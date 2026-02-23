Snake Bite In Pregnancy: क्या सच में गर्भवती महिलाओं को नहीं काटते सांप, इसमें कितनी है सच्चाई?

अक्सर आपने सुना होगा कि गर्भवती महिलाओं को सांप नहीं काटते हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ एक मिथ है या फिर इसमें कोई सच्चाई है. असल में यह चीज भले ही रहस्यमय लगे, लेकिन यह हमारी धार्मिक मान्यताओं, लोक मान्यताओं और सांस्कृतिक चिंतन में गहराई से शामिल है.

भारतीय समाज में कुछ मान्यताएं पीढ़ियों से चली आ रही है. इन्हें बिना किसी सवाल के स्वीकार किया जाता रहा है. इनमें कहा जाता है कि "सांप गर्भवती महिलाओं को नहीं काटते" यह कहावत अक्सर सुनने को मिलती है. यह बात भले ही रहस्यमय लगे, लेकिन यह हमारी धार्मिक मान्यताओं, लोक मान्यताओं और सांस्कृतिक चिंतन में गहराई से समाई हुई है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई आइए जानते हैं...

शक्ति का प्रतीक

देवी भागवत और अन्य पुराणों में गर्भवती महिला को शक्ति का प्रतीक माना गया है. ऐसी मान्यता है कि गर्भ धारण कर रही महिला को हानि पहुंचाना धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ है. प्रचलित मान्यता के अनुसार, सर्प देवता गर्भस्थ आत्मा का सम्मान करते हैं और इसलिए उसे हानि नहीं पहुंचाते.

ज्योतिषशास्त्र क्या कहता है

ज्योतिष शास्त्र में, सर्पों का संबंध राहु और केतु से है. कुंडली में कालसर्प दोष होने पर सर्प पूजा की सलाह दी जाती है. कुछ ज्योतिषियों का मानना ​​है कि गर्भवती महिला के चारों ओर एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा या "आभा" का निर्माण होता है. यह ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखती है. मान्यता है कि गर्भवती महिला की ऊर्जा की उपस्थिति में शनि और राहु जैसे कठोर ग्रह अप्रभावी हो जाते हैं.

मान्यता और ग्रामीणों का अनुभव

यह मान्यता ग्रामीण भारत में गहराई से जड़ें जमा चुकी है. कई किसानों और बुजुर्गों ने गर्भवती महिलाओं के पास से सांपों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए गुजरते हुए देखने का दावा किया है. वहीं कुछ समुदाय के लोगों का दावा है कि सांप गर्भस्थ शिशु की "जीवन शक्ति" को महसूस कर लेते हैं और अपना मार्ग बदल लेते हैं. यह पूरी तरह से अनुभव और विश्वास पर आधारित है, जिसे लोग प्रकृति का एक मौन नियम मानते हैं.

वैज्ञानिक रूप से कितनी है सच्चाई

विश्वास का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन विज्ञान इस विश्वास की पुष्टि नहीं करता. सांप जंगली जीव होते हैं, चाहे वे गर्भवती हों या न हों, और अगर उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो तो वे किसी को भी काट सकते हैं. सांप की प्रतिक्रिया व्यक्ति की स्थिति पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके व्यवहार, गतिविधियों और खतरे की समझ पर निर्भर करती है. इसलिए, यह मान लेना कि सांप गर्भवती महिला को नहीं काटेगा, व्यावहारिक रूप से खतरनाक और गलत है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से