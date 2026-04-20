Diabetes Strange Signs: कंधे में दर्द और गर्दन पड़ रही काली? ये 7 संकेत शरीर में ब्लड शुगर बढ़ने का इशारा हैं 

Blood Sugar Unusual Signs: अक्सर लोगों को ये लगता है बार-बार प्यास लगना या थकान और कमजोरी के साथ वजन कम होना ही डायबिटीज का संकेत समझते हैं, लेकिन समय के साथ शरीर में शुगर बढ़ने के लक्षण भी बदलने लगे हैं. चलिए कुछ ऐसे अजीब संकेतों के बारे में जानें.

टाइप-2 डायबिटीज होने की अब कोई उम्र नहीं रही है. अब बच्चे भी इसकी चपेट में आने लगे हैं. लाइफस्टाइल और खानपान की गलतियों के चलते शरीर में इंसुलिन (Insulin Resistance) प्रतिरोध पैदा होने लगाता है और कई बार मोटापा और स्ट्रेस भी इसके पीछे कारण होते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि समय के साथ डायबिटीज के लक्षणों में भी अंतर डॉक्टर नोटिस करने लगे हैं.

डायबिटोलॉजिस्ट डॉ. आतीश आनंद बताते हैं कि शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध होने के संकेत भी अब अलग-अलग तरह से सामने आ रहे हैं. ये संकेत अक्सर लोग समझ नहीं पाते क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि डायबिटीज में प्यास लगना, थकान-कमजोरी या वेट कम होने जैसे ही सबसे पहले संकेत दिखते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं है. यहां आपको 7 ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जो अब शरीर में शुगर बढ़ने या इंसुलिन प्रतिरोध को दर्शाते हैं.

डायबिटीज के 7 अजीब और बदलते संकेत

गर्दन, बगल या कोहनी का काला पड़ना- ये शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस का संकेत देता है. इससे स्किन मोटी और डार्क दिखने लगती है. गर्दन, अंडरआर्म्स या किसी भी शरीर के मोड़ वाली जगह अगर काली हो रही तो इसे मैल या टैनिंग समझने की भूल न करें. ये शरीर में डायबिटीज की शुरुआत का संकेत हो सकता है.

कंधे में जकड़न या लगातार दर्द- कंधे अगर जाम (Frozen Shoulder) है या कंधों में बेवजह दर्द बना रहता है तो इसे गंभीरता से लें क्योंकि अब डायबिटीज मरीजों में ये समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है. कंधों में जकड़न इसलिए बढ़ती है क्योंकि डायबिटीज नसों और टिश्यू को नुकसान पहुंचाती है, जिससे लचीलापन कम होता है.

बार-बार स्किन इंफेक्शन या खुजली- अगर आपके स्किन में खासकर पैरों की उंगलियों में खुजली या प्राइवेट पार्ट्स में फंगल इंफेक्शन बार-बार हो रहा तो सतर्क हो जाएं. ये डायबिटीज का ही संकेत है. क्योंकि फंगल/बैक्टीरियल इंफेक्शन शुगर बढ़ते ही तेजी से फैलने लगते हैं.

अचानक नजर कमजोर होना या धुंधलापन- क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी नजर अचानक से धुंधली हो जाती है तो ये डायबिटीज का ही संकेत है. ब्लड शुगर लेवल बदलने से आंखों पर असर तेजी से होता है.

हाथ-पैर में झुनझुनी या जलन- अगर आपके हथेलियों या पैर के तलवे में जलन होती रह रही तो ये नर्व डैमेज की शुरुआत का संकेत हैं और ऐसा अक्सर डायबिटिक न्यूरोपैथी का संकेत होता है.

बार-बार पेशाब और ज्यादा प्यास लगना- ये क्लासिक लक्षण हैं लेकिन समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ते हैं. अगर पानी पीने के बाद भी तुरंत आपको प्यास लगती है और बार-बार यूरिन जाना पड़ रहा है तो ये शुगर हाई होने का ही संकेत है.

घाव का देर से भरना- ये भी एक क्लासिक साइन है लेकिन इसके रूप थोड़ा सा बदल गया है. अब अगर आपके शरीर में बार-बार फुंसी हो रही है तो ये शुगर बढ़ने का ही संकेत है. वहीं अगर कोई चोट लंबे समय तक नहीं भरती या पक जाती है तो इसे बिलकुल भी नजरअंदाज न करें.

अगर ये संकेत बार-बार दिखें तो Diabetes की जांच (फास्टिंग शुगर / HbA1c) जरूर कराएं. और डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

डिस्क्लेमर: यह खबर सामान्य जानकारी और डॉक्टर के बताएं टिप्स पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

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