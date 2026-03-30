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Expert Opinion: स्ट्रेस और नींद का खतरनाक चक्र! न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया इससे बाहर निकलने का तरीका

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Expert Opinion: स्ट्रेस और नींद का खतरनाक चक्र! न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया इससे बाहर निकलने का तरीका

Sleep Better: स्ट्रेस नींद छीनता है और खराब नींद स्ट्रेस को और बढ़ा देती है. धीरे-धीरे ये एक ऐसा लूप बन जाता है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगने लगता है. हालांकि, न्यूरोलॉजिस्ट्स का कहना है कि कुछ आसान बदलावों और सही समझ से इस स्ट्रेस-नींद के जाल से बाहर निकल सकते हैं. आइए जानें कैसे...

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Abhay Sharma

Updated : Mar 30, 2026, 08:07 PM IST

Expert Opinion: स्ट्रेस और नींद का खतरनाक चक्र! न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया इससे बाहर निकलने का तरीका

Stress And Sleep Cycle (AI Image)

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#HumFitTohIndiaHit - Sleep Better: क्या आपकी रातें भी अब सुकून से ज्यादा बेचैनी में कटती हैं, बिस्तर पर लेटते ही दिमाग में कल की चिंता, काम का दबाव, अनगिनत ख्याल आने लगते हैं और फिर करवट बदलते पूरी रात निकल जाती है? इस कंडीशन में सुबह उठने पर शरीर भयंकर थका हुआ महसूस करता है, दिमाग भारी और स्ट्रेस पहले से दोगुना हो जाता है. कई बार यह एक खतरनाक चक्र है बन जाता है, स्ट्रेस नींद छीनता है और खराब नींद स्ट्रेस को और बढ़ा देती है. धीरे-धीरे ये एक ऐसा लूप बन जाता है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगने लगता है.

लेकिन, यह चक्र टूट सकता है, कैसे? यह जानना आपके लिए जरूरी है. न्यूरोलॉजिस्ट्स का कहना है कि कुछ आसान बदलावों और सही समझ से इस स्ट्रेस-नींद के जाल से बाहर निकला जा सकता है. आइए जानते हैं क्या है एक्सपर्ट की राय...

क्या है एक्सपर्ट की राय? 

DNA के साथ खास बातचीत में Healthpil.com के फाउंडर, लेखक और जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल चावला ने बताया कि "स्ट्रेस और खराब नींद का यह चक्र सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक गहरी समस्या का संकेत हो सकता है. इसे तोड़ने के लिए सबसे पहले इसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है, तभी इसका सही समाधान संभव है." 

कैसे तोड़ें स्ट्रेस और नींद का खतरनाक लूप?

रूट कॉज को पहचानना सबसे जरूरी: डॉ. चावला के मुताबिक, अगर लगातार स्ट्रेस और नींद की समस्या बनी हुई है, तो इसके पीछे कोई अंडरलाइन मेंटल हेल्थ कंडीशन जैसे एंग्जायटी या डिप्रेशन हो सकती है. इस कंडीशन में केवल नींद की समस्या को ठीक करने की कोशिश करना काफी नहीं है, बल्कि उस मूल कारण का इलाज करना जरूरी है. 

ट्रिगर फैक्टर्स को समझें और सुधारें: हमारे आसपास कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बार-बार स्ट्रेस देती हैं, जैसे काम का दबाव, रिश्तों में तनाव या पर्सनल लाइफ की चुनौतियां. इन ट्रिगर्स को पहचानकर उन्हें कम करना या सुधारना जरूरी है. क्योंकि जब तक ये कारण बने रहेंगे, तब तक स्ट्रेस और नींद की समस्या भी बनी रहेगी.

अपने बिहेवियर और सोच में बदलाव लाएं: अक्सर हम छोटी-छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं. कोई कुछ कह दे, तो हम उसे बार-बार सोचते रहते हैं. यही ओवरथिंकिंग धीरे-धीरे हमारी आदत बन जाती है और रात की नींद को खराब कर देती है. डॉ. चावला कहते हैं कि हमें अपनी सोचने की इस आदत को बदलना होगा, ताकि हर बात हमें उतनी प्रभावित न करे.

यह भी पढ़ें:  Quality Sleep: करवट बदलते बीतती है रात, नींद नहीं आती? कहीं ये डिप्रेशन का साइलेंट सिग्नल तो नहीं

ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करना सीखें: रात के समय दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है और हम दिनभर की बातों को दोहराने लगते हैं. यह लगातार सोचते रहना (Overthinking) नींद को खराब करता है, स्ट्रेस को और बढ़ा देता है. ऐसी स्थिति में जरूरी है कि सोने से पहले दिमाग को शांत करने की आदत डाली जाए. 

मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को अपनाएं: नियमित मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से दिमाग को शांत रखने में मदद मिलती है. इससे हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं और स्ट्रेस को संभालने की क्षमता बढ़ती है, यह आदत धीरे-धीरे नींद की गुणवत्ता को भी सुधारती है. इसलिए अपनी डेली लाइफ में मेडिटेशन शामिल करना जरूरी है.  

जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल की मदद लें

अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहती है या बढ़ती जा रही है, तो इसे नजरअंदाज बिलकुल भी न करें. इस कंडीशन में किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट या डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, ताकि सही समय पर सही इलाज मिल सके.

एक्सपर्ट की सलाह  

डॉ. राहुल चावला कहते हैं कि केवल नींद की दवाओं पर निर्भर रहना सही समाधान नहीं है, इस स्थिति में स्ट्रेस के कारणों को समझना, अपने व्यवहार और सोच में बदलाव लाना और जरूरत पड़ने पर सही इलाज लेना जरूरी है, तभी इस खतरनाक स्ट्रेस-नींद के चक्र से बाहर निकला जा सकता है. 

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