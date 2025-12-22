FacebookTwitterYoutubeInstagram
असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में हिंसा, प्रदर्शनकारियों को को हिरासत में लेने पर हिंसा, गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने आगजनी, तोड़फोड़ की, भीड़ कंट्रोल के लिए पुलिस ने भी की फायरिंग | दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नकली मोबाइल बनाने वाला गिरोह पकड़ा, 4 अपराधी गिरफ्तार, आरोपियों से 512 स्मार्ट फोन भी बरामद | हुमायूं कबीर ने नई पार्टी का ऐलान किया, पार्टी का नाम 'जनता उन्नयन पार्टी' रखा, किया दावा- ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद में 0 बना देंगे

भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव को दूर कर याद्दाश्त को बूस्ट करेगा ये एक योगासन, जानें इसके फायदे

भारत के खिलाफ फाइनल जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मिलेगा इनाम, पीएम शाहबाज शरीफ खोलेंगे सरकारी खजाना

पंजाब पुलिस के पूर्व IG अमर सिंह चहल ने खुद को मारी गोली, हालत गंभीर, 12 पेज का मिला सुसाइड नोट

Homemade Kajal: बादाम और घी से ऐसे बनाएं होममेड काजल, बढ़ेगी आंखों की खूबसूरती 

T20I में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

Numerology: सफलता पर ग्रहण लगाते हैं इस सीक्वेंस के मोबाइल नंबर, खूब मेहनत करने पर भी नहीं मिलता इसका पूरा फल

भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव को दूर कर याद्दाश्त को बूस्ट करेगा ये एक योगासन, जानें इसके फायदे

योगासन में से एक सिद्धासन विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ध्यान लगाने वाले आसनों में से एक है. इसमें'सिद्ध' का अर्थ है 'पूर्ण' या 'ज्ञानी'.

नितिन शर्मा

Updated : Dec 22, 2025, 05:41 PM IST

भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव को दूर कर याद्दाश्त को बूस्ट करेगा ये एक योगासन, जानें इसके फायदे
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब डाइट की वजह से ज्यादातर लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं. लोग स्ट्रेस से लेकर डिप्रेशन तक की स्थिति में आ जाते हैं. इसका सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ तक पर पड़ता है, लेकिन हम अक्सर इस पर तब तक ध्यान नहीं देते, जब तक कोई स्वस्थ्य समस्या घेर नहीं लेती. ऐसे में सिर्फ एक योगासन कर आप मानसिक तनाव से छुटकारा पा सकते हैं. यह आपके दिमाग के साथ ही मन को शांत करता है. इससे एकाग्रता बढ़ती है.

सिद्धासन योग का है बड़ा महत्व

योगासन में से एक सिद्धासन विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ध्यान लगाने वाले आसनों में से एक है. इसमें'सिद्ध' का अर्थ है 'पूर्ण' या 'ज्ञानी'. यह एक ऐसी योग मुद्रा है, जिसमें पैर की एड़ी को पेरिनियम और दूसरे पैर की एड़ी को जननांग के ऊपर रखकर रीढ़ सीधे रखते हुए ध्यान केंद्रित किया जाता है. यह योगासन सिद्ध चिकित्सा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण योगिक अभ्यास क्रिया है, जो 'चित्ति' (पूर्णता) से जुड़ा है और मन को शांत करता है. इससे शरीर की ऊर्जा (प्राण) को ऊपर की ओर निर्देशित करता है.

हर दिन करने से मिलते हैं ये फायदे

नियमित रूप से सिद्धासन करने से पाचन से लेकर शारीरिक व मानसिक रोग ठीक होते हैं. यह दमा ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है. इसी के साथ ही यह आसन कूल्हों, घुटनों और टखनों को स्ट्रेच करता है.नियमित रूप से करने के लिए योगा मैट पर दंडासन की मुद्रा में बैठ जाएं. इसके बाद बाएं पैर को घुटने से मोड़कर एड़ी को पेरिनियम के बीच पर मजबूती से रखें. इसके बाद दाएं पैर को मोड़ें और इसकी एड़ी को बाएं पैर की एड़ी के ठीक ऊपर रखें. दाएं पैर की उंगलियों को बाएं पैर की जांघ और पिंडली के बीच के जोड़ में फंसा दें. अब रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को बिल्कुल सीधा रखें और अपनी आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करें. इसके नियमित अभ्यास से कई तरह के लाभ फायदे मिलते हैं. यह दर्द और समस्याओं को दूर करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

