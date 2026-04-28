दिल्ली-एनसीआर से लेकर यूपी और राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप, लू से बचाव के लिए हेल्थ अलर्ट जारी

उत्तर भारत में इन दिनों गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है. ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.

भीषण गर्मी और लू का असर अब आम जनजीवन पर साफ दिखाई देने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, जिससे हीटवेव की स्थिति और गंभीर हो सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि जब तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो शरीर का कूलिंग सिस्टम यानी पसीना भी सही तरीके से काम नहीं कर पाता. इससे शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, जो हीटस्ट्रोक का कारण बन सकता है. आमतौर पर मानव शरीर 37°C पर सामान्य रहता है, लेकिन जब यह 40°C से ऊपर पहुंचता है तो यह खतरनाक हो सकता है.

आने वाले 7 दिनों में भारत में मौसम का हाल कैसा रहेगा?

भारत में आने वाले 7 दिनों में मौसम दो हिस्सों में बंटा रहेगा. उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में भीषण गर्मी जारी रहेगी, जहां तापमान 40–45°C तक रह सकता है और लू की स्थिति बनी रहेगी.

वहीं पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और कुछ पूर्वी राज्यों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना है. दक्षिण भारत में कुछ हिस्सों में गर्मी के साथ उमस और कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है.

दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में हफ्ते के बीच में हल्की राहत मिल सकती है, बादल और धूल भरी आंधी के साथ तापमान थोड़ा गिर सकता है. कुल मिलाकर देश में गर्मी + बारिश का मिला-जुला असर देखने को मिलेगा.

हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या एडवाइजरी जारी की है?

हीटवेव के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है. इसमें दोपहर 12 से 4 बजे तक धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है. शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए अधिक पानी, ORS, नींबू पानी और छाछ पीने को कहा गया है. हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहनने तथा सिर को कपड़े या टोपी से ढकने की सलाह दी गई है. बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का खास ध्यान रखने को कहा गया है. चक्कर, उल्टी या तेज बुखार जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की हिदायत दी गई है.

लू के लक्षण पहचान लें

तेज बुखार (40°C तक) चक्कर आना या बेहोशी सिरदर्द और उल्टी बहुत ज्यादा कमजोरी

बचाव के कौन से उपाय आएंगे काम

दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचें ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं हल्के और ढीले कपड़े पहनें ORS और नींबू पानी का सेवन करें धूप में निकलते समय सिर ढककर रखें

एक्सपर्ट टिप

डॉक्टरों के अनुसार बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में खास ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि उनका शरीर जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है.

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