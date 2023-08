Fresh Rice से कहीं ज्यादा फायदेमंद है बासी चावल, कई बीमारियों का छिपा है इसमें इलाज, जानिए स्टोर करने का सही तरीका

Benefits Of Stale Rice: अगर आप वजन कंट्रोल व ब्लड शुगर मैनेज रखना चाहते हैं, तो ताजे चावल की जगह बासी चावल खाना शुरू कर दें.

डीएनए हिंदी: ज्यादातर भारतीय घरों में भोजन में चावल (Benefits Of Stale Rice) जरूर बनता है. कई लोगों को चावल पसंद होता है, वहीं कुछ लोग वजन बढ़ने और डायबिटीज के चलते चावल खाने से परहेज करते हैं. इसके अलावा हेल्‍दी रहने के ल‍िए लोग सफेद की जगह भूरे और लाल चावलों का सेवन करते हैं. वहीं, देश के (Stale Rice VS Fresh Rice) कई हिस्सों में बासी चावल खाने का चलन है. क्योंकि ऐसा कहा जाता है क‍ि बासी चावल ताजे चावल की तुलना में काफी ज्यादा हेल्‍दी होते हैं.

आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताने वाले हैं क‍ि बासी या ताजा (Right Way To Store Leftover Rice) कौनसा चावल खाना सेहत की दृष्टि से हेल्‍दी हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में...

ताजा चावल की तुलना में बासी चावल ज्यादा फायदेमंद

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बासी चावल ताजे चावल की तुलना में ज्यादा हेल्दी होते हैं. फ्रिज में रखे गए बासी चावल में ताजे चावल की तुलना में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो वजन को कंट्रोल में रखने और ब्लड शुगर को मैनेज करने में मदद कर सकता है.

ऐसे करें स्टोर

वहीं बासी चावल को स्टोर करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इसे एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखा जाए. साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि चावल को कभी-भी रूम टेंपरेचर पर स्टोर न करें. इसके अलावा जब भी चावल स्टोर करें हमेशा फ्रिज में ही करें.

2 से 3 दिन तक कर सकते हैं इस्तेमाल

बासी चावल को एयर टाइट कंटेनर में रखकर इन्हें 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा जब आप बासी चावल खाने जा रहे हों तो इसे गर्म करने की गलती बिल्कुल न करें. इसके लिए फ्रिज से चावल बाहर निकालकर कुछ देर के लिए रख दें ताकि ये रूम टेंपरेचर पर अपने गर्म हो जाए. क्योंकि चावल को दोबारा गर्म करने से ये खाने लायक नहीं रह जाता. साथ ही इसका पोषण मूल्य भी नष्ट हो जाता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

