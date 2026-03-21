Skinny But Unhealthy: वजन कम है तो भी खतरा! कहीं आपके दुबलेपन के पीछे ये बीमारियां तो जिम्मेदार नहीं? 

Early Detection- Underweight: कई मामलों में ‘स्किनी’ यानी दुबला दिखना किसी छिपी हुई स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है. ऐसे में आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि आपके दुबलेपन के पीछे ये बीमारियां तो जिम्मेदार नहीं...

#HumFitTohIndiaHit - Early Detection: एक तरफ जहां बढ़ता मोटापा लोगों की सेहत के लिए बड़ी चिंता बन चुका है, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग भी है जो दुबलेपन से परेशान है. ऐसे लोग, जो लाख कोशिशों के बाद भी अपना वजन (Underweight) नहीं बढ़ा पा रहे हैं. आमतौर पर मोटापे के विपरीत पतले शरीर को ही फिटनेस और अच्छी सेहत का संकेत मान लिया जाता है. लेकिन, इस कंडीशन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हर दुबलापन सच में हेल्दी होता है? हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्योंकि कई मामलों में ‘स्किनी’ यानी दुबला दिखना किसी छिपी हुई स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है. ऐसे में आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि आपके दुबलेपन के पीछे ये बीमारियां तो जिम्मेदार नहीं...

दुबलेपन के पीछे छिपी बीमारियों का खतरा

डॉ. चिराग टंडन (डायरेक्टर- इंटरनल मेडिसिन, शार्दाकेयर हेल्थसिटी) बताते हैं कि, लोग अक्सर मान लेते हैं कि पतले लोग अपने आप में पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता है. कई बार दुबले लोग अंदर से छिपे कुपोषण (Hidden Malnutrition) का शिकार होते हैं. इसका मतलब है कि उनके शरीर को जरूरी पोषक तत्व, जैसे प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं. इस वजह से शरीर में कई तरह की हेल्थ समस्याएं जैसे मांसपेशियों में कमजोरी, इम्यूनिटी में कमी और जल्दी थकान महसूस हो सकती है.

उन्होंने कहा कई मामलों में दुबलेपन के पीछे कुछ गंभीर बीमारियां भी जिम्मेदार हो सकती हैं. इसमें थायरॉयड, मधुमेह या पाचन संबंधी परेशानियों के अलावा, 'Thin Outside, Fat Inside (TOFI)' जैसी स्थितियां शामिल हैं. इन स्थितियों में व्यक्ति बाहर से तो भले ही पतला नजर आए पर अंदर उसकी हालत सही नहीं होती है. इसलिए समय रहते इनकी जांच और इलाज जरूरी है.

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कौन से टेस्ट से पता चल सकता है क्या है दुबलेपन की असली वजह?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति बहुत दुबला है और वजन नहीं बढ़ रहा, तो इस स्थिति में डॉक्टर कुछ जरूरी टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं. इनसे दुबलेपन के पीछे की असली वजह का पता चल सकता है. इनमें कुछ टेस्ट शामिल हैं, जैसे-

ब्लड टेस्ट (CBC)- इस जांच से शरीर में खून की कमी (एनीमिया) या इंफेक्शन का पता चलता है

इस जांच से शरीर में खून की कमी (एनीमिया) या इंफेक्शन का पता चलता है थायरॉयड टेस्ट (TSH, T3, T4) - इस जांच से थायरॉयड ज्यादा एक्टिव (हाइपरथायरॉयड) है या नहीं, इसका पता चलता है.

इस जांच से थायरॉयड ज्यादा एक्टिव (हाइपरथायरॉयड) है या नहीं, इसका पता चलता है. ब्लड शुगर टेस्ट - डायबिटीज (मधुमेह) के लिए ब्लड शुगर की जांच कराने की सलाह दी जा सकती है.

डायबिटीज (मधुमेह) के लिए ब्लड शुगर की जांच कराने की सलाह दी जा सकती है. लिवर और किडनी फंक्शन टेस्ट (LFT, KFT) - इसके अलावा लिवर या किडनी सही से काम कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए ये जांच कराएं.

इसके अलावा लिवर या किडनी सही से काम कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए ये जांच कराएं. विटामिन टेस्ट (Vitamin B12, Vitamin D) - वहीं शरीर में जरूरी विटामिन की कमी का पता लगाने के लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं.

वहीं शरीर में जरूरी विटामिन की कमी का पता लगाने के लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं. स्टूल टेस्ट - सबसे जरूरी जांच है पाचन और आंतों से जुड़ी समस्याओं की पहचान के लिए स्टूड टेस्ट कराना

सबसे जरूरी जांच है पाचन और आंतों से जुड़ी समस्याओं की पहचान के लिए स्टूड टेस्ट कराना लिपिड प्रोफाइल - वहीं शरीर में फैट का स्तर (TOFI जैसी स्थिति का संकेत के लिए MRI या CT) का पता लगाने के लिए अन्य जांच

दुबले हैं तो सबसे पहले इसे नजरअंदाज न करें

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आप दुबले हैं तो सबसे पहले इसे नजरअंदाज न करें. क्योंकि बिना वजह वजन नहीं बढ़ना किसी अंदरूनी समस्या का संकेत भी हो सकता है. इसलिए इस स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेकर जरूरी जांच कराएं, संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का ध्यान रखें, जरूरत हो तो न्यूट्रिशनिस्ट की मदद लें, नियमित रूप से हल्की एक्सरसाइज करें.

जरूरी बात

आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि दुबला होना हमेशा फिट और हेल्दी होने की निशानी नहीं है. कई बार यह शरीर के अंदर चल रही किसी कमी या बीमारी का संकेत भी हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी स्वस्थ रहने पर ध्यान दिया जाए. खानपान जीवनशैली और डॉक्टर की सलाह से आप दुबलेपन की समस्या और इसके पीछे छिपी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं. सही समय पर ध्यान देने से बड़ी समस्या से बचा जा सकता है.

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी लक्षण या इलाज से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें. खुद से इलाज न करें.

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