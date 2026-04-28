'देते हैं भगवान को धोखा...' वैष्णो देवी में 20 टन चढ़ावे में 94 फीसदी चांदी नकली निकली, श्रद्धा के साथ भी हो रहा खेल

मन्ना डे की आवाज में गाना तो आपने सुना ही होगा- 'देते हैं भगवान को धोखा इंसा को क्या छोड़ेंगे ये गाना वैष्णो देवी में सच साबित हुआ है, क्योंकि यहां भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे में ज्यादातर नकली चांदी निकली है. बता दें कि 20 टन में 94 फीसदी चांदी ‘नकली’ पाई गई है.

वैष्णो देवी मंदिर में अगर आपने भी माता को चांदी समर्पित कर अपने कर्म-कष्टों से मुक्ति या मंदिर के उद्धार में अपने सहयोग देने का जो सपना देखा होगा, वह निश्चित रूप से टूटेगा जब आपको ये पता चलेगा की आपने माता को नकली चांदी चढ़ाई थी.

जी हां, वैष्णो देवी मंदिर में नकली चांदी का चढ़ावा- 20 टन आभूषणों में से सिर्फ 5 से 6 प्रतिशत ही शुद्ध चांदी निकली. यह आंकड़ा सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर बड़ा सवाल है. क्या आप जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, वह सच में भगवान तक पहुंच रहा है या बीच में ही ‘फर्जीवाड़े’ का शिकार हो रहा है?

आस्था पर चोट या बाजार की चाल

माता वैष्णो देवी धाम में चढ़ाए गए चांदी के आभूषण जब सरकारी टकसाल में जांच के लिए भेजे गए, तो नतीजे चौंकाने वाले निकले. करीब 20 टन चढ़ावे में से महज 5 से 6 प्रतिशत ही असली चांदी पाई गई. यानी जिस चढ़ावे की कीमत सैकड़ों करोड़ आंकी गई थी, उसका बड़ा हिस्सा वास्तव में नकली धातुओं से बना था. यह मामला सीधे-सीधे श्रद्धालुओं की भावना से जुड़ता है, क्योंकि लोग अपनी कमाई का हिस्सा भगवान को अर्पित करते हैं.

नकली चांदी का खेल कैसे चल रहा है?

जांच में सामने आया कि कई आभूषणों में कैडमियम जैसी सस्ती धातुओं का इस्तेमाल किया गया था. असल समस्या मंदिर के अंदर नहीं, बल्कि बाहर के बाजार में है. गैर-पंजीकृत दुकानदार सस्ती कीमत का लालच देकर श्रद्धालुओं को नकली चांदी बेच रहे हैं. यानी भक्त सोचता है कि वह कीमती चढ़ावा चढ़ा रहा है, लेकिन असल में वह नकली सामान मंदिर तक पहुंचा देता है.

यह मामला सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि आर्थिक भी है. एक आम व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार चांदी या सोने का चढ़ावा खरीदता है. अगर वह नकली निकले, तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि भावनाओं का भी होता है. कई लोग इसे अपनी मनोकामना या विश्वास से जोड़ते हैं, ऐसे में यह धोखा उनके विश्वास को कमजोर कर सकता है.

स्वर्णकार एसोसिएशन की चेतावनी और मांग

कटरा और जम्मू के स्वर्णकार संगठनों ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई है. उनका कहना है कि यह स्थिति स्थानीय ईमानदार व्यापारियों की साख को भी नुकसान पहुंचा रही है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि बाजार में सख्त जांच अभियान चलाया जाए और सिर्फ प्रमाणित दुकानदारों को ही चढ़ावे का सामान बेचने की अनुमति दी जाए. साथ ही श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि खरीदारी करते समय हॉलमार्क और प्रमाण जरूर देखें.

इस पूरे मामले का एक और पहलू है, जिस पर कम चर्चा हो रही है. धार्मिक स्थलों के आसपास बनने वाला ‘इमोशनल मार्केट’ अक्सर नियमों से ज्यादा भावनाओं पर चलता है. ऐसे में पारदर्शिता की कमी का फायदा उठाकर फर्जी सामान बेचना आसान हो जाता है. यह सिर्फ एक मंदिर का मामला नहीं, बल्कि देशभर के धार्मिक बाजारों के लिए एक चेतावनी है.

क्या करें श्रद्धालु

धार्मिक यात्रा पर जाते समय सिर्फ आस्था ही नहीं, जागरूकता भी जरूरी है. हमेशा प्रमाणित दुकानों से ही चढ़ावा खरीदें, बिल लें और हॉलमार्क जरूर जांचें. याद रखें, भगवान को आपकी भावना चाहिए, लेकिन बाजार में सावधानी आपकी जिम्मेदारी है.

विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर मंदिर प्रशासन और स्थानीय बाजार मिलकर डिजिटल ट्रैकिंग या प्रमाणित विक्रेता प्रणाली लागू करें तो इस तरह के मामलों को काफी हद तक रोका जा सकता है. इससे श्रद्धालुओं का भरोसा भी मजबूत होगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी.

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