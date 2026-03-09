Milk Storage: कितनी भी कर लें कोशिश, गर्मी में बार-बार फट जाता है दूध? अपनाकर देखें ये आसान ट्रिक्स

Curdled Milk: गर्मी के मौसम में दूध जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन आज हम आपको कुछ आसान ट्रिक्स बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप बिना फ्रिज के भी गर्मी के मौसम में दूध को स्टोर कर सकते हैं और इसे फटने से बचा सकते हैं.

Summer Milk Storage Tips: गर्मी के मौसम में तापमान ज्यादा होने के नाते खाने-पीने की चीजों को स्टोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. इसलिए हल्की गर्मी शुरू होते ही फल, सब्जियां और खानपान की अन्य चीजों को फ्रिज में रखना जरूरी हो जाता है. दूध को भी अगर फ्रिज के बाहर रखा जाए तो ये कुछ ही घंटों में खट्टा पड़ जाता है या फिर फट जाता है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि दूध फटे नहीं, तो इन आसान उपायों को अपना सकते हैं. इसके लिए आपको फ्रिज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आइए जानते हैं इन आसान उपायों के बारे में...

डिजिटल क्रिएटर ने बताया तरीका

डिजिटल क्रिएटर शशांक अलशी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर कमाल का ट्रिक बताया है, वीडियो में उन्होंने बताया कैसे आसान घरेलू उपाय अपनाकर आप बिना फ्रिज के भी दूध को ज्यादा समय तक सुरक्षित रख सकते हैं. आइए जानें क्या है यह तरीका...

ऐसे करें स्टोर (How To store milk without a fridge?)

सबसे पहले एक पैन में दूध को उबालकर अच्छी तरह ठंडा कर लें, फिर एक बड़े बर्तन को पानी से भर लें. इस पानी वाले बर्तन में दूध का पैन रखें और छोड़ दें. ये आसान तरीका बिना फ्रिज के भी दूध को फ्रेश रखने में मदद करता है. इस तरीके से रातभर दूध को बिना फटे स्टोर कर रख सकते हैं. वहीं, अगर अगले दिन भी दूध बच जाता है तो आप इस प्रोसेस को दोहरा सकते हैं. इस आसान से हैक की मदद से आप बिना फ्रिज के भी गर्मी के मौसम में दो दिनों तक दूध को स्टोर कर रख सकते हैं.

ये ट्रिक्स भी अपना सकते हैं (Hacks to Store milk outside fridge)

इसके लिए दूध को उबालते समय इसमें 1-2 तुलसी या पान के पत्ते डालें. बता दें कि तुलसी और पान के पत्तों में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो दूध को जल्दी फटने से रोकने में मददगार हो सकते हैं.

वहीं अगर दूध को लंबे समय तक ताजा रखना हो तो इसे दिन में दो बार उबालें. सुबह-शाम दूध को अच्छी तरह उबालकर ठंडा करें, इससे दूध में बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं और यह जल्दी खराब नहीं होता है.

इसके अलावा दूध को उबालकर, ठंडा कर लें और फिर इसे एक छोटे बर्तन में भर लें. इस बर्तन को मिट्टी के घड़े में रखकर घड़े को ढक दें. इस तरीके को अपनाने से भी दूध जल्दी खराब नहीं होता है.

