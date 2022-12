Rosacea Disease: चेहरे पर दिखने वाले ये लाल निशान हैं गंभीर बीमारी का संकेत, नहीं किया केयर तो रह जाएंगे दाग

चेहरे पर दिख रहे हैं लाल निशान तो हो सकती है ये गंभीर समस्या

डीएनए हिंदी: How To Get Rid Of Rosacea: चेहरे पर दाने निकलना, पिंपल्स होना या धूप में त्वचा का लाल हो जाना आम बात है, लेकिन ये समस्या अगर ज्यादा दिन तक बनी रहे तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ये स्किन से जुड़ी एक गंभीर समस्या हो सकती है. चेहरे पर लाल रंग रोजेशिया (Rosacea) का संकेत हो सकता है.

यह एक ऐसी स्किन प्रॉब्लम है, जिसमें शुरुआत के दिनों में चेहरे पर लाल रंग के दाने निकलते हैं और धीरे-धीरे ये फैलने लग जाते हैं. ऐसे में कई लोग इसका घरेलू इलाज ढूंढत हैं, लेकिन घरेलू इलाज करने से यह समस्या और भी बढ़ सकती है. ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि आप डॉक्टर की सलाह लें. इस लेख के माध्यम से आज हम आपको बता रहे हैं इस गंभीर समस्या के बारे में साथ ही जानेंगे इसके लक्षण और सही उपचार..

रोजेशिया के लक्षण (Rosacea Symptoms)

चेहरे पर जलन होना या चुभन भी महसूस होना

स्किन पर पर्मनेंट रेडनेस दिखाई देना, यानि एक बार स्किन के लाल होने के बाद खुद से ठीक न होना.

स्किन पर रेड रेसेस का होना.

चेहरे पर लाल स्पॉट्स नजर आना

रोजेशिया होने का कारण (Reasons of Rosacea)

अधिक स्ट्रेस से भरा काम करने वाले या स्ट्रेस में रहने पर लोगों को रोजेशिया होने का खतरा बढ़ जाता है.

ज्यादा एक्सरसाइज या जअधिक गर्म पेय पदार्थ पीने से

रोज के खाने में ज्यादा मात्रा में मसाले का सेवन

मेनोपॉज के समय हो रहे हॉर्मोनल बदलाव की वजह से महिलाओं को इस समस्या का सामना करना पड़ता है.

अधिक मात्रा में शराब का सेवन या कैफीन लेना भी इस समस्या को बढ़ावा देता है.

रोजेशिया का उपचार (Treatment of Rosacea)

कुछेक दवाओं को छोड़ दें तो रोजेशिया का कोई और इलाज नहीं है. ऐसे में एक बार रोजेशिया हो जाए तो उसे कंट्रोल करने के सही तरीके अपनाए जा सकते हैं.

यह समस्या चार अलग-अलग चरणों में होती है. जो माथे से शुरू होता है. ऐसे में इस समस्या के उभरने पर ही इसपर ध्यान देकर इसे रोकने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए

डॉक्टर रोजेशिया होने पर कुछ लाइट एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं

रोजेशिया होने पर धूप में कम जाना चाहिए, किसी मजबूरी के चलते अगर आपको धूप में रहना है तो चेहरे को ठीक तरह से कवर करके जरूर रखें

यह समस्या तनाव की वजह से भी होती है, ऐसे में अच्छे काउंसलर के पास जाएं ताकि आपको तनाव मुक्ति मिले.

रोजेशिया के ज्यादा गंभीर होने पर डॉक्टर कॉस्मेटिक सर्जरी कराने की सलाह भी दे सकते हैं

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

