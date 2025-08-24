Skin Care: स्किन के लिए अच्छा होता है फ्रिज के ठंडे पानी से मुंह धोना, जानें इसके फायदे

भिखारियों के बीच बैठे मथुरा के DM की तस्वीर वायरल, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं CP Singh जो PCS से बने थे IAS अधिकारी
लाइफस्टाइल
Washing Face With Fridge Water: फ्रिज के ठंडे पानी से मुंह धोना स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है. इससे त्वचा फ्रेश रहती है. चलिए इसके अन्य फायदे जानते हैं.
Chilled Water Skin Benefits: हर कोई ग्लोइंग और सुंदर स्किन चाहता है लेकिन लोगों को अक्सर स्किन से संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में लोग महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लगते हैं. आप त्वचा को हेल्दी बनाए रखने के लिए फ्रिज के ठंडे पानी से अपना चेहरा धो सकते हैं. यह त्वचा के लिए फायदेमंद होता है. चलिए आपको फ्रिज के पानी से मुंह धोने के फायदे बताते हैं.
फ्रेश रहेगी स्किन
आप सुबह-सुबह फ्रिज के ठंडे पानी से मुंह धोते हैं तो स्किन फ्रेश रहती है. धूल-मिट्टी के कारण दिनभर स्किन डल कर देते हैं लेकिन ठंडे पानी से मुंह धोने से स्किन अच्छे से साफ हो जाती है.
सूजन होगी कम
अगर चेहरे पर सूजन आ गई है तो ठंडे पानी से मुंह धोने से सूजन कम कर सकते हैं. आप इसके लिए रात को सोने से पहले ठंडे पानी से मुंह धो सकते हैं. इससे हल्की सूजन कम होगी.
तेज स्पीड से बढ़ेगी बालों की ग्रोथ, शुरू करें सरसों के तेल में इन चीजों को मिलाकर लगाना
स्किन का ढीलापन होगा कम
स्किन अगर ढीली पड़ गई है तो ठंडे पानी से मुंह धोने से त्वचा के ढीलेपन को कम कर सकते हैं. आपको फ्रिज के ठंडे पानी से मुंह को धोना चाहिए.
पिंपल होंगे कम
चेहरे पर बार-बार पिंपल हो जाते हैं तो फ्रिज के ठंडे पानी से मुंह धोने से पिंपल भी कम होंगे. यह स्किन को डीप क्लीन कर गंदगी को दूर करता है.
जलन व लालिमा से छुटकारा
अगर त्वचा में किसी कारण से जलन हो रही है और त्वचा लाल पड़ गई है तो ठंडे पानी से मुंह धोने से जलन और लालिमा को कम कर सकते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
