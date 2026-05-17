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Spiritual Tourism: मंदिर, मेडिटेशन और पहाड़... क्या वाकई तनाव से राहत दे रहा स्पिरिचुअल टूरिज्म? 

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Spiritual Tourism: मंदिर, मेडिटेशन और पहाड़... क्या वाकई तनाव से राहत दे रहा स्पिरिचुअल टूरिज्म? 

Spiritual Tourism: स्पिरिचुअल टूरिज्म का मतलब केवल धार्मिक यात्रा नहीं है. बल्कि यह एक जरिए है खुद को समझने, मानसिक शांति पाने और सकारात्मक ऊर्जा महसूस करने का. इसके लिए लोग अब योग, मेडिटेशन, ध्यान और प्रकृति के बीच समय बिता रहे हैं.

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Abhay Sharma

Updated : May 17, 2026, 11:48 PM IST

Spiritual Tourism: मंदिर, मेडिटेशन और पहाड़... क्या वाकई तनाव से राहत दे रहा स्पिरिचुअल टूरिज्म? 

Spiritual Tourism (AI Image)

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Spiritual Tourism: आज के दौर में युवाओं में स्पिरिचुअल टूरिज्म यानी आध्यात्मिक यात्रा  का क्रेज बढ़ रहा है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, मानसिक तनाव और सोशल मीडिया की थकान के बीच युवा ऐसी जगहों की तलाश में रहते हैं, जहां उन्हें मानसिक शांति और आत्मिक सुकून मिले. बता दें कि स्पिरिचुअल टूरिज्म का मतलब केवल धार्मिक यात्रा नहीं है. बल्कि यह एक जरिए है खुद को समझने, मानसिक शांति पाने और सकारात्मक ऊर्जा महसूस करने का. इसके लिए लोग अब योग, मेडिटेशन, ध्यान और प्रकृति के बीच समय बिता रहे हैं. इससे लोग ज्यादा खुश, तनावमुक्त और बेहतर महसूस करते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.. 

पहले जान लें स्पिरिचुअल टूरिज्म के सही मायने

स्पिरिचुअल टूरिज्म आज के समय में केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रह गया है, इसे युवा तनाव कम करने, डिजिटल डिटॉक्स और मानसिक संतुलन के लिए भी अपना रहे हैं. इसमें मंदिर, आश्रम, योग सेंटर, मेडिटेशन कैंप और प्राकृतिक शांत स्थानों की यात्रा शामिल होती है. इसमें व्यक्ति मानसिक शांति, आत्मिक सुकून और खुद से जुड़ाव महसूस करने के लिए यात्रा करता है.

यह भी पढ़ें: इस फल की वजह से मिस हो जाएगी फ़्लाइट, लगेगी हजारों की चपत! जानिए क्यों इसपर लगा है बैन

क्यों बढ़ रहा युवाओं में स्पिरिचुअल टूरिज्म का क्रेज?

मानसिक तनाव से राहत: भागदौड़ भरी जिंदगी, काम के दबाव और सोशल मीडिया की थकान से युवा मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं और इस स्थिति में स्पिरिचुअल टूरिज्म उन्हें शांति, सुकून और मानसिक राहत देने में मदद करता है.  

डिजिटल डिटॉक्स: इसके अलावा मोबाइल और इंटरनेट से लगातार जुड़े रहने से मानसिक थकान बढ़ती है. स्पिरिचुअल ट्रिप के दौरान लोग टेक्नोलॉजी से दूरी बनाकर खुद और प्रकृति के करीब आते हैं. 

योग और मेडिटेशन का प्रभाव: योग और मेडिटेशन अब सिर्फ फिटनेस नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का भी जरूरी हिस्सा है. यही कारण है कि युवा छुट्टियों में योग रिट्रीट और मेडिटेशन कैंप को ज्यादा पसंद कर रहे हैं.  

भारत के सबसे ज्यादा लोकप्रिय स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन 

स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन की बात करें तो ऋषिकेश, वाराणसी, बोधगया, केदारनाथ, हरिद्वार, मथुरा और हरिद्वार का नाम लिस्ट में शामिल हैं, जो युवाओं के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिए हैं.    

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