चेहरे पर घी लगाने से दूर होगी Dark Spots और Pigmentation की समस्या, Glowing Skin के लिए ऐसे करें इस्तेमाल

डीएनए हिंदीः लोगों को अक्सर एक्ने या पिंपल की समस्या (Skin Problems) का समाना करना पड़ता है. लोग एक्ने या पिंपल की समस्या (Skin Problems) से तो छुटकारा पा लेते हैं लेकिन एक्ने या पिंपल के दाग-धब्बों के निशान (Ghee For Remove Dark Spots) चेहरे पर रह जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको चेहरे से इन दाग-धब्बों को दूर करने के उपाय (Ghee Benefits For Face Skin) के बारे में बताने वाले हैं. आप रोटी पर लगाने वाले घी (Ghee For Remove Dark Spots) को चेहरे पर लगाकर दाग-धब्बों, डार्क सर्कल्स और पिंपल्स (Ghee Benefits For Face Skin) की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं. तो चलिए आपको घी के फायदे और इसे लगाने के तरीकों के बारे में बताते हैं.

चेहरे पर ऐसे अप्लाई करें देसी घी (Ghee For Remove Dark Spots)

घी में मिलाकर लगाएं केसर



चेहरे पर से झुर्रियों को कम करने और ग्लोइंग स्किन के लिए आपको घी में केसर मिलाकर लगाना चाहिए. इसके लिए करीब दो चम्मच घी में 1-2 केसर के छल्ले मिला लें. थोड़ी देर इसे रखने के बाद चेहरे पर लगा लें. इसे करीब 20 मिनट तक लगा रहने दें. ऐसा करने से चेहरे से दाग-धब्बे गायब हो जाएंगे.

घी और हल्दी

हल्दी में कई सारे गुण होते हैं जो स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं. चेहरे पर घी में हल्दी मिलाकर लगाने से दाग-धब्बों की समस्या को दूर कर सकते हैं. इसके लिए एक कटोरी में थोड़ा घी और आधा चम्मच हल्दी मिला लें. इसे मिक्स करने के बार 20 मिनट तक स्किन पर लगाएं रखें. बाद में चेहरा साफ कर लें. इससे चेहरे पर निखार आएगा.

घी और बेसन

घी में बेसन मिलाकर लगाने से भी चेहरे का निखार बढ़ता है. इसके लिए आपको फेस पैक तैयार करना होगा. एक चम्मच घी में एक चुटकी हल्दी और कुछ बूंदे नींबू का रस डालें. इसमें बेसन मिलाने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें. अब इसे करीब 20 मिनट के लिए चेहरे पर अप्लाई करें.

चेहरे पर घी लगाने के फायदे (Ghee Benefits For Face Skin)

- एंटी-ऑक्सीडेंट्स गुणों से भरपूर घी को चेहरे पर लगाने से कई लाभ मिलते हैं. साफ और निखरती हुई स्किन के लिए घी का इस्तेमाल करना चाहिए.

- घी लगाने से झुर्रियों दूर होती हैं और स्किन में कसावट आती है.

- घी लगाने से रूखी-सूखी त्वचा से भी आराम मिलता है. होठों पर घी लगाने से भी कटे-फटे होठों की समस्या दूर होती है.

