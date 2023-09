ChatGPT ने बताया स्किन केयर का ये 6 आसान तरीका, एक बार आजमाकर देखें, हफ्ते भर में चेहरा करने लगेगा ग्लो

ChatGPT ने स्किन केयर के टिप्स बताए हैं, जिन्हें आप भी फॉलो करके ग्लोइंग और दमकती हुई स्किन पा सकते हैं, यहां जानिए इसके बारे में..

डीएनए हिंदी: चैट जीपीटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (Artificial intelligence AI) टूल है, जिसके पास हर सवाल का जवाब है. यही वजह है कि हर व्यक्ति के जुबान पर आजकल चैट जीपीटी का ही नाम रहता है. ऐसे में चैट जीपीटी से जब स्किन केयर के बारे में पूछा गया, तो इसका भी जवाब मिला. चैट जीपीटी के अनुसार चेहरे पर गंदगी, ऑयल और (Best Skin Care Routine) अशुद्धियों को दूर करने के लिए सॉफ्ट क्लींजर से अपना चेहरा रोजाना दो बार धोना चाहिए और हार्ट क्लींजर का प्रयोग नहीं करना चाहिए. क्योंकि ये नेचुरल ऑयल छीन लेते हैं. चैट जीपीटी ने ऐसे ही कई और स्किन केयर टिप्स बताए. यहां जानिए (Skin Care According To ChatGPT) इसके बारे में..

एक्सफोलिएट करेंएक्सफोलिएशन डेड स्किन को हटाने में मदद करता है और सेल टर्नओवर को बढ़ावा देता है. इससे आपको फ्रेश और ग्लोइंग स्किन मिलेगी. साथ ही, इसे ज्यादा करने से बचें. वीक में दो से तीन बार ही एक्सफोलिएटर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- Diabetes Remedies: सड़क किनारे दिखने वाले ये फूल गिरा देते हैं ब्लड शुगर, एसिडिटी से लेकर जोड़ों का दर्द तक हो जाएगा खत्ममॉइश्चराइज करते रहें

स्किन को हाइड्रेटेड और कोमल बनाए रखने के लिए अपनी सही मॉइस्चराइजर लगाएं. क्योंकि मॉइस्चराइजर नमी को लॉक करने और ड्राइनेस को रोकने में मदद करते हैं. धूप से बचें दरअसल, ज्यादा धूप के संपर्क में आने से समय से पहले बुढ़ापा, झुर्रियां, सर्न बर्न हो सकती है. ऐसे में हर दिन 30 या उससे अधिक एसपीएफ वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं. धूम्रपान और शराब न पिएंधूम्रपान उम्र बढ़ने को तेज करता है, साथ ही कोलेजन इलास्टिन को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वजह से झुर्रियां होती हैं. इसलिए अत्यधिक शराब का सेवन न करें.

यह भी पढ़ें- Cholesterol Remedy: छाछ में ये एक चीज मिलाकर पीने से ही डिटॉक्स हो जाएंगी धमनियां, नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल भी आ जाएगा बाहरपर्याप्त नींद और सही डायटदरअसल नींद की कमी से त्वचा सुस्त और थकी हुई दिखने लगती है. इसलिए अपनी त्वचा की मरम्मत और कायाकल्प करने के लिए 7-8 घंटे की अच्छी नींद लें. इसके अलावा डायट पर खास ध्यान दें. तनाव को दूर रखेंतनाव मुंहासे और सूजन जैसी स्किन प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है. इसलिए तनाव को दूर करने के लिए एक्सरसाइज या मेडिटेशन करते रहें.(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.