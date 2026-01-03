Blood Sugar Risk: सुबह की शुरुआत ऐसे नाश्ते से करते हैं तो ब्लड शुगर हाई होने का रहेगा रिस्क, डायबिटीज में न करें ये गलतियां

What foods raise glucose spike: अगर रोज सुबह उठकर नाश्ते में ये चीजें खाते हैं तो आप न केवल डायबिटीज के मरीज बन सकते हैं बल्कि आपको कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो सकता है. और अगर आप शुगर के मरीज हैं तो ग्लूकोज लेवल अचानक से हाई होने का खतरा भी बना रहेगा.

हाई ब्लड शुगर एक जीवनशैली जनित बीमारी है. डायबिटीज न केवल कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाती है बल्कि ये दिल के दौरे और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं का कारण भी बनती है. यदि आप अपने नाश्ते की आदतों के प्रति सावधान नहीं रहते हैं, तो आप अनजाने में ही डायबिटीज को न्योता दे रहे होंगे.



नाश्ता दिन का पहला भोजन होता है. नाश्ते और डायबिटीज के बीच गहरा संबंध है. अक्सर, नाश्ते में खाई जाने वाली कुछ पसंदीदा चीजें शरीर में अचानक से ग्लूकोज का लेवल बढ़ा सकती हैं.

सुबह की शुरुआत इन चीजों न करें



मीठे खाद्य पदार्थ - कई लोग सुबह दूध के साथ मीठे खाद्य पदार्थ खाने की आदत बना लेते हैं. लेकिन जिन खाद्य पदार्थों को स्वास्थ्यवर्धक बताया जाता है, उनमें अक्सर चीनी की मात्रा अधिक और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट और फाइबर की मात्रा कम होती है.

बेकरी उत्पाद - पेस्ट्री, कुकीज़, डोनट्स या मीठे मफिन सुबह की चाय के साथ स्वादिष्ट लग सकते हैं, लेकिन इनमें ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक होती है. ये वसा कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाती हैं. इससे धमनियों में जकड़न हो सकती है, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है.

तले हुए खाद्य पदार्थ - कई घरों में नाश्ते में समोसे, कचौरी, पूरी या पराठे बनाए जाते हैं. हालांकि ये खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन इनमें तेल और अस्वास्थ्यकर वसा की मात्रा अधिक होती है. इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर तेजी से बढ़ सकता है और रक्त वाहिकाएं संकुचित हो सकती हैं.



फुल फैट डेयरी उत्पाद - हालांकि दूध, पनीर और दही को स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है, लेकिन फुल फैट डेयरी उत्पादों का सेवन कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा नहीं है. इनमें संतृप्त वसा की मात्रा अधिक होती है. इसके बजाय, आप कम वसा वाला या स्किम्ड दूध, दही और पनीर का उपयोग कर सकते हैं.

सफेद ब्रेड - सुबह के नाश्ते में टोस्ट या सैंडविच के रूप में खाई जाने वाली सफेद ब्रेड की मात्रा बहुत अधिक होती है. सफेद ब्रेड परिष्कृत आटे से बनती है. इसमें फाइबर बहुत कम होता है. परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट होने के कारण यह शरीर में शुगर का स्तर तेजी से बढ़ाती है और अप्रत्यक्ष रूप से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकती है. इसके बजाय, आप मल्टीग्रेन या होल-व्हीट ब्रेड चुन सकते हैं.

ये खाद्य पदार्थ लिवर में ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाते हैं. इसके बजाय, नाश्ते में जई, दलिया या अनाज आधारित खाद्य पदार्थ खाना बेहतर है. यदि आपको डायबिटीज है, तो अपने आहार में कोई भी बदलाव करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना महत्वपूर्ण है.