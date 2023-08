Mayonnaise: बर्गर-पिज्जा या मोमोज के साथ मेयोनीज का अधिक सेवन सेहत के लिए है खतरनाक, बढ़ जाता है इन बीमारियों का खतरा 

Mayonnaise: अगर आप भी बर्गर, पिज्जा या मोमोज के साथ अधिक मात्रा में मेयोनीज का सेवन करते हैं, तो सावधान हो जाएं. इससे इन बीमारियों का खतरा बढ़ता है.

डीएनए हिंदी: आजकल लोग बर्गर, पिज्जा या मोमोज के साथ मेयोनीज (Mayonnaise) खाना खूब पसंद कर रहे हैं. इतना ही नहीं कई लोग सैंडविच और पास्ता में भी मेयोनीज डालकर खाते हैं. क्योंकि, मेयोनीज के बिना इन चीजों का स्वाद फीका सा लगता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं? अधिक मात्रा में मेयोनीज का सेवन हमारी सेहत को (Mayonnaise Side Effects) नुकसान पहुंचा सकता है. दरअसल, मेयोनीज के सेवन की वजह से आपको कई तरह की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है.

इससे आप ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर सहित कई अन्य बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं. तो आइए जानते हैं अधिक मात्रा में मेयोनीज के सेवन से कौन-कौन सी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

मेयोनीज के नुकसान (Side Effects Of Eating Too Much Mayonnaise In Hindi)

बढ़ता है वजन

अधिक मात्रा में मेयोनीज के सेवन से वजन तेजी से बढ़ सकता है. क्योंकि, मेयोनीज में कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक होता है. इसके अलावा इसमें फैट की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है. इसलिए ज्यादा मेयोनीज खाने से आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं. इससे बैली फैट भी बहुत तेजी से बढ़ता है.

ब्लड प्रेशर की समस्या

ज्यादा मेयोनीज खाने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो सकती है. क्योंकि, मेयोनीज में ओमेगा 6 फैटी एसिड की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं. इसके अलावा मेयोनीज के ज्यादा सेवन से हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का जोखिम भी बढ़ सकता है.

दिल की बीमारियां

मेयोनीज का सेवन करने से दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है. क्योंकि, मेयोनीज के एक चम्मच में लगभग 1.6 ग्राम सैचुरेटेड फैट पाया जाता है. इसके अलावा अगर आप ज्यादा मेयोनीज खाते हैं, तो इससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है. जिससे दिल संबंधी रोगों का जोखिम बढ़ता है.

सिरदर्द और मितली

बाजार में मौजूद ज्यादातर मेयोनीज में प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में इसमें मौजूद MSG सेहत को काफी नुकसान पहुंचाता है. ऐसे में कई लोगों को ज्यादा मेयोनीज खाने की वजह से सिरदर्द, कमजोरी और मितली जैसी समस्याएं होने लगती हैं.

ब्लड शुगर की समस्या

ज्यादा मात्रा में मेयोनीज के सेवन से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है. साथ ही रोजाना ज्यादा मात्रा में मेयोनीज का सेवन करने से डायबिटीज का जोखिम बढ़ जाता है. इसके अलावा अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो आपको मेयोनीज खाने से परहेज करना चाहिए.

