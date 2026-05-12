फ्लाइट में स्मोकिंग बैन है फिर भी वॉशरूम में क्यों लगी होती है ऐशट्रे? वजह जानकर चौंक जाएंगे

फ्लाइट्स में सिगरेट पीना पूरी तरह से बैन होता है तो फिर आज भी एयरप्लेन के वॉशरूम में ऐशट्रे क्यों लगी होती है? क्या आपके मन में भी ये सवाल उठता है.हाल ही में समाप्त हुए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीज़न ने क्रिकेट के साथ-साथ हवाई यात्रा में ई-सिगरेट के इस्तेमाल पर एक नई बहस छेड़ दी है.

हैदराबाद में एक मैच के लिए उड़ान भरते समय वरिष्ठ स्पिनर युजवेंद्र चहल का ई-सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया. इससे पहले, एक अन्य खिलाड़ी, रियान पराग को भी ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए देखा गया था. जिसके बाद से फ्लाइट के अंदर वेपिंग और ई-सिगरेट को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है और हवाई यात्रा के दौरान वेपिंग के इस्तेमाल से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और बढ़ती घटनाओं ने एयर ट्रैवल सुरक्षा को लेकर नई बहस शुरू कर दी है. दिलचस्प बात यह है कि एयरलाइन कंपनियां जानती हैं कि नियम तोड़ने वाले लोग पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, इसलिए विमान में कुछ चीजें “बैन” होने के बाद भी मौजूद रखी जाती हैं.

आखिर क्यों जरूरी होती है ऐशट्रे?

विमानों में धूम्रपान पर लंबे समय से प्रतिबंध है, लेकिन एविएशन सुरक्षा नियमों के तहत कई विमानों में ऐशट्रे रखना अब भी जरूरी माना जाता है. इसका मकसद यात्रियों को स्मोकिंग की अनुमति देना नहीं, बल्कि संभावित आग को रोकना है.

दरअसल, अगर कोई यात्री चोरी-छिपे सिगरेट पीता है और जलता हुआ टुकड़ा टिशू पेपर या कूड़ेदान में फेंक देता है, तो कुछ ही सेकंड में आग लग सकती है. विमान के बंद केबिन में छोटी सी आग भी बड़े हादसे में बदल सकती है.

यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि नियम तोड़ने वाले व्यक्ति को भी सिगरेट बुझाने के लिए सुरक्षित जगह मिलनी चाहिए, ताकि पूरी फ्लाइट खतरे में न पड़े.

वेपिंग को लोग हल्के में क्यों लेते हैं?

कई यात्रियों को लगता है कि ई-सिगरेट या वेप सामान्य सिगरेट जितनी खतरनाक नहीं होती. लेकिन एयरलाइन सुरक्षा के लिहाज से यह भी बड़ा जोखिम मानी जाती है. वेपिंग डिवाइस में लगी लिथियम-आयन बैटरी कई बार गर्म होकर फट सकती है. अगर बैग में दबाव पड़ जाए या डिवाइस गलती से ऑन हो जाए, तो अचानक आग लगने का खतरा पैदा हो सकता है.

सबसे बड़ी बात यह है कि विमान में लगे स्मोक डिटेक्टर वेप और असली धुएं में फर्क नहीं कर पाते. यानी किसी ने वॉशरूम में वेप किया, तो सिस्टम इसे आग की आशंका मान सकता है.

एक व्यक्ति की गलती से क्यों घबरा जाती है पूरी फ्लाइट?

जब विमान में स्मोक अलार्म बजता है, तो पायलट और क्रू इसे बेहद गंभीर स्थिति मानते हैं. क्योंकि हवा में उड़ते विमान में आग लगना सबसे खतरनाक आपात स्थितियों में गिना जाता है. ऐसे में पूरी फ्लाइट का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो सकता है. कई बार यात्रियों में घबराहट फैल जाती है और क्रू को इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू करना पड़ता है.

यानी किसी एक व्यक्ति की आदत या लापरवाही सैकड़ों यात्रियों के लिए डर और परेशानी की वजह बन सकती है. यही कारण है कि एयरलाइंस इन मामलों में बेहद सख्त रवैया अपनाती हैं.

भारत में ई-सिगरेट को लेकर क्या है कानून?

भारत में ई-सिगरेट को लेकर नियम काफी सख्त हैं. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पहले ही लागू किया जा चुका है. इसके तहत ई-सिगरेट की बिक्री, स्टोरेज और इस्तेमाल को लेकर कई पाबंदियां हैं.

अगर कोई यात्री विमान में स्मोकिंग या वेपिंग करते पकड़ा जाता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. गंभीर मामलों में जेल और “नो फ्लाई लिस्ट” में डालने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है. मतलब साफ है कि विमान के अंदर वेपिंग को सिर्फ छोटी गलती मानना भारी पड़ सकता है.

क्यों जरूरी है यह नियम?

दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विमान पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित हो चुके हैं, लेकिन आग से जुड़ा खतरा आज भी एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चिंताओं में शामिल है. यही वजह है कि एयरलाइंस कई पुराने सुरक्षा नियम आज भी बनाए रखती हैं. ऐशट्रे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. यह उस स्थिति के लिए रखा जाता है जब कोई व्यक्ति नियम तोड़ ही दे.

यानि विमान में लगी छोटी सी ऐशट्रे असल में यात्रियों की सुरक्षा का बैकअप सिस्टम है, न कि स्मोकिंग की अनुमति.

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