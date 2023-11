Snowfall देखने नहीं जाना पड़ेगा कश्मीर, उत्तराखंड की पहाड़ियों में उठाएं बर्फबारी का मजा

Places To See Snowfall: बर्फबारी के लिए कश्मीर सबसे ज्यादा फेमस है लेकिन आप उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में भी स्नोफॉल का मजा ले सकते हैं.

डीएनए हिंदीः सर्दियों में घूमने के साथ स्नो फॉल का मजा लेना है तो भारत में कई जगहें मशहूर हैं. यहां पर आप अपनी छुट्टियां बिताने का प्लान बना सकते हैं. इन जगहों पर आप जबरदस्त बर्फबारी (Snowfall Places) का मजा ले सकते हैं. वैसे तो बर्फबारी (Places To See Snowfall) के लिए कश्मीर ही सबसे ज्यादा फेमस है लेकिन आप उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर सस्ते में एन्जॉय (Best Places To See Snowfall) कर सकते हैं. यहां पर बर्फबारी के साथ ही यहां के नजारे भी बहुत ही अच्छे हैं. आइये आपको इन जगहोंं के बारे में बताते हैं.

इन जगहों पर लें बर्फबारी का मजा (Best Snowfall Places)

अल्मोड़ा, उत्तराखंड

उत्तराखंड का अल्मोड़ा भी बर्फबारी के लिए घूम सकते हैं. अल्मोड़ा के लिए आप सस्ते में ट्रिप प्लान कर सकते हैं. अल्मोड़ा के आस-पास में बिनसर, कैंट एरिया, इन जगहों पर स्नोफॉल देख सकते हैं.

नैनीताल, उत्तराखंड

उत्तराखंड का नैनीताल भी बर्फबारी के लिए बहुत ही फेमस है. यहां पर सैलानियों की भी खूब भीड़भाड़ रहती है. यहां पर आप नैनी झील भी घूम सकते हैं. बर्फबारी देखने के लिए नैनीताल का ट्रिप बेस्ट है.

चोपता, उत्तराखंड

उत्तराखंड में चोपता जगह बर्फबारी के लिए बहुत ही फेमस है. यहां पर आप बर्फबारी के साथ ही यहां के खूबसूरत नजारों का भी मजा ले सकते हैं. यहां की खूबसूरती बर्फबारी के बीच और भी ज्यादा बढ़ जाती है.

मनाली, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश का मनाली बर्फबारी देखने और टूरिस्ट के लिए बहुत ही फेमस है. यहां पर हर साल सैलानियों की खूब भीड़ लगती है. मनाली का ट्रिप आप सस्ते में एन्जॉय कर सकते हैं.

शिमला, हिमाचल प्रदेश

बर्फबारी का लुफ्त उठाने के लिए शिमला भी बेस्ट प्लेस है. यहां का ट्रिप आप दिल्ली से बाय रोड़ प्लान कर सकते हैं. सर्दियों मे बर्फबारी का मजा लेने के लिए यह जगह बहुत ही बढ़िया है.

