Skin Care Tips: चेहरे पर लगाएं गुलाब के फूलों से बनी ये एक चीज, एक्ने-पिगमेंटेशन से तुरंत मिलेगा छुटकारा, जानिए इस्तेमाल का तरीका

चेहरे पर लगाएं गुलाब के फूलों से बनी ये एक चीज, एक्ने-पिगमेंटेशन होंगे गायब

डीएनए हिंदी: गुलाब कई तरह से स्किन के लिए फायदेमंद होता है, इसमें से गुलाब जल और गुलकंद का इस्तेमाल स्किन के लिए सबसे ज्यादा होता है. दरअसल गुलकंद (Gulkand), गुलाब की पंखुड़ियों को सूखाकर तैयार किया जाता है. ये हर्बल फॉर्मूला है जो कि स्किन की कई समस्याओं को कम करने में मदद करता है. (Gulkand Benefits For Skin) गुलकंद में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि स्किन में एक्ने और दाने की समस्या को कम करने में मदद करते हैं.

वहीं गुलकंद में कुछ ऐसे एंटी ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं, जिससे स्किन ग्लोइंग बनती है, तो इन तमाम फायदों के लिए गुलकंद इस्तेमाल करने के इन 3 तरीकों के बारे में जान लें.

गुलकंद लगाने का ये है सही तरीका (How to Use Gulkand For Skin In Hindi)

एक्ने में लगाएं गुलकंद स्क्रब (Gulkand Scrub For Acne Free Skin)

एक्ने की समस्या में गुलकंद स्क्रब लगाना बेहद फायदेमंद साबित होता है. दरअसल, गुलकंद एंटीबैक्टीरियल है जिसे लगाने से स्किन में बैक्टीरियल इंफेक्शन कम होता है और एक्ने में कमी आती है. साथ ही इस स्क्रब की मदद से चेहरे से डेड सेल्स का सफाया किया जा सकता है. इसे बनाने के लिए गुलकंद लें और इसमें थोड़ा सा चंदन और नींबू का रस मिलाएं, फिर इसे अपने चेहरे पर लगाएं. अब हल्के हाथों से स्क्रब करें और ठंडे पानी से चेहरा धो लें.

गुलकंद में दूध मिलाएं (Homemade Gulkand Milk Cleanser)

गुलकंद में दूध मिलाकर लगाने से स्किन में पिग्मेंटेशन की समस्या कम होती है. ये ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है और चेहरे का निखार बढ़ाता है. इसे बनाने के लिए गुलकंद लें और इसमें थोड़ा सा कच्चा या ठंडा दूध मिलाएं और फिर इसे चेहरे पर लगाएं. इसके बाद थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दें और पानी से अपना चेहरा वॉश कर लें.

चेहरे पर लगाएं गुलकंद एलोवेरा फेस पैक (Gulkand Aloevera Facepack)

इन सभी के अलावा गुलकंद एलोवेरा फेस पैक भी स्किन की कई समस्याओं के लिए फायदेमंद है. इसके लिए गुलकंद लें और इसमें एलोवेरा मिला लें और फिर इसे अपने चेहरे पर लगाएं और थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दें. इसके बाद फिर थोड़ा गर्म पानी लें और इससे अपने चेहरे को वॉश करें. इससे आपकी स्किन से डेड सेल्स का सफाया होगा साथ ही निखार बढ़ेगा.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.