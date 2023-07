Sensitive Skin Care Tips: अगर आपकी स्किन है सेंसेटिव तो भूलकर भी ना करें ये 6 गलतियां, वरना बढ़ सकती है मुसीबत

Bad Habits for Sensitive Skin: अगर आपकी स्किन सेंसेटिव है तो ये 6 गलतियां भूलकर भी ना करें, क्योंकि इससे आपकी समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है. यहां जानिए इसके बारे में..

डीएनए हिंदी: जिन लोगों की त्वचा संवेदनशील होती है वो बेहद (Sensitive Skin Care Tips) परेशान रहते हैं, क्योंकि सेंसिटिव स्किन अन्य स्किन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है और ऐसी त्वचा पर किसी भी चीज का प्रभाव अन्य प्रकार की त्वचा के मुकाबले बहुत अधिक पड़ता है. इसलिए जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उन्हें अपनी त्वचा का खास ख्याल रखना चाहिए. लेकिन कुछ लोग जानकारी में अभाव में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह (How To Take Care Of Sensitive Skin) से उनकी स्किन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है.

आज हम आपको ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जो आप जाने-अनजाने में करते हैं और जिसका बुरा असर आपकी स्किन पर पड़ता है, तो आइए जानते हैं आपकी इन 6 (Bad Habits for Sensitive Skin) गलतियों के बारे में .

हार्श प्रोडक्ट का इस्तेमाल

अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको हमेशा माइल्ड चीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए. क्योंकि एल्कोहल बेस्ड और हार्श प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से आपकी स्किन और ज्यादा सेंसिटिव हो सकती हैं.

बिना धोए नए कपड़े पहनना

अगर आप नए कपड़ों को बिना धोए पहन लेते हैं तो इससे सेंसेटिव स्किन की समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है. इसलिए नए कपड़ों को हमेशा गुनगुने पानी में धोएं और इसके बाद में पहने.

गर्म पानी से नहाना

भले ही गर्म पानी से नहाना रिफ्रेशिंग होता है, लेकिन जिनकी स्किन सेंसेटिव हैं उन्हें बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी स्किन और ज्यादा सेंसिटिव हो सकती हैं.

सोने से पहले चेहरा ना धोना

इसके लिए दिन में कम से कम 2 से 3 बार अपने चेहरे को माइल्ड सोप या फेस वॉश से धोना चाहिए और खासकर रात को सोने से पहले आपको अपने चेहरे को अच्छी तरह से जरूर धोना चाहिए.

बर्फ का इस्तेमाल करना

अगर आपकी स्किन सेंसेटिव है तो आपको बर्फ का इस्तेमाल त्वचा पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रेडनेस की समस्या बढ़ती है और बर्फ आपकी स्किन को डैड भी कर सकती है.

स्किन को बार-बार स्क्रब करना

सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को अपनी स्किन को बार-बार स्क्रब करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे खुजली और रेडनेस की समस्या हो सकती है. इसलिए हमेशा नेचुरल केमिकल फ्री स्क्रब का ही इस्तेमाल करें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

