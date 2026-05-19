Today Weather: दिल्ली-एनसीआर में फिर तपेगा आसमान! IMD का अलर्ट, बढ़ रहा हीट स्ट्रेस, जानिए आज आपके शहर में बारिश होगी या लू चलेगी

दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में मौसम आज लोगों की दिनचर्या पर सीधा असर डाल सकता है. कहीं भीषण गर्मी और लू परेशान करेगी तो कहीं बारिश और तेज हवाएं राहत के साथ मुश्किलें भी बढ़ा सकती हैं. IMD के ताजा अपडेट के बाद लोग अब सिर्फ तापमान नहीं, बल्कि बदलते मौसम के असर को लेकर भी सतर्क हो गए हैं.

दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए मौसम एक बार फिर परीक्षा लेने वाला है. सुबह हल्की हवा और बादलों की आवाजाही भले राहत दे रही हो, लेकिन दोपहर होते-होते गर्मी लोगों को बेहाल कर सकती है. भारतीय मौसम विभाग यानी IMD (India Meteorological Department) के ताजा अनुमान के मुताबिक आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और तेज हवओं का असर देखने को मिलेगा, जबकि कुछ राज्यों में बारिश और आंधी भी लोगों की दिनचर्या बिगाड़ सकती है.

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता सिर्फ तापमान नहीं, बल्कि हीट स्ट्रेस बनता जा रहा है. यानि शरीर पर गर्मी का ऐसा असर जो थकान, डिहाइड्रेशन और चक्कर जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ा सकता है.

दिल्ली-एनसीआर में गर्मी का डबल अटैक

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. कई इलाकों में लू जैसी स्थिति बनने की संभावना है और इसी वजह से येलो अलर्ट जारी किया गया है.

दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से मौसम तेजी से बदल रहा है. कभी तेज धूलभरी आंधी, कभी हल्की बारिश और फिर अचानक तेज धूप. यही उतार-चढ़ाव लोगों की सेहत पर असर डाल रहा है. ऑफिस जाने वालों, डिलीवरी एजेंट्स, ट्रैफिक पुलिस और बाहर काम करने वाले लोगों पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ सकता है.

उत्तर भारत में लू, लेकिन कुछ राज्यों में बारिश राहत दे सकती है

राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के कई हिस्सों में गर्म हवाएं चलने की संभावना है. वहीं पूर्वोत्तर भारत, केरल, कर्नाटक और कुछ दक्षिणी राज्यों में बारिश और गरज-चमक का दौर बना रह सकता है.

IMD के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसम सिस्टम की वजह से कुछ इलाकों में अचानक तेज हवा और हल्की बारिश भी हो सकती है. यही कारण है कि कई शहरों में मौसम “कन्फ्यूजिंग पैटर्न” दिखा रहा है - सुबह बादल और शाम तक तेज गर्मी.

क्यों बढ़ रही है इतनी बेचैनी वाली गर्मी?

इस बार सिर्फ तापमान ही नहीं, बल्कि हवा में नमी भी लोगों को परेशान कर रही है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार जब गर्मी और उमस एक साथ बढ़ते हैं तो शरीर का तापमान जल्दी कंट्रोल नहीं हो पाता. यही वजह है कि लोग कम तापमान में भी ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं.

एक बड़ा बदलाव यह भी है कि शहरों में कंक्रीट और ट्रैफिक की वजह से रात का तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है. यानी अब लोगों को रात में भी पहले जैसी राहत नहीं मिल रही. इसका सीधा असर नींद, काम करने की क्षमता और मानसिक थकान पर पड़ रहा है.

आने वाले दिनों में क्या और मुश्किल बढ़ेगी?

IMD का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक उत्तर और मध्य भारत में गर्मी का असर बना रह सकता है. हालांकि कहीं-कहीं तेज हवा और हल्की बारिश थोड़ी राहत दे सकती है, लेकिन फिलहाल बड़े स्तर पर तापमान गिरने की उम्मीद कम है. ([The Times of India][3])

दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है. डॉक्टर भी लगातार पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और लंबे समय तक धूप में रहने से बचने की बात कह रहे हैं.

मॉनसून को लेकर भी आया बड़ा संकेत

मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अंडमान-निकोबार क्षेत्र तक पहुंचने लगा है. हालांकि मुख्य भारत में मॉनसून की एंट्री सामान्य से थोड़ी देर से हो सकती है. इसका मतलब है कि उत्तर भारत को अभी कुछ और समय तेज गर्मी झेलनी पड़ सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.