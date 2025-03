Risks of Using Earphones: लोग मूवी देखने के लिए और गाने सुनने के लिए हेडफोन और ईयरफोन का घंटों तक इस्तेमाल करते हैं. लंबे समय तक इनका इस्तेमाल आपके लिए हानिकारक हो सकता है.

Disadvantages Of Headphones & Earphones: आजकल लोगों के पास मनोरंजन के लिए सबसे अच्छा साधन फोन है. लोग फोन चलाते-चलाते पूरा दिन आराम से काट लेते हैं. फोन में मूवी देखने और गाने सुनने के लिए लोग हेडफोन और ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन यह सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. ईयरफोन का ज्यादा इस्तेमाल बहरापन और कानों में संक्रमण (Earphones Side Effects) आदि का कारण बन सकता है. इसके कारण और भी कई समस्याएं (Tips to use Earphones Safely) हो सकती हैं. चलिए आपको ईयरफोन और हेडफोन के अधिक इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं.

ईयरफोन और हेडफोन का घंटों इस्तेमाल करने के नुकसान (Earphones And Headphones Side Effects)

कान में दर्द

कई बार लंबे समय तक कानों में ईयरफोन लगाकर रखने से कानों में दर्द हो सकता है. इस समस्या से बचने के लिए बेहतर है कि, ईयरफोन का इस्तेमाल कम करें.

बहरापन

कानों में लंबे समय तक ईयरफोन का इस्तेमाल बहरापन का कारण बन सकता है. इसके कारण कानों की नसों पर दबाव पड़ता है और नसों में सूजन आ जाती है. इससे हियरिंग सेल्स को नुकसान होता है.

मेंटल हेल्थ पर असर

घंटों तक ईयरफोन लगाकर रखने से कानों को नुकसान होने के साथ ही दिमाग पर भी असर होता है. ईयरफोन और हेडफोन के कारण तनाव, चिंता, नींद की समस्या, एकाग्रता में कमी हो सकती है.

कानों में संक्रमण

अगर आप ईयरफोन या हेडफोन की अदला-बदली कर एक-दूसरे के ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं चो इससे कानों में संक्रमण हो सकता है. यह काफी नुकसानदेय होता है. ईयरफोन इस्तेमाल करने के दौरान इसके स्पंज के जरिए दूसरे के कान के बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं जिससे इंफेक्शन हो सकता है.

कैसे इस्तेमाल करें ईयरफोन?

- ईयरफोन और हेडफोन का इस्तेमाल लंबे समय तक नहीं करना चाहिए. आपको बीच-बीच में ब्रेक लेना चाहिए.

- कम आवाज पर ही ईयरफोन का इस्तेमाल करना चाहिए. कानों के अंदर इसे सही से लगाकर इस्तेमाल करें.

- ध्यान रहे अगर आपको ईयरफोन की आवाज चुभ रही है तो इसका इस्तेमाल करने से बचें.

- एक बार में 60 मिनट से ज्यादा समय के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल न करें. समय-समय पर ब्रेक लें.

