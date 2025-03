Neck Pain Relief Tips: लैपटॉप-कंप्यूटर के सामने बैठकर घंटों काम करने से गर्दन में तेज दर्द हो सकता है. इससे राहत के लिए इन टिप्स को अपनाना चाहिए.

How to Get Rid of Neck Pain: डेस्क जॉब देखने में जितनी आसान लगती है वास्तव में उनती ही कठिन होती है. टारगेट पूरे करने का स्ट्रेस और ऊपर से बैठे रहने की वजह से सेहत खराब होना. लैपटॉप के सामने बैठकर काम करने से कमर और गर्दन (Back And Neck Pain) में भी दर्द होने लगता है. घंटों तक काम करने से गर्दन में दर्द और अकड़न आम बात हो जाती है. अगर लैपटॉप के सामने बैठे-बैठे गर्दन के दर्द से परेशान रहते हैं तो इस स्थिति में दर्द से राहत के लिए यहां बताए घरेलू उपाय (Neck Pain Home Remedy) को अपना सकते हैं.

गर्दन के दर्द से राहत के उपाय (Tips to Get Relief From Neck Pain)

गर्दन की ठंडी सिकाई

गर्दन के तेज दर्द को कम करने के लिए ठंडी सिकाई करनी चाहिए. गर्दन में दर्द हो रहा है और सूजन है तो आपको ठंडी सिकाई करने से आराम मिलेगा. आप बर्फ को कपड़े में लपेटकर सिकाई कर सकते हैं.

गर्दन की गर्म सिकाई

गर्दन की अकड़न को दूर करने के लिए गर्म सिकाई करनी चाहिए. इससे मांसपेशियों को आराम मिलता है. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. गर्म सिकाई के लिए एक बोतल में गर्म पानी भरकर सिकाई करें. आप हीटिंग पैड से भी सिकाई कर सकते हैं.

काम के बीच ब्रेक लें

काम के दौरान गर्दन में दर्द का सबसे बड़ा कारण है घंटों तक लगातर बैठे रहना. आपको काम के दौरान लगातार ब्रेक लेते रहना चाहिए. अगर आप ब्रेक लेते रहते हैं तो गर्दन, पीठ, कंधे और कमर दर्द का रिस्क कम होता है.

स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज

दर्द को दूर करने के लिए गर्दन की हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अकड़न और दर्द को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है. आप गर्दन को दांए-बाएं और फिर आगे-पीछे की ओर घुमाकर स्ट्रेचिंग करें. ध्यान रहे स्ट्रेचिंग के दौरान ज्यादा जोर न लगाएं.

दर्द से राहत के लिए मालिश

गर्दन के दर्द से तुरंत राहत के लिए मालिश एक अच्छा उपाय है. मालिश करने से मांसपेशियों को लचीला बना सकते हैं. आप मालिश चिकित्सक से मालिश करवाएं. घर पर खुद या परिवार के किसी सदस्य से मालिश करवा सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

