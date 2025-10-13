Dhanteras 2025: धनतेरस पर इस बार रहेगी शनि की छाया, इन चीजों की खरीदारी पर भूलकर भी न करें गलती
हरियाणवी डांसर Sapna Choudhary के शो में तोड़फोड़ और मारपीट, गोली मारने की दी धमकी
Rashifal 14 October 2025: तुला और धनु वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
पढ़ाई के लिए करना पड़ा संघर्ष, नौकरी की जगह शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 95 हजार करोड़ की कंपनी
Cigarette ही नहीं, फेफड़ों के लिए अगरबत्ती का धुआं भी हो सकता है खतरनाक! जानिए इसके पीछे की वजह
बिहार चुनाव: महुआ के 'रण' में तेज प्रताप यादव, छोटे भाई तेजस्वी की बढ़ाई हार्ट बीट, पहली लिस्ट से कर दिया खेला!
चीन ने फिर दिखाया अपना रंग, भारतीय सीमा के पास की शार्प स्वॉर्ड स्टील्थ कॉम्बैट ड्रोन्स की तैनाती
Joint Pain And Posture: 'बैठने की आदत' बन सकती है जोड़ों में भयंकर दर्द का कारण, जानिए क्यों जरूरी है सही पॉश्चर
कर्मचारियों को दिवाली से पहले सरकार का गिफ्ट, हो सकेगा EPFO से 100% तक Withdrawal
इजरायली संसद में Donald Trump का विरोध, सांसदों ने लहराया 'Genocide' का पोस्टर
लाइफस्टाइल
Joint Pain And Posture: आज के समय में आधुनिक और भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोगों का बैठने, सोने का पॉश्चर खराब हो गया है. इसकी वजह से लोगों को भयंकर गठिया के दर्द का सामना करना पड़ता है.
Joint Pain And Posture: आज के समय में आधुनिक और भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोगों का बैठने, सोने का पॉश्चर खराब हो गया है. लोग लंबे समय तक डेस्क पर काम करने या फोन का स्क्रीन देखने की वजह से गर्दन झुकाए रहते हैं, इस वजह से शरीर का वजन और गुरुत्वाकर्षण जोड़ों पर असमान रूप से दबाव पड़ता है.
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस अतिरिक्त दबाव घुटनों, कूल्हों और रीढ़ की हड्डी के कार्टिलेज को समय से पहले प्रभावित करने लगता है, इस स्थिति में ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी गठिया की समस्या शुरू हो जाती हैं. ऐसे में बहुत जरूरी है कि खुद को सही पॉश्चर में रखकर जोड़ों की समस्या से दूर रहा जा सके.
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, गलत तरीके से बैठने या खड़े होने पर जोड़ों पर ओवरलोडिंग हो सकती है, जैसे आगे की ओर झुककर बैठने से रीढ़ और कूल्हों पर सामान्य से कहीं ज्यादा दबाव पड़ता है और यह अतिरिक्त तनाव धीरे-धीरे कार्टिलेज को खत्म कर देता है. इसकी वजह से जोड़ों में सूजन पैदा होती है, जो सीधे गठिया के भयंकर दर्द को जन्म देता है.
सही पॉश्चर का मतलब है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और कान, कंधे, और कूल्हे एक सीध में हों. इससे होता यह है कि शरीर का वजन जोड़ों पर समान रूप से वितरित होता है. ऐसे में सही पॉश्चर अपनाने से न केवल जोड़ों का तनाव कम हो सकता है. इसकी वजह से रक्त संचार बेहतर होता है और मांसपेशियां मजबूत बनी रहती हैं.
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक डेस्क पर काम करते समय, अपनी कुर्सी को इस तरह से एडजस्ट करें कि आपके पैर जमीन पर सपाट रहें और घुटने कूल्हों के स्तर पर हों. ध्यान दें कि मॉनिटर आंखों के लेवल पर होना चाहिए ताकि गर्दन न झुके और हर 30 मिनट में उठकर टहलना और स्ट्रेचिंग करना जोड़ों को जाम होने से बचाएं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से