Shark Tank India की जज विनीता सिंह को आया Panic Attack, क्या डर है इसकी वजह? जानिए लक्षण, कारण और बचाव का तरीका 

क्या है पैनिक अटैक? जानिए लक्षण, कारण और बचाव का तरीका

डीएनए हिंदी: हाल ही में शार्क टैंक इंडिया (Shark Tank India) की जज और शुगर कॉस्मेटिक्स की सीईओ एंड को-फाउंडर विनीता सिंह (Vineeta Singh) को शिवाजी ट्रायथलॉन में स्विमिंग करते वक्त पैनिक अटैक आ गया था. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी है. विनीता सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा 'पिछले हफ्ते शिवाजी ट्रायथलॉन मेरी लाइफ की सबसे कठिन रेस थी उस दौरान मुझे पैनिक अटैक (Panic Attack) आया जोकि एक घंटे के लिए था'.

बता दें, पैनिक अटैक एक तरह का डर है, कई बार लोग किसी चीज को लेकर डर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें पैनिक अटैक आ जाता है. इस लेख के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं कि पैनिक अटैक क्या होता है, क्या है इसकी वजह, साथ ही जानेंगे पैनिक अटैक आने पर लोगों को क्या करना चाहिए.

कितनी देर तक रहता है पैनिक अटैक (Panic Attack Timing)

आमतौर पर पैनिक अटैक 5 से 20 मिनट तक रहता है, लेकिन, कुछ लोगों ने माना है कि उन्हें एक घंटे तक पैनिक अटैक रहा. विनीता सिंह ने भी अपने पोस्ट में यह बताया कि उन्हें लगभग एक घंटे तक रहा और उस दौरान उन्हें होश नहीं था.

क्या है पैनिक अटैक (What Is Panic Attack)

जब कोई व्यक्ति किसी वजह से डर जाता है, तो ऐसी स्थिति में अचानक से पैनिक अटैक आ सकता है या फिर यह धीरे-धीरे डर के बढ़ने से आ सकता है. दरअसल, डर के दौरान व्यक्ति का शरीर प्रतिक्रिया देता है और इस वजह से बहुत पसीना आने लगता है. इसके अलावा ऐसी स्थिति में सांस लेने में कठिनाई हो सकती है और ऐसा महसूस होता है कि आपका दिल दौड़ रहा है. हालांकि पैनिक अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन बार-बार होने से इससे आपको खतरा हो सकता है.

इन कारणों से आता है पैनिक अटैक (Causes Of Panic Attacks)

चिंता और तनाव से जुड़े विकार

मूड से जुड़े विकार

फोबिया यानी किसी चीज से डर

मानसिक विकार

आघात या तनाव संबंधी विकार

ये हैं पैनिक अटैक के लक्षण (Panic Attack Symptoms)

अचानक छाती में दर्द

अचानक से दिल की धड़कन का बढ़ना

सांस लेने में कठिनाई महसूस होना

कांपना या ठंड लगना

जी मिचलाना या पसीना आना

उंगलियों में झुनझुनी या सुन्नता होना

घुटन महसूस करना

कंट्रोल खोने का डर पैदा होना



पैनिक अटैक आए तो तुरंत करें ये काम (How to Help Someone Who's Having a Panic Attack)

मरीज के साथ रहें और शांत कराएं

मरीज से पूछें कि उन्हें क्या चाहिए

मरीज से छोटे और सरल वाक्यों में बात करें

मरीज को वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करें

मरीज को गहरी सांस लेने को कहें

हर सांस लेने और छोड़ने के लिए धीरे-धीरे पांच तक गिनती गिनने को कहें

मरीज को आश्वस्त करें कि वे सुरक्षित हैं

लक्षण गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं

इस बात का भी रखें ध्यान

पैनिक अटैक आने पर मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, यह जानलेवा नहीं है लेकिन इससे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए, अपने डॉक्टर से बात करें और उन्हें सही जानकारी दें ताकि मरीज का सही इलाज हो सके.

