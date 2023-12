Tea Side Effects: सर्दियों में बढ़ गई है चाय की चुस्कियां तो हो जाए सावधान, बिगड़ सकती है सेहत

Tea Side Effects: सर्दियों में लोग खूब चाय पीते हैं. ज्यादा चाय पीना सेहत के लिए खराब होता है ऐसे में चाय से परहेज करना चाहिए.

डीएनए हिंदीः चाय पीना लगभग सभी लोगों को खूब पसंद होता है. बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्हें चाय पीना पसंद न हो. गम हो या खुशी बात चाय की चुस्कियां पर आकर रूक जाती है. सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए भी चाय बहुत ही जरूरी होती है. इन दिनों लोग चाय और भी ज्यादा पीने (Too much tea side effects) लगते हैं. हालांकि ज्यादा चाय पीना सेहत के लिए नुकसानदायक (Chai peene ke nuksan) हो सकता है. यह पाचन के लिए खराब (Drinking Too Much Tear Harmful For Health) होती है. अगर आप भी सुबह दोपहर और शाम को चाय की खूब चुस्कियां (Tea Side Effects) लेते हैं तो इससे होने वाले नुकसान को जान लें. ऐसे में आपको बहुत ज्यादा चाय पीने से बचना चाहिए.

चाय पीने के नुकसान (Tea Side Effects)

-चाय पीने से थकान दूर होती है और सर्दियों में शरीर गर्म रहता है. हालांकि ज्यादा चाय पीना सेहत के लिए बहुत ही खराब होता है. ज्यादा चाय पीने से शरीर में आयरन की कमी हो सकती है.

-चाय पत्ती में टैनिन नामक पदार्थ होता है यह आयरन के तत्वों में चिपककर पाचन को खराब करता है. ज्यादा चाय पीने से एनीमिया की भी परेशानी हो सकती है. यह खून की कमी का कारण बन सकता है.

- ज्यादा चाय पीने से थकान और बैचेनी हो सकती है. चाय की पत्तियों में मिलने वाला कैफीन थकान को बढ़ा सकता है.

- अगर बहुत ज्यादा चाय पीते हैं तो इससे नींद भी प्रभावित हो सकती है. चाय पीने की वजह से अनिद्रा की परेशानी हो सकती है.

- चाय पीने से जी मचला सकता है और उल्टी का भी मन करता है. ऐसे में ज्यादा चाय पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है.

- चाय पीने से पेट की समस्या हो सकती है. गैस और एसिडिटी की समस्या हो सकती है. प्रेगनेंट महिला को चाय से परहेज करना चाहिए यह सेहत के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

