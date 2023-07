Stomach Worms Symptoms: ये 5 लक्षण बताते हैं पेट में पड़ गए हैं कीड़े, इन चीजों के सेवन से हो जाएंगे खत्म

Stomach Worms Symptoms: पेट में कीड़े होने की वजह से उल्टी-दस्त समेत ये 5 लक्षण दिखाई देते हैं. इससे छुटकारा पाने के लिए रोजाना इन चीजों का सेवन करें.

डीएनए हिंदी: आमतौर पर जब बच्चों को पेट दर्द होता है तो माता पिता साधारण दवाईयां खिला देते हैं, या कोई घरेलू नुस्खा आजमाते हैं. लेकिन, कई बार पेट दर्द के (Symptoms Of Worms In Stomach) पीछे की वजह पेट में कीड़े होना हो सकता है, जिसे पिनवार्म भी कहते हैं. ये समस्या केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों में भी देखने को मिलती है. बता दें कि जब डाइजेस्टिव अग्नि कमजोर होती है तो इससे कफ दोष असंतुलित हो जाते हैं और इसकी वजह से पेट में कीड़े होने की समस्या जन्म लेती है. ये कीड़े आंतों को संक्रमित कर देते हैं. इतना ही नहीं ये कोलोन और रेक्टम को भी संक्रमित करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं पेट में कीड़े होने के लक्षण और बचाव क्या हैं?

इन लक्षणों से पता चलता है पेट में हैं कीड़े (Symptoms Of Worms In Stomach)

बता दें कि अगर पेट में हो रहे इन कीड़ों का समय रहते इलाज नहीं किया गया, तो इससे यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है. ऐसे में समय रहते इसके लक्षणों की पहचान करना जरूरी होता है. शरीर दुबला होना, हमेशा पेट में दर्द रहना, मितली और उल्टी आना, दस्त, भूख में कमी, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं इसके लक्षण हैं. इसके अलावा कई बार यूरिन में जलन और बच्चों के मल में छोटे-छोटे कीड़े दिखाई देने लगते हैं. ऐसे में इन लक्षणों को पहचान कर तुरंत इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए.

क्या है इसकी वजह (What Causes Stomach Worms)

दरअसल बच्चों में ये समस्या ज्यादा होती है, क्योंकि उनके हाथों से या दूषित चीजों के जरिए पेट में जर्म्स चले जाते हैं. ऐसे में माता पिता को बच्चों के हाइजीन का खास ध्यान रखना चाहिए. वहीं कोशिश करें कि उन्हें बाहर का खाना न खाने दें. क्योंकि यह भी एक वजह है पेट में कीड़े पड़ने की. इसके अलावा बड़ों को भी बाहर की चीजों को अवॉइड करना चाहिए. इससे आप इस समस्या से बचे रह सकते हैं. हालांकि बच्चों का खास ख्याल रखना जरूरी है. क्योंकि उनमें ये समस्या अधिक होती है.

कीड़े होने पर करें ये घरेलू उपाय (Home Remedies To Get Rid Of Intestinal Worms)

बता दें कि अगर किसी के पेट में कीड़े हो जाएं तो इसके लिए डॉक्टर से मिलकर दवाई लेना ही सही रहता है. डॉक्टर की सलाह के साथ आप कुछ सिंपल घरेलु उपाय भी अपना सकते हैं. जिससे आपको आराम मिलेगा. बता दे कि आप इससे छुटकारा पाने के लिए पपीते के बीज का सेवन कर सकते हैं. जी हां, पपीते के बीज का पाउडर गुनगुने पानी में डालकर कुछ दिन पीने से पेट के कीड़े खत्म हो सकते हैं. ऐसे में अगर आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो जाएं तो ये आसान घरेलू नुस्खा जरूर अपनाएं.

अंजीर भी है कारगर (Stomach Worm Home Remedies, Stomach Worm Treatment)

इसके अलावा अगर पेट में कीड़े की समस्या हो तो आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं. इससे पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे. न्यूट्रिशनल वैल्यू से भरपूर अंजीर सेहत के लिए तो फायदेमंद तो होता ही है, साथ ही इसके सेवन से पेट के कीड़े भी खत्म होते हैं. इसके लिए सबसे पहले रातभर के लिए अंजीर को ऑलिव ऑयल में भिगो दें और फिर अगली सुबह उठकर इसका सेवन करें. ये पेड़ के कीड़े खत्म करने में आपकी मदद करेगा.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

