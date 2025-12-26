Cough Relief: खांसी-गले की खराश से तुरंत मिलेगी राहत, शहद में इस तरह मिलाकर खाएं ये मसाला 

एमपी के सिवनी से हैरान करने वाला मामला, 22 लड़कियों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप, लड़कियों को दर्द और अकड़न की शिकायत | जयपुर- चौमूं में हिंदू संगठनों ने पुलिस पर हुई पत्थरबाजी के खिलाफ किया प्रदर्शन, पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन की मांग | जमानत के खिलाफ , उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने का विरोध, जनवादी महिला समिति ने दिल्ली HC के बाहर किया प्रदर्शन
लाइफस्टाइल
Honey And Black Pepper: आज हम आपको शहद और किचन में मौजूद एक ऐसे खास मसाले के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके सेवन से खांसी-गले के खराश से तुरंत राहत मिलेगी. सेहत से जुड़ी अन्य कई समस्याएं दूर होंगी.
Honey black pepper benefits: आयुर्वेद में किचन में मौजूद कई मसालों के सेहत के लिए रामबाण माना जाता है, अलग-अलग तरीकों से इनका सेवन करने से कई गंभीर समस्याओं से छुटकारा मिलता है. आज हम आपको शहद और किचन में मौजूद एक ऐसे खास मसाले के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके सेवन से खांसी-गले के खराश से तुरंत राहत मिलेगी. दरअसल, हम बात कर रहे हैं काली मिर्च की, जो केवल खाने-पीने की चीजों के स्वाद को बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने आयुर्वेदिक गुणों के लिए भी जाना जाता है. काली मिर्च सेहत पर भी पॉजिटिव असर डाल सकती है. ऐसे में आइए शहद और काली मिर्च को मिक्स करके कंज्यूम करने के कुछ कमाल के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानें...
सदियों से सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर गले की खराश जैसी समस्या में शहद में चुटकी भर काली मिर्च पाउडर मिलाकर खाने की सलाह दी जाती है. शहद और काली मिर्च का मिश्रण शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और दिल की सेहत के लिए भी इस मिक्सचर को काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. इतना ही नहीं वेट लॉस के लिए भी इस मिश्रण को कंज्यूम किया जा सकता है.
आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक शहद और काली मिर्च मिलकर मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और फैट को तोड़ते हैं, इसके अलावा शहद और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन गट हेल्थ को सुधारने में भी मददगार साबित होता है. साथ ही गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और अपच जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए शहद के साथ काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं.
इसके लिए एक कटोरी में एक स्पून शहद निकाल लीजिए और इसमें एक चौथाई स्पून काली मिर्च को कूट लीजिए. फिर चुटकी भर काली मिर्च पाउडर को शहद के साथ मिक्स करें, रात में सोने से लगभग एक घंटे पहले इस मिश्रण का सेवन करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. ध्यान रहे इस मिश्रण को खाने के बाद पानी नहीं पीना है.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
