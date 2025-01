लाइफस्टाइल

Health Tips: मीठा खाने के शौकीन हैं तो जरूर पढ़ लें ये खबर, बढ़ सकता है इन 5 बीमारियों का खतरा

Side Effects Of Too Much Sugar: कई लोगों को मीठा खाना बहुत ही पसंद होता है लेकिन आपकी यह आदत बीमारियों का कारण बन सकती है. ज्यादा शुगर खाने से बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है.