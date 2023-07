Skin Tightening के लिए Skin Care Routine में शामिल करें ये तेल, मालिश करने से त्वचा में कसावट के साथ ही आएगा ग्लो

Oils for Skin Tightening: स्किन पर झुर्रियां आने से और फाइन लाइन की वजह से लोग समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं ऐसे में इन तेल की मालिश से इन्हें दूर कर सकते हैं.

डीएनए हिंदीः आपकी स्किन उम्र से पहले ही बूढ़ी दिखने (Ageing sign) लगी है. चेहरे पर झुर्रियां और लटकती स्किन (Skin Care Tips) से आपकी उम्र ज्यादा लगने लगी है तो ऐसे में स्किन की इस समस्या (Skin Problems) को दूर करने के लिए आप इन दो तेल की मालिश (Oils for Skin Tightening) से फायदा पा सकते हैं. स्किन पर झुर्रियां आने से और फाइन लाइन (Fine Line) की वजह से लोग समय से पहले ही बूढ़े दिखने (Ageing sign) लगते हैं ऐसे में आप नारियल और जैतून के तेल (Oils for Skin Tightening) से मालिश कर लटतकी त्वचा और फाइन लाइन (Fine Line) की समस्या को दूर कर सकते हैं. तो चलिए आपको इसके इस्तेमाल (Oils for Skin Tightening) के बारे में बताते है.

लटकती त्वचा की समस्या को दूर करने के लिए नारियल का तेल (Coconut Oil for Skin Tightening)

- फाइन लाइन और रूखी त्वचा से छुटकारा पाने के लिए नारियल के तेल से मालिश करनी चाहिए. नारियल तेल से चेहरे की मालिश करने से स्किन में कसाव आता है और नमी बनी रहती है.



- नारियल के तेल से स्किन की मालिश करने से दाग-धब्बे भी खत्म हो जाते हैं. दाग-धब्बे हट जाने से स्किन एकदम चमकदार हो जाती है. आपका चेहरा खिला-खिला लगता है.- नारियल के तेल में कई सारे गुण होते हैं. इसमें भरपूर मात्रा में सैचुरेटेड फैट होते हैं. इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई जैसे गुण भी होते हैं जो स्किन को फायदा पहुंचाते हैं.

लटकती त्वचा की समस्या को दूर करने के लिए जैतून का तेल (Jaitoon Oil for Skin Tightening)

- नारियल तेल के साथ ही आप जैतून के तेल से भी स्किन में कसाव ला सकते हैं. जैतून के तेल से मालिश करने से चेहरे की कई परेशानी दूर होती हैं.

- स्किन में कसाव के साथ ही डार्क सर्कल और दाग-धब्बे से भी छुटकारा मिलता है. जैतून का तेल विटामिन ई से भरपूर होता है.

- डार्क सर्कल हटाने के लिए जैतून के तेल को दही में मिलाकर आंखों के नीचे लगा सकते हैं. ऐसा करने से आपको कुछ घंटों में ही असर दिखने लगेगा.

- लटकती त्वचा से छुटकारा पाने और चेहरे पर निखार लाने के लिए आप इन तेल से चेहरे की मालिश कर सकते हैं. इसे अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल कर आप सन बर्न और टैन को भी दूर कर सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।)

