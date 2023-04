Cholesterol कम कर हड्डियों के दर्द से राहत दिलाता है Soya Milk, जानिए घर पर इसे बनाने का सबसे आसान तरीका

कोलेस्ट्रॉल कम कर हड्डियों के दर्द से राहत दिलाता है सोया मिल्क, जानिए विधि

डीएनए हिंदी: सोया एक ऐसा सेहतमंद फूड है जिसके सेवन (Soya Milk) से कई तरह की बीमारियों से निजात पाया जा सकता है. आयुर्वेद में भी सोया का काफी महत्व बताया गया है, कैल्शियम के साथ कई अन्य गुणों से भरपूर सोया हड्डियों को मजबूत रखने के साथ-साथ कई बीमारियों से भी छुटकारा दिलाता है. ऐसे में जिन लोगों को गाय, भैस का दूध नहीं पचता है, वे घर पर ही सोया दूध बना सकते हैं और कई तरह की गंभीर (Soya Milk Benefits) बीमारियों से बचने के लिए इसका सेवन कर सकते हैं.

आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बताने वाले हैं सोया दूध के फायदे के (How To Make Soya Milk At Home) बारे में साथ ही जानेंगे सोया दूध बनाने का सिंपल तरीका.

सोया दूध के फायदे (Soya Milk Benefits)

हड्डियों को बनाता है मजबूत

सोया में पाया जाने वाला आइसोफ्लेवोंस हड्डियों को कमजोर नहीं होने देता और अगर आपकी हड्डियां पहले से ही कमजोर हो गई हैं और रह रह कर जॉइंट्स में दर्द होता है तो सोया मिल्क का सेवन जरूर करें.

दिल को रखता है सेहतमंद

सोया मिल्क में मौजूद आइसोफ्लेवोंस, फैटी एसिड, फाइटोस्टेरोल, अच्छा वसा, इनोसिटॉल दिल को मजबूत और हेल्दी रखने में मदद करता है.

वजन करने में करता है मदद

अगर आपका वजन बाहत ज़्यादा बढ़ गया है तो सोया मिल्क को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें. दरअसल इसमें अधिक मात्रा में कैल्शियम, फैटी एसिड, इनोसिटॉल जैसे तत्व पाए जाते हैं जो वजन कम करने में मदद करते हैं.

कोलेस्ट्राल करता है कम

सोया मिल्क में आइसोफ्लेवोंस नामक तत्व के साथ हाइपोकोलेस्टेरोलेमिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी फायदेमंद साबित होते हैं.

एनीमिया से बचाने में करता है मदद

सोया मिल्क फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और अन्य खनिजों से भरपूर होता है, जो खून में आयरन की कमी को पूरा करने में मदद कर सकते हैं.

घर पर ऐसे बनाएं सोया मिल्क

घर पर सोया मिल्क बनाना बहुत ही आसान है. इसके लिए सबसे पहले रात को 2 चम्मच सोया पानी में भिगो दें और फिर दूसरे दिन इसका छिलका निकाल लें. इसके बाद एक ग्राइंडर में 5-5 बादाम, अखरोट, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल, 2 चम्मच सोया और रात का भिगोया हुआ 1 चम्मच तिल और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें और फिर इसे ग्लास में निकाल लें. आपका सोया मिल्क तैयार है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।)

