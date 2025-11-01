Back Pain: स्पाइन की नसों का दबना और पीठ में दर्द की वजह है इन 2 विटामिन की कमी

क्या आपकी स्पाइन की नसे दब रही हैं या पीठ या कमर में लगातार ऐसा दर्द होता है जो या तो पैर तक जाता है या सुन्नाहट की वजह बन रहा है? तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं लेकिन एक बड़ा कारण दो खास विटामिन की कमी भी होती है

पीठ दर्द को कभी सिर्फ़ बुज़ुर्गों की समस्या माना जाता था, लेकिन आज की जीवनशैली और पोषक तत्वों की कमी के कारण युवाओं में भी यह समस्या तेज़ी से बढ़ रही है. ऑफिस में घंटों बैठे रहना, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल, शारीरिक गतिविधियों की कमी और सबसे अहम, शरीर में कुछ ज़रूरी विटामिन्स की कमी, पीठ दर्द की बड़ी वजह बन रहे हैं. एक विटामिन की कमी जिसे नज़रअंदाज़ किया जा रहा है, युवाओं में भी पीठ दर्द का एक बड़ा कारण बन रही है. इस लेख में हम 2 ख़ास विटामिन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसकी कमी से कैसे पीठ दर्द या स्पाइन की नसों के दबने की वजह बनती है और इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं.

विटामिन डी: हड्डियों और मांसपेशियों का सच्चा मित्र

विटामिन डी को अक्सर "सनशाइन विटामिन" कहा जाता है क्योंकि यह हमारी त्वचा द्वारा सूर्य के प्रकाश की प्रतिक्रिया में निर्मित होता है. यह विटामिन शरीर के लिए कैल्शियम के अवशोषण हेतु आवश्यक है. जब शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और मांसपेशियाँ अकड़ जाती हैं या सूज जाती हैं, जिससे पीठ दर्द जैसी समस्याएँ होती हैं.



विटामिन डी की कमी कैसे होती है?

आज की डिजिटल और घर के अंदर की जीवनशैली ने हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी प्रभावित किया है. हम बाहर कम समय बिताते हैं, जिसका मतलब है कि हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से आवश्यक विटामिन डी नहीं मिल पा रहा है. इसके अलावा, हमारे खानपान ने भी हमारे लिए ज़रूरी विटामिन डी की मात्रा कम कर दी है.

विटामिन डी की कमी के मुख्य कारण ये हैं



सूर्य के प्रकाश की कमी यानी धूप से बचना विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों की कमी वातानुकूलित या बंद कमरों में बहुत अधिक समय बिताना काली त्वचा (जो विटामिन डी के उत्पादन को कम करती है) मोटापा या स्वास्थ्य स्थितियां जो विटामिन डी के अवशोषण को प्रभावित करती हैं

विटामिन डी की कमी और पीठ दर्द के बीच सीधा संबंध है

जब शरीर में विटामिन डी का स्तर कम हो जाता है, तो इसका असर कैल्शियम के अवशोषण पर पड़ता है. नतीजतन, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे पीठ दर्द और पीठ दर्द, सूजन या मांसपेशियों में अकड़न होने लगती है. धीरे-धीरे यह दर्द पुराना हो सकता है और कम उम्र में ही पीठ दर्द की शिकायत होने लगती है.

विटामिन B12- नसों के लिए जरूरी है

विटामिन B12 हमारे शरीर की नसों के स्वास्थ्य और तंत्रिका तंत्र के सही कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक है. इसकी कमी से नसों की परत (मायलिन शीथ) कमजोर हो जाती है, जिससे नसों पर दबाव बढ़ता है और हाथ-पैरों में सुन्नपन, झनझनाहट या कमजोरी महसूस होती है. जब यह कमी लंबे समय तक बनी रहती है, तो रीढ़ की हड्डी (स्पाइन) के निचले हिस्से — खासकर L4 और L5 डिस्क — पर असर पड़ता है. इससे नसें दब सकती हैं, जिससे कमर दर्द, पैरों में दर्द या चलने में दिक्कत जैसी समस्याएँ होती हैं. इसलिए नियमित रूप से विटामिन B12 की जांच और संतुलित आहार लेना जरूरी है.

विटामिन B12 की कमी कैसे होती है?

विटामिन B12 की कमी तब होती है जब आहार में इसका पर्याप्त सेवन नहीं होता या शरीर इसे सही तरह से अवशोषित नहीं कर पाता. यह कमी खासकर शाकाहारी लोगों, पेट की बीमारियों (जैसे गैस्ट्राइटिस), या बढ़ती उम्र में आम है. लंबे समय तक इसकी कमी से नसों और दिमाग पर असर पड़ता है. इसके साथ ही जो लोग बहुत शराब पीते हैं उनमें भी विटामिन B12 की कमी होती है.

विटामिन B12 की कमी कैसे दूर करें

आहार में शामिल करें :अंडे, दूध, पनीर, दही, मछली, चिकन और लीवर जैसी चीज़ें खाएं. फोर्टिफाइड फूड्स लें : सोया मिल्क, अनाज या न्यूट्रिशनल यीस्ट जैसे विटामिन B12 युक्त उत्पाद खाएं. सप्लीमेंट लें: डॉक्टर की सलाह से विटामिन B12 की टैबलेट या कैप्सूल लें. इंजेक्शन थेरेपी: गंभीर कमी होने पर डॉक्टर B12 के इंजेक्शन सुझा सकते हैं. पाचन तंत्र दुरुस्त रखें : गैस्ट्रिक समस्या या एसिडिटी का इलाज कराएं, ताकि शरीर B12 को ठीक से अवशोषित कर सके.

विटामिन डी की कमी को कैसे दूर करें?

1. सूरज से दोस्ती करें: सुबह 8 से 10 बजे तक की धूप विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है. सप्ताह में कम से कम 3-4 दिन 15-20 मिनट धूप में रहना फायदेमंद है.



2. अपने आहार में सुधार करें: विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दूध और डेयरी उत्पाद, अंडे की जर्दी, मशरूम, तैलीय मछली (जैसे सैल्मन और ट्यूना, यदि आप शाकाहारी हैं), विटामिन डी युक्त अनाज और जूस शामिल करें.



3. सप्लीमेंट्स लें: अगर आपको विटामिन डी की गंभीर कमी है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर विटामिन डी3 सप्लीमेंट्स लेना कारगर हो सकता है. हालाँकि, यह एक चिकित्सीय प्रक्रिया होनी चाहिए; इसे खुद न लें.



4. विटामिन डी लेवल की जाँच ज़रूरी: अगर आपको अक्सर कमर दर्द रहता है और आपको कोई ख़ास चोट या हड्डी की बीमारी नहीं है, तो एक बार विटामिन डी टेस्ट ज़रूर करवाएँ. 25(OH)D लेवल का पता ब्लड टेस्ट से चलता है, जिससे आपके शरीर में इस विटामिन की सही स्थिति का पता चल सकता है.

