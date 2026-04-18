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भारत के कई राज्यों में इस हफ्ते भीषण हीटवेव का अलर्ट, तापमान 50°C तक जाने की संभावना हुई तेज

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भारत के कई राज्यों में इस हफ्ते भीषण हीटवेव का अलर्ट, तापमान 50°C तक जाने की संभावना हुई तेज

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताज़ा अनुमान ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में गर्मी सिर्फ महसूस नहीं होगी, बल्कि रोज़मर्रा की जिंदगी को सीधे प्रभावित करेगी.उत्तर से लेकर मध्य और दक्षिण भारत तक कई राज्यों में हीटवेव की स्थिति बनने की संभावना है, जिससे तापमान सामान्य से काफी ऊपर जा सकता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 18, 2026, 02:49 PM IST

भारत के कई राज्यों में इस हफ्ते भीषण हीटवेव का अलर्ट, तापमान 50°C तक जाने की संभावना हुई तेज

severe heatwave alert has been issued for several states across India this week,

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IMD की चेतावनी के अनुसार इस सप्ताह भारत के कई राज्यों-राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और दक्षिण भारत के हिस्सों में भीषण हीटवेव का असर रहेगा. तापमान 40 से 46°C तक पहुंच सकता है और कुछ क्षेत्रों में 50°C की आशंका है. इसका असर स्वास्थ्य, पानी, बिजली और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा. गर्मी का यह दौर पूरे रूटीन को प्रभावित कर सकता है.

किन राज्यों में सबसे ज्यादा असर दिखेगा?

IMD के अनुसार इस हफ्ते हीटवेव का असर खासतौर पर इन राज्यों में देखने को मिल सकता है-

* राजस्थान (पश्चिमी इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित)
* महाराष्ट्र (विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र)
* मध्य प्रदेश
* उत्तर प्रदेश (पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्से)
* बिहार
* झारखंड
* छत्तीसगढ़
* तेलंगाना और आंध्र प्रदेश
* ओडिशा के कुछ इलाके

इन राज्यों में कई जगह तापमान 40°C से ऊपर और कुछ क्षेत्रों में 44–46°C तक पहुंचने की आशंका जताई गई है. इसका सीधा असर खेतों में काम करने वाले मजदूरों, शहरों में ट्रैफिक सिस्टम और रोजाना बाहर निकलने वाले लोगों पर पड़ेगा.

पूरे हफ्ते का मौसम ट्रेंड: कब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी?

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह पूरा सप्ताह धीरे-धीरे गर्म होता जाएगा. शुरुआती 2–3 दिन: तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी, फिर सप्ताह का अंत: गर्मी चरम पर होगी और रात में भी राहत नहीं मिलेगी. खास बात यह है कि रात के तापमान में भी ज्यादा गिरावट नहीं होगी, जिससे शरीर को “रिकवरी टाइम” नहीं मिलेगा.

सिर्फ गर्मी नहीं, ये खतरा भी बढ़ेगा

हीटवेव का असर सिर्फ पारे तक सीमित नहीं रहता. इस हफ्ते-

* बिजली की खपत अचानक बढ़ सकती है (AC और कूलर लोड)
* पानी की मांग बढ़ेगी, कई शहरों में सप्लाई दबाव में आ सकती है
* हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामले बढ़ने की आशंका
* दिहाड़ी मजदूरी और आउटडोर काम करने वालों की उत्पादकता पर असर

सबसे बड़ा hidden impact यह है कि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर अचानक दबाव बढ़ जाता है.

IMD की सलाह 

* दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें
* पर्याप्त पानी और इलेक्ट्रोलाइट लें
* हल्के और ढीले कपड़े पहनें
* बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ध्यान रखें

सबसे जरूरी बात: यह सिर्फ मौसम की खबर नहीं, बल्कि हेल्थ अलर्ट है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. इस हफ्ते की हीटवेव चेतावनी साफ संकेत दे रही है कि गर्मी अब धीरे-धीरे “सीजनल फैक्टर” से आगे बढ़कर एक रोज़मर्रा की चुनौती बन रही है. राज्यों में तापमान बढ़ने के साथ ही इसका असर स्वास्थ्य, बिजली और पानी-तीनों पर साफ दिखेगा.

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