FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Team India Semi-Final Scenario: साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? जानिए क्या है समीकरण

Team India Semi-Final Scenario: साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? जानिए क्या है समीकरण

Rangbhari Ekadashi 2026: जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम

जीवन में पाना चाहते हैं सुख समृद्धि तो रंगभरी एकादशी पर जरूर करें ये 3 काम, श्री हरि बना देंगे सभी काम

Jammu and Kashmir: भारतीय सेना को हाई-एल्टीट्यूड ऑपरेशन में मिली बड़ी सफलता, किश्तवाड़ में मार गिराए 7 खतरनाक आतंकी

Jammu and Kashmir: भारतीय सेना को हाई-एल्टीट्यूड ऑपरेशन में मिली बड़ी सफलता, किश्तवाड़ में मार गिराए 7 खतरनाक आतंकी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी

उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी

Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट

Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट

मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल

मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Snake Bite In Pregnancy: क्या सच में गर्भवती महिलाओं को नहीं काटते सांप, इसमें कितनी है सच्चाई?

अक्सर आपने सुना होगा कि गर्भवती महिलाओं को सांप नहीं काटते हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ एक मिथ है या फिर इसमें कोई सच्चाई है. असल में यह चीज भले ही रहस्यमय लगे, लेकिन यह हमारी धार्मिक मान्यताओं, लोक मान्यताओं और सांस्कृतिक चिंतन में गहराई से शामिल है.  

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Feb 23, 2026, 03:24 PM IST

Snake Bite In Pregnancy: क्या सच में गर्भवती महिलाओं को नहीं काटते सांप, इसमें कितनी है सच्चाई?
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय समाज में कुछ मान्यताएं पीढ़ियों से चली आ रही है. इन्हें बिना किसी सवाल के स्वीकार किया जाता रहा है. इनमें कहा जाता है कि "सांप गर्भवती महिलाओं को नहीं काटते" यह कहावत अक्सर सुनने को मिलती है. यह बात भले ही रहस्यमय लगे, लेकिन यह हमारी धार्मिक मान्यताओं, लोक मान्यताओं और सांस्कृतिक चिंतन में गहराई से समाई हुई है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई आइए जानते हैं...

शक्ति का प्रतीक

देवी भागवत और अन्य पुराणों में गर्भवती महिला को शक्ति का प्रतीक माना गया है. ऐसी मान्यता है कि गर्भ धारण कर रही महिला को हानि पहुंचाना धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ है. प्रचलित मान्यता के अनुसार, सर्प देवता गर्भस्थ आत्मा का सम्मान करते हैं और इसलिए उसे हानि नहीं पहुंचाते.

ज्योतिषशास्त्र क्या कहता है

ज्योतिष शास्त्र में, सर्पों का संबंध राहु और केतु से है. कुंडली में कालसर्प दोष होने पर सर्प पूजा की सलाह दी जाती है. कुछ ज्योतिषियों का मानना ​​है कि गर्भवती महिला के चारों ओर एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा या "आभा" का निर्माण होता है. यह ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखती है. मान्यता है कि गर्भवती महिला की ऊर्जा की उपस्थिति में शनि और राहु जैसे कठोर ग्रह अप्रभावी हो जाते हैं.

मान्यता और ग्रामीणों का अनुभव

यह मान्यता ग्रामीण भारत में गहराई से जड़ें जमा चुकी है. कई किसानों और बुजुर्गों ने गर्भवती महिलाओं के पास से सांपों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए गुजरते हुए देखने का दावा किया है. वहीं  कुछ समुदाय के लोगों का दावा है कि सांप गर्भस्थ शिशु की "जीवन शक्ति" को महसूस कर लेते हैं और अपना मार्ग बदल लेते हैं. यह पूरी तरह से अनुभव और विश्वास पर आधारित है, जिसे लोग प्रकृति का एक मौन नियम मानते हैं.

वैज्ञानिक रूप से कितनी है सच्चाई 

विश्वास का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन विज्ञान इस विश्वास की पुष्टि नहीं करता. सांप जंगली जीव होते हैं, चाहे वे गर्भवती हों या न हों, और अगर उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो तो वे किसी को भी काट सकते हैं. सांप की प्रतिक्रिया व्यक्ति की स्थिति पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके व्यवहार, गतिविधियों और खतरे की समझ पर निर्भर करती है. इसलिए, यह मान लेना कि सांप गर्भवती महिला को नहीं काटेगा, व्यावहारिक रूप से खतरनाक और गलत है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी
उदयपुर के इस लग्जरी होटल में फेरे लेंगे Rashmika-Vijay, सबसे सस्ता कमरा भी इतना महंगा कि याद आ जाएगी नानी
Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट
Uric Acid Diet: यूरिक एसिड बढ़ा है तो प्रोटीन छोड़ना जरूरी नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसी होनी चाहिए डाइट
मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल
मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां पिता के लिए होती हैं ईश्वर का उपहार, जन्म लेते ही बदल जाती है घर की किस्मत!
वो Top Actresses जिनके पतियों ने कर ली दूसरी शादी, अकेली हैं ये हसीनाएं; एक की तो सौतन से आज भी चल रही लड़ाई
वो Top Actresses जिनके पतियों ने कर ली दूसरी शादी, अकेली हैं ये हसीनाएं; एक की तो सौतन से आज भी चल रही लड़ाई
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 23 February: इन लोगों को मिलेगा आर्थिंक लाभ और सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
इन लोगों को मिलेगा आर्थिंक लाभ और सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने
शरीर के इन हिस्सों पर मौजूद है बर्थ मार्क तो लकी हैं आप, कम प्रयास से ही मिलती है सक्सेस और पूरे होते हैं सपने
पत्नी संग बुरे व्यवहार की सजा क्या होती है? अगर जान लेंगे ये दंड तो शायद कभी नहीं दुखाएंगे उसका दिल
पत्नी संग बुरे व्यवहार की सजा क्या होती है? अगर जान लेंगे ये दंड तो शायद कभी नहीं दुखाएंगे उसका दिल
Shani Gochar: शनि गोचर इन 3 राशियों के लिए खोल रहा गोल्डन डोर, सफलता-पैसा और नए मौके चलकर आएंगे
शनि गोचर इन 3 राशियों के लिए खोल रहा गोल्डन डोर, सफलता-पैसा और नए मौके चलकर आएंगे
Holashtak Effects on Zodiac: 24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा
24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा
MORE
Advertisement