सोहा अली खान ने दिया न्यू ईयर को तोहफा, शेयर की अपनी सीक्रेट जूस की रेसिपी.. आप भी करें नोट

Soha Ali Khan Weight Loss Tips: बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान ने अपने मॉर्निंग रूटीन का राज साझा करते हुए एक खास ग्रीन जूस की रेसिपी बताई है. पोषण से भरपूर यह जूस इम्यूनिटी बढ़ाने और शरीर को डिटॉक्स करने में मददगार है.

बॉलीवुड की सबसे फिट अभिनेत्रियों में शुमार सोहा अली खान अपनी स्वस्थ जीवनशैली और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह अपना पसंदीदा 'मॉर्निंग ड्रिंक' यानी ग्रीन जूस बनाती नजर आ रही हैं. सोहा ने न केवल इसकी रेसिपी बताई, बल्कि इसके फायदों के बारे में भी फैंस को जानकारी दी.

क्या है सोहा का सीक्रेट ग्रीन जूस?

सोहा अली खान अपने दिन की शुरुआत एक ताज़ा और पोषक तत्वों से भरपूर हरे रस के साथ करती हैं. उन्होंने बताया कि यह जूस उनकी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने और त्वचा में चमक लाने में मदद करता है.

जूस बनाने की सामग्री

सोहा ने इस जूस को बनाने के लिए प्राकृतिक और ताजी सब्जियों का उपयोग किया है-

पालक: आयरन और फाइबर के लिए.

खीरा: शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए.

अदरक: पाचन और इम्यूनिटी के लिए.

नींबू का रस: विटामिन-सी की पूर्ति के लिए.

हरा सेब: जूस में हल्का मीठापन और एंटीऑक्सीडेंट्स जोड़ने के लिए.

बनाने की विधि

सोहा ने दिखाया कि इन सभी सामग्रियों को धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर जूसर या ब्लेंडर की मदद से इनका अर्क निकाल लें. स्वाद बढ़ाने और बेहतर पाचन के लिए इसमें थोड़ा काला नमक या पुदीना भी मिलाया जा सकता है.

इस जूस के फायदे

विटामिन और खनिजों से भरपूर होने के कारण यह मौसमी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है.

यह शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है.

हरी सब्जियों का नियमित सेवन चेहरे पर प्राकृतिक चमक लाता है.

अदरक और नींबू पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं.

