट, 10,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बिजनेस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE