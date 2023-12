Sleeping Position: पेट के बल सोते हैं तो हो जाएं सावधान, वरना सेहत को होंगे ये 5 नुकसान

Best Sleeping Position: नींद पूरी करने के साथ ही सही से सोना यानी सही पोजीशन में सोना भी जरूरी है. पेट के बल सोना गलत होता है.

डीएनए हिंदीः दिनभर की थकान के बाद बॉडी और माइंड को आराम के लिए नींद की जरूरत होती है. अच्छी नींद लेने से व्यक्ति हेल्दी और फिट रहता है. नींद पूरी न होने और सही से न सोने (Proper Sleep) पर कई परेशानियां हो सकती है. नींद को लेकर सभी कहते हैं कि इंसान को दिनभर में करीब 7-8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए. नींद पूरी करने के साथ ही सही से सोना यानी सही पोजीशन में सोना भी जरूरी है. कई लोगों को बिस्तर पर लेटते (Sleeping Position) ही नींद आ जाती है तो वहीं कई लोग रातभर करवट बदलते रहते हैं. कई लोगों को उल्टा सोना पसंद होता है. हालांकि उल्टा सोना सेहत (Healthy Sleep) के लिए अच्छा नहीं होता है. इससे कई परेशानी हो सकती हैं चलिए इनके बारे में जानते हैं.

पेट के बल सोने से होती हैं ये समस्याएं (Health Issues Of Sleeping On Your Stomach)

पेट की परेशानी

जो लोग पेट के बल सोते हैं उन्हें पेट संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. उल्टा लेटने से पाचन तंत्र प्रभावित होता है. रातभर उल्टा सोने से अपच, गैस की समस्या होने लगती है.

शरीर सुन्न पड़ना

उल्टा लेटने से बॉडी बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती है ऐसे में शरीर के काम न करने की वजह से बॉडी सुन्न पड़ सकती है. जिसकी वजह से झुनझुनाहट या दर्द की समस्या होती है. ऐसे में उल्टा लेटने से बचना चाहिए.

बॉडी में दर्द

कई लोगों को पेट के बल सोने से अच्छी नींद आती है और ये आरामदायक लगता है. हालांकि, इस पोजीशन में सोना शरीर के दर्द को दावत दे सकता है. पेट के बल सोने से पीठ और रीढ़ पर दबाब पड़ता है जिससे पीठ में दर्द हो सकता है. उल्टा लेटकर सोने से गर्दन में दर्द हो सकता है.

स्किन की प्रॉब्लम

उल्टा लेटना चेहरे की खूबसूरती को खराब करने का काम भी कर सकता है. ऐसा माना जाता है कि उल्टा लेटने से चेहरे की स्किन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है. ऐसे में स्किन सिकुड़ने लगती है. इतना ही नहीं बेड पर धूल-मिट्टी भी चेहरे पर लगती है. यह पिंपल्स या झुर्रियां का कारण बन सकती है.

महिलाओं के लिए हानिकारक

महिलाओं को गर्भवती होने के दौरान कभी भी उल्टा नहीं लेटना चाहिए. ऐसा करने से गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है. ऐसे ही पेट से जुड़ी किसी भी प्रकार की सर्जरी के बाद भी पेट के बल नहीं सोना चाहिए.

(Disclaimer: यह लेख केवल आपकी जानकारी के लिए है. इस पर अमल करने से पहले अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लें.)

